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    Рибери всех достал. Он бьет журналистов и ругается с фанатами


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    Голосов: 1
    Сегодня, 17:05
    Устали даже в «Баварии».

    Самый свежий проступок Рибери – жесткий ответ фанатам в твиттере. Он заказал в турецком ресторане стейк за 1000 евро, что болельщики восприняли не очень хорошо. Франку такое восприятие его жизни совсем не понравилось.

    «Начнем 2019 год с обращения к завистливым хейтерам, которые, видимо, родились из-за порванного презерватива. Я *** ваших матерей, бабушек и все ваше семейное древо. Я ничего вам не должен. Своим успехом я обязан только богу, себе самому, близким друзьям и семье, которые всегда в меня верили. Все остальные – просто маленькие камешки в моих ботинках», – написал он на своей странице.

    В другой записи Рибери ответил критиковавшей его журналистке. Больше всего Франка взбесило то, как все следят за его каждым шагом во время отпуска. Зато в «Баварии» заметили именно ответную реакцию Рибери на всю критику. Имидж клуба он портит уже не в первый раз.

    «Рибери использовал слова, которые неприемлемы в нашем клубе.Подобные выражения Франк никогда не может использовать, если является игроком «Баварии» и образцом для подражания.Я долго разговаривал с ним и сказал, что он получит серьезный штраф. Рибери принял это наказание», – сказал спортивный директор «Баварии» Салихамиджич.

    Вот еще несколько странных поступков от Рибери за последнее время, которые испортили репутацию ему и клубу:

    • Франк был одним из тех, кто сливал из «Баварии» Карло Анчелотти. Он был недоволен заменами и местом на скамейке, а во время матча с «Андерлехтом» вообще швырнул на газон футболку «Баварии». Салихамиджичу пришлось беседовать с Франком и объяснять, что так делать вообще нельзя. Когда Анчелотти уволили, Рибери был одним из тех, кто больше всех этому радовался. Bild называл его в числе игроков, которые не любили тренера.

    • С Хайнкесом было все хорошо, а вот еще одного нового тренера Рибери принял не сразу. По этому сезону Ковач часто использует ротацию, к чему Франк не привык. В игре с «Байером» его оставили на скамейке, замены закончились, а Рибери даже не стал досматривать матч. Франк просто собрался и уехал со стадиона. При Коваче он выдал 12-матчевую серию без голов – худший результат с 2007-го. Но потом собрался и к зимнему перерыву забил четыре раза.

    • «Бавария» проиграла «Боруссии», а Рибери не сдержал эмоции. Журналисту beIN Sports Патрику Гийю досталось от Франка по лицу. Все началось с банального замечания о том, что Рибери виноват в двух пропущенных голах. Потом Рибери оттолкнул Гийю и дал тому пощечину. Инцидент решили приватной встречей с участием Салихамиджича, но из-за этого Франка лишили престижной премии «Бэмби». Ее вручают за позитивное влияние на немецкое общество.

    Кстати, через социальные сети он часто критикует судей, журналистов и всех остальных, с кем не согласен. «Один год усердной работы. Большое спасибо. Браво», – подписал фото и видео Рибери, когда «Бавария» проиграла «Реалу» в Лиге чемпионов. Такими словами он раскритиковал судей.

    Летом Франк Рибери отказался переходить в Китай, чтобы еще один год провести в «Баварии». Он почти точно уйдет из клуба по окончании сезона, но прямо сейчас творит что-то странное. «Бавария» не любит, когда ее критикуют журналисты, хотя игроки сами дают поводы для критических постов. Возможно, скоро в клубе это поймут, а Рибери накажут большим, чем просто очередной штраф.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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