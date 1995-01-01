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    Игра престолов, Мстители и футбол – это одно и то же. Объясняем в подкасте


    2.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 18:47
    Тяжело поверить, что для ЛЧ в этом году не писали сценарий.

    Это восемнадцатый выпуск подкаста «Скинь мяч», его тема – два самых обсуждаемых культурных явления этой весны – последний сезон «Игры Престолов» и фильм «Мстители: Финал».

    Мы заметили, что и у первого, и у второго очень много общего с футболом. Да, на первый взгляд звучит странно, но послушайте и убедитесь сами.

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    Для навигации:

    01:12 Спойлеры в футболе – такое вообще есть?
    07:07 Все смотрят футбол в прямом эфире. С фильмами и сериалами сейчас происходит практически то же самое
    09:02 Ходить в кино как на стадион и ездить ради него в другую страну
    13:41 Вы сами выбираете, как это смотреть: хоть один раз в год, хоть весь сезон
    23:30 Последние серии «Игры престолов» – провал?
    24:18 А финал «Мстителей»?
    26:10 Футбол в этом сезоне: говно или нормально?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
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