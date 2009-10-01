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    «Интеру» нужно срочно избавиться от Икарди


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 11:43
    Нападающий тормозит команду, и наоборот.

    Сериал с уходом Икарди из «Интера» сильно затянулся. Каждое трансферное окно итальянская пресса напоминает нам, что вообще-то в мире есть команды, которые хотят подписать Икарди. И каждые полгода руководители «Интера» как бы намекают: за него придется заплатить минимум сотню миллионов.

    Икарди должен уйти, команде же стоит всерьез задуматься над продажей лидера. Обеим сторонам пора решиться на этот важный шаг. Тем более, у них есть достаточно весомые причины.

    Почему «Интеру» стоит продать Икарди

    Во-первых, у нападающего натянутые отношения с болельщиками. Пару лет назад Икарди в своей автобиографии рассказал, насколько отбитые люди болеют за «Интер». Чуть позже он угрожал им разборками с аргентинской мафией. Фанаты же отвечали свистом на стадионе, остановками и оскорблениями на улицах, хейтом в соцсетях. Сейчас отношения вроде бы нормализовались, но на «Сан-Сиро» все еще приходят люди, которые искренне не понимают, почему Икарди играет за их команду.

    Во-вторых, руководство «Интера» сильно бесит агент и жена Икарди, Ванда Нара. Когда форвард говорит о надеждах продлить контракт с клубом, бывшая порнозвезда выступает с заявлением: «Мы слишком далеки от подписания нового соглашения с «Интером». Кроме того, она требует для мужа зарплату в 9 миллионов евро в год: больше в Серии А только у Роналду (31) и Игуаина (9,5). Хватит это терпеть!

    В-третьих, «Интер» убийственно зависим от Икарди. Да, он – главный бомбардир команды в последних четырех сезонах. Но Пиоли и Спаллетти целенаправленно выстраивали атаки через него, убивая креатив других атакующих футболистов. И тут возникает вопрос: а нужно ли было это делать?

    Проблема «Интера» в том, что на фланге у команды давно не было индивидуалиста экстра-класса, который предпочел бы решить исход момента сам, а не надеяться на партнера. Политано – отличный игрок, Перишич – топ. Но даже к ним настолько приросла роль вспомогательных игроков, что, кажется, в другой интерпретации их просто нельзя представить.

    Статистика подсказывает: в среднем лишь один свой гол из семи Икарди организовывает самостоятельно. Факт, идеально подтверждающий зависимость форварда от одноклубников.

    Ну и, в-четвертых. «Интер» не продаст Икарди меньше, чем за 100 миллионов евро. На эти деньги можно купить добротного многофункционального нападающего и забыть про форварда-паразита. В последний раз, когда «Интер» выиграл Серию А (в сезоне 2009/10 – тогда Моур взял требл), в нападении команды бегали Диего Милито и Это’О. Страйкеры привыкли полагаться на себя, а не ждать чудесных пасов от одноклубников. Возможно, нападающих со схожим функционалом и не хватает «Интеру», чтобы претендовать на что-то большее, чем второе место в таблице чемпионата Италии.

    Почему Икарди нужно уйти из «Интера»

    В феврале Икарди исполнится 26. В этом возрасте игроки с его потенциалом спорят за «Золотой мяч». Икарди же ждет победы в Серии А в то время, как клуб: а) все еще определяется с нужной схемой использования финансов; б) назначает неправильных тренеров, когда Симеоне несколько раз говорил, что готов работать с «Интером».

    «Интер» не борется за победу в Серии А. Он возвращается в Лигу чемпионов спустя много лет, а потом вылетает после группового этапа. Икарди же каждый год забивает больше всех в команде, но не получает никакого фидбека. Он просто деградирует. Роль спасителя не подходит Икарди, учитывая его взаимоотношения с болельщиками и трюк с семейным положением Макси Лопеса. И, по-хорошему, Мауро должен был давно наплевать на этот клуб. Так будет лучше для него самого. Он получит новый вызов, (возможно) несколько кубков – на пыльную полку для трофеев. А его жена – жирный контракт, который она так настойчиво выпрашивает у «Интера».

    ***

    Ванда призналась: лучшие мировые клубы давно трясут трудовыми договорами перед ней и ее мужем. По перечисленным параметрам нетрудно догадаться, что речь идет о «Реале», «Барсе» и условной «Баварии». Есть подозрение, что из всей этой банды-селебрити больше всего Икарди подойдет именно «Реал».

    В Мадриде давно привыкли, что атакой руководит один игрок – Икарди несколько лет живет в таких условиях. Флорентино Перес часто предлагает своим лидерам огромные зарплаты – на этом месте улыбнулась порножена. «Интер» одержим идеей переманить Луку Модрича – есть шанс оформить обмен с небольшой доплатой.

    Стороны довольны. И следующим летом, чтобы ситуация не усугубилась, подобная сделка все же должна состояться. Так действительно будет лучше для всех.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: -71

      BARCLAYS_APL 2 минуты назад

      Он 100% испортит Реал

      0
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      Рейтинг: +42

      dilshod79 29 минут назад

      Спорю что автору 12 лет.Если это не так,допуская что гл.редактор этого сайта не профпригоден.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1518

      dinar7777dinar 34 минуты назад

      а ведь некоторые недалекие не понимают до сих пор почему его в сборную не берут )))).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      MU_Fan#1 1 час назад

      Что-то эти бывшие порнозвезды слишком часто стали лезть в футбол. (Вест Хэхм, Интер)

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