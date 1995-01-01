Игра престолов, Мстители и футбол – это одно и то же. Объясняем в подкасте

Тяжело поверить, что для ЛЧ в этом году не писали сценарий.

Это восемнадцатый выпуск подкаста «Скинь мяч», его тема – два самых обсуждаемых культурных явления этой весны – последний сезон «Игры Престолов» и фильм «Мстители: Финал».



Мы заметили, что и у первого, и у второго очень много общего с футболом. Да, на первый взгляд звучит странно, но послушайте и убедитесь сами.

Наш подкаст на ютубе:

Места, где тоже есть наш подкаст. Подписывайтесь:

ITUNES

ВКОНТАКТЕ

CASTBOX

PLAYER FM

ТЕЛЕГРАМ

Для навигации:

01:12 Спойлеры в футболе – такое вообще есть?

07:07 Все смотрят футбол в прямом эфире. С фильмами и сериалами сейчас происходит практически то же самое

09:02 Ходить в кино как на стадион и ездить ради него в другую страну

13:41 Вы сами выбираете, как это смотреть: хоть один раз в год, хоть весь сезон

23:30 Последние серии «Игры престолов» – провал?

24:18 А финал «Мстителей»?

26:10 Футбол в этом сезоне: говно или нормально?