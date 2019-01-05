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    Новый образ Бекхэма: накрашенные глаза, костюм, зеленая татуировка


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 19:15
    Опять экспериментирует.

    Так выглядит обложка январского номера журнала Love, где Дэвид Бекхэм появился с накрашенными глазами и в белом костюме от Dior. Ярко-зеленым цветом Дэвиду подкрасили и татуировку на шее.

    text

    Публикация от text (@thelovemagazine)

    Автор образа – фэшн-директор мужской линии Dior Ким Джонс. С Бекхэмом он пересекается уже не первый раз. Например, Джонс проектировал утренний костюм, в котором Дэвид Бекхэм был на свадьбе принца Гарри в мае 2018-го. Джонс был номинантом многих премий по дизайну мужской одежды, работал арт-стилистом и даже выпускал собственную коллекцию.

    Смелый макияж называют одной из главных тенденций красоты в 2019 году. Его уже использовали актрисы Лупита Нионго, Камилла Белль и Лили Рейнхарт. Теперь в список к ним добавился и Дэвид Бекхэм, который остается в трендах моды. Например, он выпускал собственную коллекцию Modern Essentials для H&M, а недавно поучаствовал в представлении новых вещей от британской марки Kent & Curwen. Частично коллекция сделана по сериалу «Острые козырьки».

    text

    Публикация от text (@davidbeckham)

    В анонсе нового номера журнала Love приводятся важные цитаты из интервью Бекхэма: «Я всегда был тем ребенком в углу, который мало разговаривал. Выход на поле давал уверенность. Быть профессиональным футболистом – все, чего я хотел». «Так началась моя карьера, и я почувствовал себя свободнее, увереннее и счастливее. Я превратился в совершенно другого человека. Когда я был на поле, я знал, что это то, что я могу сделать лучше всего». Посыл таков, что необычные фотографии помогли Дэвиду окончательно победить замкнутость и зависимость от чужого мнения.

    Люди по-разному восприняли такой вид Бекхэма:

    theresnobodyquitelikec: «Я очень редко пишу комментарии в инстаграме, но что этот человек делал со своими возможностями, кроме зарабатывания денег для своего бренда? Почему он никогда не использовал свой голос для искоренения гомофобии в футболе, издевательств в школах или для помощи детям, которые стремятся стать футболистами. Пожалуйста, не показывайте такие перемены, если хотите сохранить репутацию соответствующего журнала. Бекхэм к этому не имеет отношения».

    214keturah: «Он носит макияж? Почему из мужчин пытаются сделать женщин? Извините, но мне нравятся мужественные мужчины».

    kara30416: «Дэвид Боуи вдохновил?»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: инстаграм
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1513

      Fancyfall 27 минут назад

      мне не нравится, но пусть самовыражается, как хочет... видимо, достижений в футболе, наличие семьи и детей недостаточно для ощущения зрелости своей личности

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2104

      m40 46 минут назад

      Это уже даже не метросексуал. Ох уж эти европейские ценности...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      nikki22 49 минут назад

      автор,дай его адрес, я ему бабушкину помаду отошлю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1441

      dinar7777dinar 56 минут назад

      че все заднеприводным стал?

      0
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      Рейтинг: +565

      Benifacto 1 час назад

      омерзительно!

      0
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