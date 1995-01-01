Они первые рассказывают нам о трансферах и всех деталях сделок

Как работают инсайдеры в разных странах.

Кто такие инсайдеры

Короткое напоминание, если вдруг ничего не знали об инсайдерах или плохо представляете, чем они занимаются.

Болельщики привыкли узнавать о переходах непосредственно от пресс-служб любимых команд. Но есть один важный момент: клубы обычно не сообщают о финансовых подробностях, не раскрывают других деталей контрактов и не готовы анонсировать событие до его официального подтверждения – зато этим занимаются осведомленные журналисты, они владеют информацией и делятся ей с фанатами.

Практически у каждого медиа есть такой инсайдер, который периодически пуляет новости о клубах/футболистах и собирает кучу лайков и репостов. Источники этих инсайдеров могут быть разные. Кто-то дружит с игроками, распространяющие сплетни. Кто-то – с агентами. Есть случаи, когда журналисты получают информацию от самих руководителей или агентов игроков.

Как в России

Инсайдеры в нашей стране делятся на три категории.

Первые специализируются на новостях отдельных команд. К примеру, недавно мы поговорили с журналистом Sport24 и болельщиком «Спартака» Максимом Алланазаровым. Он часто выдает достоверные новости о команде: к примеру, он первым сообщил о переходах Широкова и Жиго. Кроме того, Алланазаров дал новость о назначении Рианчо.

В нашем интервью журналист говорил: «Как и любой журналист, я работаю с людьми, общаюсь с определенным кругом на протяжении нескольких лет. Просто нужно быть рядом с тем, чем ты интересуешься, и ты наткнешься на людей, которые иногда будут рассказывать тебе что-то интересное. Вот и вся инсайдерская суть. Информацию мне могут говорить различные люди: это могут быть и игроки, и руководители, да кто угодно! Я перепроверяю через другие источники. Раньше, когда только начинал работать, то не проверял появляющиеся новости, потому тупо что негде было проверить. Когда уже наработал базу, начал проверять. Процент ценной информации всего 20 из 100. Ты должен вымывать ее, как золото из грязи».

Вокруг «Спартака» сразу несколько знаменитых инсайдеров: Дмитрий Егоров из «Чемпионата», Игорь Рабинер и Сергей Егоров из «Спорт-Экспресса». Также есть много журналистов, которые пишут преимущественно об одной команде. К примеру, о «Рубине» – Владислав Зимагулов из «СПОРТ БИЗНЕС Online».

Другая категория российских инсайдеров – общеплановые. Они не зацикливаются на одной команде, а просто выдают инсайды, дошедшие до них. Самый популярный – комментатор Нобель Арустамян. Нобель дружит с Марко Трабукки (теневой агент «Спартака», который помогал Массимо Каррере на трансферном рынке), общается с легендами мирового футбола (например, Трезеге) и ведет телеграм-канал, куда сбрасывает все важные новости. В интервью Sports.ru Нобель говорил: «Не всегда информацию дают. Иногда приходится самому звонить и спрашивать. Чтобы проверять, надо иметь источник – в команде, клубе, окружении – который может подтвердить или не подтвердить. Обычно я стараюсь иметь информацию и подтверждение – то есть, два источника. Если что-то идет не так, 50/50, то я стараюсь не давать, но если я уверен в одном источнике, то могу взять риск на себя».

Другой авторитетный источник – Василий Конов. Раньше он работал в новостном агенстве «Р-Спорт». Теперь отвечает за спорт на «Первом Канале». Конов для публикации важных новостей часто пользуется твиттером или телеграм-каналом. «Бомбардир» хотел сделать интервью с Василием Коновым и пообщаться на тему инсайдов, но пресс-служба канала отказала в запросе.

twit text Виталий Мутко покинул пост президента Россйского футбольного союза. — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 19 декабря 2018 г.

Третья категория – телеграм-каналы. Сейчас очень много анонимных каналов, которые публикуют инсайды, но не всем им можно верить. О том же «Спартаке» пишет «Спартак-inside»: автор неизвестен, но Алланазаров говорил, что там появляются достаточно правдивые вещи. О российском футболе в общем рассказывает канал «НЕНОБЕЛЬ» (правда, в последнее время он не очень активен). В самом начале был слух, что за ведение блога отвечает авторитетный агент Герман Ткаченко. Но информация не подтвердилась.

Как работают знаменитые инсайдеры в Европе

В странах топ-5 лиг нет телеграм-каналов. Журналисты не скрывают своего имени и за счет инсайдов собирают личных подписчиков в социальных сетях. Разница, связанная с категориями инсайдеров из России, всего одна – таких категорий меньше. Журналисты делятся на два типа: те, кто крутятся вокруг одной команды, и те, кто отвечают за трансферы в общем.

Прекрасные примеры первых – Сид Лоу, главный инсайдер по «Манчестер Сити», и Давид Орнштейн, знающий все об «Арсенале». Лоу живет в Мадриде, работает на The Guardian и дружит с испаноязычной диаспорой «Сити». Он почти всегда выдает новости, связанные с трансферами «МС» за пару часов до официального объявления. В своем подкасте Лоу как-то рассказывал, что встречался с Гвардиолой и обсуждал свою работу вокруг клуба. Пеп восхищался им и в течение тридцати минут пытался выяснить, кто же сливает ему информацию – Лоу не раскололся ни тогда, ни в подкасте.

twit text — David Ornstein (@bbcsport_david) 31 декабря 2018 г.

Что касается Орнштейна, то журналист из BBC очень грамотно дружит с «Арсеналом». Он посещает все культурные мероприятия, организованные командой, общается с руководителями. Недавно он подружился с главным скаутом «Арсенала» Свеном Мислинтатом – у болельщиков лондонцев теперь меньше оснований не доверять журналисту.

В истории, связанной с «Арсеналом», есть пунктик, связанный с анонимным аккаунтом. Кроме Орнштейна важные новости о команде выдает твиттер-аккаунт «The Arsenal Horse». В своей колонке Орнштейн предполагал, что сливами занимается кто-то из клуба, но раскрытия анонима так и не произошло.

Что касается инсайдеров, пишущий о футболе в общем, то главным, точным и самым популярным считается Джанлука Ди Марцио. Почти все новости, которые итальянец публикует на своем сайте или выдает в эфирах Sky Sports Italia, оказываются правдой. Ди Марцио дружит с агентами, общается с боссами команд. При этом он часто говорит не только о трансферах, связанных с Серией А, но и о главных переходах Европы. К примеру, он одним из первых сообщил о переходе Ромелу Лукаку в «МЮ» или возвращении Марио Гетце в «Баварию».

Источники Ди Марцио, как и у всех инсайдеров, крутятся вокруг клубов, агентов и игроков. Но два года назад итальянец в интервью «Матч ТВ» рассказал забавную историю: «Однажды мне написал какой-то парень: «Джанлука, у меня есть для вас кое-что интересное. Я работаю официантом и только что обслуживал столик Антонио Конте, Карлоса Тевеса и Беппе Маротты. Можете мне не верить, я просто хотел поделиться информацией». Но он оказался прав! Утром я отправил смс спортивному директору «Ювентуса»: «Как вчерашний ужин с Тевесом?» Он перезвонил через секунду: «Черт, это невозможно! Как ты узнал?!»

В Испании новостями о главных командах лиги («Барсы», «Реала» и «Атлетико») обеспечивают три газеты: Marca, AS и El Mundo Deportivo. В Германии ситуация с инсайдерами значительно хуже. Это показано на примере «Баварии». Мюнхенцы жестко пресекают сливы из раздевалки и не дают распространиться всяким новостям, связанным с микроконфликтами внутри команды. В октябре, после серии неудачных матчей «Баварии», боссы клуба собрали экстренную пресс-конференцию и в жесткой форме запрещали прессе писали разоблачительные тексты о «Баварии».

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