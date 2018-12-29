Как получить пять удалений за сезон, но все равно быть лучше конкурентов

Морелос – главный герой сезона в Шотландии.

Стивен Джеррард поднял «Рейнджерс» уже на второе место в чемпионате Шотландии. «Селтик» по-прежнему не замечает конкурентов, но промежуточные успехи «Рейнджерс» все равно впечатляют. От идущего третьим «Килмарнока» команда Джеррарда оторвалась на шесть очков – хороший задел перед решающими матчами.

Главным игроком «Рейнджерс» в этом сезоне стал Альфредо Морелос. 22-летний нападающий забил 17 голов и отдал четыре голевых паса. По голам он уже установил собственный карьерный рекорд, а в таблице бомбардиров безоговорочно лидирует. Но в проигранном дерби с «Селтиком» (1:2) Морелос удалился. Там он получил уже пятую красную в сезоне.

Самую первую из них потом аннулировали, но это все равно много.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 31 марта 2019 г.

• У Стивена Джеррарда перегорела вся любовь к Морелосу: «Мы накажем его внутри клуба, а потом двинемся дальше. Очевидно, что сначала его провоцировали, но это случается слишком часто. Я делал все возможное и поддерживал Альфредо, но больше не могу его защищать».

• Трижды Морелос удалялся в играх с «Абердином», по разу – с «Уфой» и «Селтиком». Единственной игрой с красной Морелоса, где «Рейнджерс» победил, была февральская встреча с «Абердином» (4:2). За 57 сыгранных минут Морелос тогда забил два гола.

• За 31 матч «Рейнджерс» набрал 60 очков. 39 из них приходятся на встречи с голами Морелоса. Если колумбийский форвард забивает, «Рейнджерс» уже точно не проигрывает матч (12 побед, 3 ничьи).

• В Кубке Шотландии Морелос забил покер «Килмарноку» (5:0). Зато игры с «Абердином» ему снова не удались – 0 голов и два предупреждения. В Кубке лиги он забивал только «Данфермлайну», а на групповом этапе ЛЕ отметился дублем в матче с «Рапидом».

• Летом Морелосом интересовались «Бордо» и киевское «Динамо». В январе 9 миллионов евро готовилась заплатить «Ницца», но его планируют продать гораздо дороже. Transfermarkt пока прописал скромную стоимость Морелоса в 3 миллиона евро, а его контракт действует до лета 2023 года.

• «Каждый игрок должен защищать себя, но действия Морелоса раздражают. Это единственное сомнение в фигуре Альфредо. В любой момент игры у него срабатывает переключатель, который может принести красную карточку. Это глупость. Он стоил бы 15-20 миллионов фунтов, если бы этого не было», – говорил бывший игрок «Рейнджерс» Чарли Адам.

Сейчас все сравнивают вклад Морелоса в игру и его агрессию, которая мешает личному прогрессу Альфредо. При этом Морелос уже выдал лучший сезон по результативности. До этого он набирал за «Рейнджерс» 14 голов и 6 передач за 35 матчей. За финский ХИК было 11 и 16 мячей. Все парадоксы в его статистике кроются как раз в манере действий на поле.

«Я очень горячий и страстный игрок на поле. Мне нравится быть мощным и сильно бить по мячу. Нравится играть в воздухе, нравится сталкиваться, я люблю расстраивать оборону. Никто не может пугать меня, ведь я такой игрок, который всегда предан своей команде. И я борюсь за свою команду. Я бы никогда не изменил себя», – объяснял сам Морелос.

В футбол он играет только ради своей семьи. Морелос рассказывал, что мать с отцом со слезами смотрят за его игрой, а сам он о них заботится. Внутри Морелоса все изменилось после смерти младшей сестры – с того времени он ценит близких и готов их защищать. Возможно, как раз это и проявляется на поле.

Видео взято с официального канала «Рейнджерс» на YouTube