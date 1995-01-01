В Лигу чемпионов рвется «Хетафе», который все ненавидят

Тяжелая судьба испанского клуба.

Главный сюрприз Ла Лиги в этом году – четвертое место «Хетафе». Команда редко играет в еврокубках: даже в Лигу Европы команда попадала всего дважды. Пару лет назад «Хетафе» и вовсе вылетел в Сегунду, правда, уже спустя год вернулся обратно.

В Испании никто не радуется успехам скромного «Хетафе». За последние десятилетия команда собрала немало хейтеров. Месяц назад валенсийское издание Las Provincias выпустило заметку «Где находится «Хетафе»?», в которой усомнилось в существовании города и одноименного клуба.

За что ненавидят «Хетафе»?

«В Испании ненавидят «Хетафе»? Нет, нам просто пофиг на них», – пишет пользователь реддита ChildishCoutinho. «Даже собственным фанатам пофиг на «Хетафе».

1. У «Хетафе» репутация клуба без болельщиков. На один матч в среднем приходит 10.451 человек – это 18-й показатель в лиге. И это в самом успешном сезоне за многие годы.

Все дело в географии. Город Хетафе расположен в пригороде Мадрида. Клубу не повезло оказаться рядом со столицей, где все давно выбрали между «Реалом» и «Атлетико». До «Хетафе» тут просто никому нет дела.

Именно за это достается «Хетафе». «Зачем нам в Лиге клуб, за который никто не болеет?». Для испанцев это немыслимо.

2. Президент «Хетафе» болеет за «Реал». По крайней мере, об этом пару лет назад рассказал Жерар Пике, а никаких опровержений не последовало.

«Мы уже давно знаем, что их президент Анхель Торрес – «мадридиста». Он мечтает когда-нибудь стать президентом «Реала», – говорил Пике три года назад.

Сам Торрес всегда хвастался статусом партнерского клуба «Реала», благодаря которому он мог подписывать футболистов «Мадрида». Болельщики же моментально дали «Хетафе» прозвище «Реал Мадрид Б».

3. «Хетафе» играет в оборонительный футбол. Наверняка вы еще не слышали про тренера «Хетафе» Хосе Бордаласа. Это нормально: больших клубов в его карьере еще не было, но наверняка скоро будут.

Бордаласа часто сравнивают с Симеоне. Как и аргентинец, он сторонник практичного футбола. У «Хетафе» 42,5% владения мячом и 64,1% точных передач – одна из худших статистик в Ла Лиге.

24 пропущенных мяча – в Примере только у двух команд («Атлетико» и «Валенсии», а не «Барсы» и «Реала») ситуация лучше. Эта тактика помогла «Хетафе» забраться на четвертое место, но не добавила команде популярности среди болельщиков.

«Хетафе» не похож на другие клубы Испании

Для испанцев футбол – это политика. Вспомните флаги Каталонии на матчах «Барселоны» или состав «Атлетика» из Бильбао, где играют только баски. Испанцы ходят на футбол, чтобы отстаивать свои взгляды и убеждения.

Для кого-то это независимость народа, для кого-то – единство внутри Испании. Но на фоне остальных клубов «Хетафе» – это пустышка без идеи.

Вторичность клуба была заметна задолго до прихода президента Торреса. В 1976-м году клуб официально назывался «Болельщики «Реала» из Хетафе».

За что мы любим «Хетафе»?

• По подсчетам журналиста Сида Лоу, стоимость основного состава «Хетафе» – 4,2 миллиона евро. Да, с такими игроками можно быть лидерами одной из лучших лиг мира.

• Помните Матье Фламини? Бывший футболист «Арсенала» и «Милана» все еще играет в футбол. Он выходит на поле не очень часто (всего 7 матчей в этом сезоне), но в них демонстрирует отличную статистику по выигранным единоборствам.

• «Хетафе» – лишь одна из шести команд с положительной разницей мячей в лиге. Другие – «Барса», «Реал», «Атлетико», «Валенсия» и «Севилья».

У испанцев достаточно причин не любить «Хетафе», но хочется, чтобы хотя бы сейчас кто-то поддержал этих парней, которые уже через 10 матчей могут сотворить историю.

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