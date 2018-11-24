В Швейцарии вылетел самый титулованный клуб. Фанаты сорвали матч и потребовали сдать форму

Беспорядки на матчах «Грассхоппера» возникают уже не первый раз.

Цюрихский «Грассхоппер» – рекордсмен чемпионата Швейцарии по числу побед и еще долго будет оставаться таковым, у клуба 27 наград, а у ближайшего преследователя «Базеля» – 20. В 90-е годы «Грассхоппер» засветился в Лиге чемпионов, где однажды в сезоне-1996/97 даже побил в гостях мощный «Аякс», но умудрился не выйти из группы с девятью очками: голландцы отомстили в Швейцарии, обыграв хозяев, которых для четвертьфинала устроила бы ничья.

Для тех, кто стал интересоваться футболом с начала нынешнего века, «Грассхоппер» знаком больше по матчам с «Зенитом» в Кубке УЕФА-2002/03 (питерцы обидно вылетели в первом раунде (1:3, 2:1), пропустив решающий гол на 89-й минуте, а еще на поле играл 18-летний Лихтштайнер). На слуху с тех времен от Швейцарии больше «Базель», «Янг Бойз» и «Цюрих», «Грассхоппер» же в последний раз становился чемпионом в 2003 году. С тех пор был лишь только один выигранный трофей – Кубок в 2013-м.

Нынешний сезон для «кузнечиков» – настоящий кошмар. Последняя победа состоялась в ноябре, после чего наступила 18-матчевая серия без побед. Вылет был оформлен в Люцерне – 0:4 от местного клуба. 68 лет «Грассхоппер» не покидал элитный дивизион.

После четвертого пропущенного гола от «Люцерна» выездные фанаты вышли из себя. Они сорвали матч, а когда игроки подошли к ним, болельщики потребовали сдать им форму, поскольку футболисты, по их мнению, недостойны в ней играть. Некоторые подчинились, игру продолжить так и не удалось. «Это просто позор, такое абсолютно неприемлимо. Зрители, персонал и игроки подвергаются опасности, клуб не может принять такое поведение. Это уничтожает футбол», – говорится в заявлении «Грассхоппера».

Это не первый сорванный матч – в марте гостевые фанаты «Грассхоппера» забросали файерами поле «Сьона», которому их команда проигрывала 0:2. Протестовали они не только против результатов, их не устраивает, что в Цюрихе практически никому нет дела до клуба: его офис расположен в Нидерхасли ( 10 км от Цюриха), нет фаншопа, не производится никаких мероприятий.

«Вы все можете проваливать кроме Линднера», – скандировали фанаты во время беспорядков. Голкипер Хайнц Линднер выступает в клубе второй сезон, он отправился поговорить с болельщиками. «Я могу понять их недовольство – горите 0:4 и вылетаете, тут все ясно. Я пытался договориться, но вскоре стало ясно, игру нам не продолжить», – рассказывал вратарь.

Без увольнения тренера в сезоне не обошлось, но стало только хуже. Спасать позвали Ули Форте, который выигрывал с командой тот самый Кубок в 2013-м, однако фанаты были резко против: Форте в тот же год сбежал в «Янг Бойз». Сейчас ничего не получилось и в целом все плохо: тренер никому не нравится, с фанатами война, есть финансовые проблемы, а на следующий год придется играть во втором дивизионе.

Почему к фанатам не пошел Форте, неужели побоялся? Такой вопрос вчера задали, тренер на него ответил: «Побоялся вызвать еще большие беспорядки. Меня они видеть не хотели, хорошо, что игроки отдали им футболки».

На следующий день после оформленного вылета состоялась пресс-конференция тренера, а также президента Штефана Ритикера, который недавно пришел в клуб. Ритикер пожаловался, что водителей наказывают строже, чем хулиганов, и был очень недоволен реакцией фанатов. Также он подтвердил, что финансовая ситуация в клубе далека от идеала. «Грассхоппер» ждут еще более тяжелые времена. 20 лет назад он играл на равных с великим «Аяксом». Теперь «Аякс» снова прекрасен, а «Грассхоппер» переживает один из худших периодов в истории.

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