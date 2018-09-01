«Арсенал», прически и пинг-понг. Главные истории о новичке «Краснодара»

В РПЛ приехал еще один интересный швед.

АИК продал в «Краснодар» шведского полузащитника Кристоффера Ольссона. Transfermarkt утверждает, что за 23-летнего игрока отдали почти 5 миллионов евро. Такая сумма вообще не должна смущать: в 2018-м его признали лучшим игроком чемпионата Швеции, а еще Кристоффер стабильно заиграл в сборной. В заключительной игре Лиги наций против России Ольссон вышел в основе, провел на поле 89 минут и поучаствовал в победе шведов.

По способностям Ольссон может исполнить любую роль в полузащите, но больше любит играть в оттяжке. В «Краснодаре» он может заменить Мамаева или Каборе, а при желании даже скопировать Классона. По всей карьере Кристоффера всегда беспокоили только две вещи: место в основе и прогресс в результатах. С турнирным положением у «Краснодара» все нормально, а вот конкуренция может помешать. Ольссону уже давали в командах второстепенные роли, что заканчивалось скандальным уходом. Но и без этого с ним происходило много интересного.

Все испортил Абрамович

Кристоффер Ольссон – настоящий футбольный ботаник. С самого детства он знает фамилии игроков, тактику и все остальное, поэтому Ольссона называют очень умным. Карьера и любовь к игре начались у парня с неизвестного клуба «Слейпнер». Туда Ольссон попал уже в четыре года, когда работавший с мальчишками папа взял Кристоффера на тренировку.

Дальше им доминировало только желание быть лучшим, из-за которого Кристоффер однажды поссорился с отцом. Тот уговаривал постоянно оставаться с ним в «Слейпнере», но все изменила одна игра с «Норрчепингом». 10-летние ребята раскатали Кристоффера и партнеров, а он захотел перейти к ним. «Норрчепинг» называют шведской «Баварией», поэтому через год папа все-таки сломался и отпустил. Тренировки четыре раза в день и место в молодежке известного клуба давали Кристофферу больше шансов стать профессионалом.

Уже в 13 лет Ольссон почти стал игроком «Челси». Шведский скаут Пер-Олов Андерссон уговаривал «Челси» забрать парня, за которым наблюдал в своем родном городе. Кристоффер согласился и вместе с отцом готовился ехать на недельный просмотр, но из «Челси» так и не позвонили. Роман Абрамович чистил скаутский отдел и уволил Андерссона. Сделка сорвалась, а скаутская политика «Челси» поменялась на внутренний поиск по Англии. Кристоффер плакал и ругал себя за то, что сказал о поездке в «Челси» всем друзьям.

Пинг-понг и свиньи

Над предложением от «Арсенала» Ольссон уже смеялся. В 15 лет он переживал намного меньше, поэтому спокойно воспринял сообщение об очередном недельном просмотре. В «Арсенал» Ольссон съездил даже на два матча, а потом все-таки подписал контракт. Transfermarkt пишет, что «Норрчепингу» заплатили компенсацию в 350 тысяч евро. Сам Кристоффер был готов остаться в Швеции, где мог перейти в «Гетеборг», но ему не обещали место в первой команде.

В «Арсенале» тоже пришлось играть в молодежке, но это был совершенно другой уровень. «На предсезонке мы были похожи на свиней. Я умирал, когда возвращался домой. Потом спал до следующего утра и снова шел на тренировку», – рассказывал Кристоффер о тяжелом времени адаптации. Уже во взрослой команде все было веселее: на представлении во время азиатского турне можно было выбрать любую песню, но Кристоффер спел гимн Швеции.

Лучшим моментом в «Арсенале» Ольссон называет пенальти из матча с «Вест Бромвичем». В своей единственной официальной игре за основную команду Кристоффер исполнил один из ударов в послематчевой серии встречи Кубка лиги. «Арсенал» прошел дальше, а Ольссон явно повысил авторитет. Он вышел на замену, а потом сам вызвался бить одиннадцатиметровый, хотя в составе были игроки с большим опытом.

Другом для Ольссона стал вратарь Щесны. Кристофферу нравилось, что за пределами поля Щесны постоянно шутит, хотя иногда между ними возникали смешные разногласия. Однажды он обыграл партнера в пинг-понг, а Щесны разозлился. «Это было просто недоразумение», – смеялся Ольссон, но Войцех дулся и не разговаривал с ним несколько недель. На всех фотографиях со времен «Арсенала» они всегда где-то рядом, а победа в том противостоянии так и осталось самой громкой в лондонской жизни Кристоффера.

Шведские болельщики интересовались игрой Ольссона еще с момента отъезда в Англию, но без постоянной игры в основе тяжело быть заметным. Однажды он дал интервью фанатскому сайту, где его попросили рассказать о том, что никто не знает. В «Арсенале» я больше забиваю с левой ноги, хотя сам правша», – посмеялся Кристоффер. В молодежке его использовали на разных позициях в полузащите, хотя по манере игры сравнивали с Микелем Артетой.

Сам Ольссон больше любил выходить ближе к обороне и в некоторых играх даже спускался к защитникам. Зато на тренировках с основой вообще не стеснялся авторитетов: «Вы можете подумать, что Озил – звездный парень, который играл с Роналду. Но я больше этим не занимаюсь, а просто отбираю у него мяч и продолжаю игру», – делился впечатлениями Ольссон. Закрепиться в основе это не помогло, а карьеру спас только выкуп от датского «Мидтьюлланда».

Добрый друг

В жизни Кристоффера Ольссона есть человек, который на него влияет. Это бывший игрок «Мидтьюлланда» Петтер Андерссон. В клубе они как-то сразу нашли друг друга и стали много общаться, но это были уже не шутки. Андерссон научил Ольссона выбирать лучшие решения для самого себя и ставить важные цели. Петтер приводил собственный пример: когда в «Гронингене» из Андерссона сделали опорника, он перестал быть интересен большим командам.

Забавно, что Андерссон прямо повлиял на изменения стиля игры Ольссона. Кристоффер очень любит креативить из глубины и создавать для партнеров моменты, но Андерссон постоянно напоминает ему о важности голов. После знакомства с ним Кристоффер стал больше забивать, а 2018-й вообще стал для него рекордным. В чемпионате Швеции Ольссон выдал 5+5 за 29 матчей, хотя до этого у него наблюдался сильный крен в сторону ассистов (2+6).

Так совпало, что из «Мидтьюлланда» Ольссон уходил скандально, когда Андерссона в команде уже не было. Там Кристоффер стал проигрывать конкуренцию и разочаровался в местном футболе, где стало больше жесткости. Креатив от Ольссона не ценился, так еще и «Мидтьюлланд» начал проводить странные трансферы. Перед продажей Ольссона сюда приехал доигрывать Рафаэль ван дер Варт, а Кристоффера на полгода посадили в запас.

Стиль

В Швеции все заметили у Ольссона игровой прогресс, но на самом деле с ним случилось и еще одно важное явление. Кристоффер повзрослел и окончательно разобрался с собственным внешним видом. Раньше к этому были большие вопросы: журналисты Daily Mail даже сравнивали Ольссона со шведским теннисистом Бьорном Боргом, который тоже любил менять прически. В «Арсенале» Ольссон экспериментировал с цветом волос, стригся коротко или наоборот их отращивал. Кажется, сейчас он все-таки определился с тем, что хочет видеть на своей голове.

Тогда было так:

Сейчас явно лучше:

text text text Публикация от text (@krisolsson) 11 Дек 2018 в 11:50 PST

text text text Публикация от text (@krisolsson) 1 Сен 2018 в 11:40 PDT

Видео взято с официального аккаунта «Краснодара» на YouTube

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