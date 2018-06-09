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    Финал, который вы не заметили. А зря


    2.7
    Голосов: 9
    09.06.2018 09:30
    Внутри хвалят русский баскетбол.
    Справка
    В России проходит первый в истории баскетбольный финал четырех Единой лиги ВТБ. ЦСКА, «Зенит», «Уникс» и «Химки» разными способами дошли до решающих игр одного из главных турниров российского спорта. 8 июня в Москве состоялись полуфиналы, а через день две команды разыграют титул чемпиона. Заходная часть увлекательного спектакля получилась эмоциональной.

    Почему это нужно смотреть

    Из-за красоты моментов:

    Из-за эмоций:

    Первая неудача

    «Пашка, ищи заветное место, а я пока погуляю. Потом не удивляйся, что у меня такой вымпел есть, другой вымпел есть», – орал мужчина на своего друга перед рамкой металлоискателя на входе в ледовый дворец. Позже он пронесется мимо стюарда и ворвется на трибуну, чтобы поприветствовать разминку баскетболистов ЦСКА. Его спутник едва успеет остановить разбушевавшегося парня от падения с высоты второго этажа. Для этих людей первый в истории финал четырех Единой лиги ВТБ стал необходимым условием успешного вечера. К сожалению, поддержали их далеко не все.

    С посещаемостью финала четырех сразу возникли проблемы. Хуже всего получилось с матчем ЦСКА и «Зенита», где удивительно провалилась фанатка москвичей. Пара десятков активных людей не могли перекричать организованно приехавших ребят из Питера. Хотя продажа билетов для всех была организована удачно: доступен единый проход на два матча игрового дня, либо двухдневное посещение сектора любимой команды. Отсутствие болельщиков объяснимо неудобным временем начала матча (18:00 в рабочий день), но команды тоже испортили всю рекламу. Первые очки пришли к ЦСКА только с линии штрафных через две с половиной минуты после начала матча, а с игры команды впервые забросили еще через пару минут.

    «Два штрафных армейцев в ноль. Пять минут – 4:0», – выдал рифму один из фанатов, которому надоело скучать. Учитывая трансляции игр на «Матч ТВ» и в социальных сетях, у всей России от такого баскетбола не возникло никакой радости. Даже Андрей Кириленко в интервью ведущему Стасу Ярушину на всю арену поздравлял с победой в Кубке Стэнли Александра Овечкина. Услышав фамилию русского хоккеиста, трибуны показали лучшую поддержку за весь вечер.

    Местный «Голден Стэйт»

    Дальше было лучше. Хотя по первому впечатлению для незнакомого с российским баскетболом зрителя здесь существует только ЦСКА. Армейцы всегда на виду и разными способами везде замечаются. Дома с ними никто не сравнится по бюджету (хотя приблизились «Химки») и по качеству легионеров. Родригес, Хантер и Де Коло в прошлом играли в НБА, а сейчас разрывают классом Единую лигу ВТБ. Их соперник «Зенит» богат жизненными историями: лидер команды Карасев – сын главного тренера, легионер Курич не так давно пережил опухоль головного мозга. Матч представляли соперничеством двух столиц с красивой развязкой, но все вышло без борьбы. «Зенит» играл с большим старанием и все равно проиграл фавориту в 17 очков (84:67). С 37% реализации бросков матчи у ЦСКА не выигрывают.

    Армейцы вышли с простым настроем – если не пойдет у одного лидера, команду вытащит его партнер. Родригес красиво справился за первую половину:

    Те, кто все-таки пришли на ранний полуфинал, получили разные эмоции. Болельщик Геннадий с радостью шел с арены после матча, улыбался и обгонял расстроенных фанатов «Зенита»:

    «Была хорошая игра, где победил мой любимый ЦСКА. Главное, что все прошло без травм. Новый формат Единой лиги ВТБ – интересный эксперимент для поднятия уровня внимания к лиге. Посмотрим, чем это закончится. Здесь получается единение болельщиков разных команд, экшен. Наверное, у других появились дополнительные шансы обыграть мой любимый ЦСКА. Хотя я надеюсь, что ЦСКА всегда будет первым. Я в прошлом был военным. В 70-е годы прошлого века начал болеть за хоккейный ЦСКА, потом за футбольный, а лет 20 назад открыл для себя баскетбол – самую лучшую игру с мячом».

    Наш Леброн и полная открытость

    В теории с подобным форматом Единая лига ВТБ должна сильно пожертвовать доходами. Серийные полуфиналы и финалы принесли бы больше внимания, мест в телевещании и просто хороших матчей. Но нет никакой гарантии, что несколько встреч тех же ЦСКА и «Зенита» собрали бы полные трибуны. Лига рискнула, ударила по продвижению и рекламировала турнир через новый формат. Зашло или нет – вопрос обсуждаемый, но баскетбол в России все-таки любят. Небольшая история из «Ледового» это подтверждает.

    Бывший главный тренер «Уникса» Евгений Пашутин спокойно стоял у стены в холле и разговаривал с друзьями. За время пятиминутного общения в общедоступном месте к нему подошли больше десятка казанских болельщиков. Девушка расплывалась в улыбке от автографа, мужчина убегал с ребяческой радостью после фотографии. «Завидую вам. Вы ведь в Италии будете жить», – напрямую сказал Пашутину один из фанатов. Впервые за всю тренерскую карьеру Пашутин уезжает из России, чтобы тренировать клуб «Канту». Одним своим непринужденным появлением здесь он осчастливил множество людей, а некоторых даже попросил об уважении к его личным делам.

    На площадке в игре «Уникса» и «Химок» царил другой герой, которого нужно вставлять во все рекламы российского баскетбола. Только за игру против казанского клуба Алексей Швед установил два исторических достижения, а его 36 очков вывели «Химки» в финал (поражение «Уникса» 71:76) и дали команде путевку в Евролигу. Теперь Швед – единоличный лидер за всю историю по очкам в плей-офф и обладатель рекорда плей-офф по очкам в одной встрече. Его все еще хотят вернуть в НБА, но очень не хочется, чтобы лига теряла такого игрока. Вокруг Шведа можно и нужно строить все внимание к российскому баскетболу. Потому что он безумно хорош.

    Важное пояснение

    Не ищите скрытые смыслы в том, что решающие матчи Единой лиги ВТБ проходят на «Ледовой арене ВТБ». Банк ВТБ – титульный спонсор турнира, но выбор именно такого места понятен и по другим причинам. Во-первых, Москва – самое доступное место для болельщиков команд, которые попали в финал четырех. Из Казани и Санкт-Петербурга добираться сюда можно без проблем, а плюс ледовой арены еще и в том, что она большая, рядом с метро и формально нейтральна для всех. Пусть в адаптированном для баскетбола месте ЦСКА и «Химки» все равно получили скрытое преимущество из-за более привычного окружения.

    До этого сезона победитель Единой лиги ВТБ определялся в длинных сериях плей-офф. Тут Россия идет по номинально прогрессивному пути Евролиги. В европейском еврокубке полуфиналы и финалы умещаются в одно место и два игровых дня, между которыми есть перерыв. Так достигается накал вокруг главного момента и все команды получают шанс на победу – в одном матче даже аутсайдер может обыграть любого денежного фаворита. Например, ЦСКА в таких условиях занял в Евролиге этого сезона только четвертое место, но в России даже изменение формата на гранда никак не повлияло.

    В главной игре российского чемпионата 10 июня встретятся ЦСКА и «Химки». Напичканный звездами клуб сыграет с командой имени Алексея Шведа. НБА продает подобное противостояние «Голден Стэйт» и Леброна Джеймса в длинных масштабах, но Россия идет по пути единичного шоу. Если замечать только хорошее, в наших реалиях должно заходить именно такое. Но для начала на это хорошее нужно хотя бы прийти.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Единая лига ВТБ, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 9
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 10 июня 2018, 22:47

      Молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 10 июня 2018, 08:43

      Вот только серхио родригез,кайл хайнц ну и т.д. никакого отношения к российскому баскетболу не имеет. А сборная наша выиграла что-то 11 лет назад...поэтому оптимизма автора я явно не разделяю.

      0
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 9 июня 2018, 12:58

      А тут обзоры видов спорта можно заказывать? Может, попишете про Формулу 1 заодно?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 11:05

      чтобы там не происходило грандиозного хоть в баскетболе хоть в хоккее пусть об этом пишут сайты посвященные этим видам спорта. кто хочет там все и прочитает.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 9 июня 2018, 10:35

      а когда будет статья о индонезийском традиционном боевом искусстве Пенсак Силат?

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 09:37

      я смотрю бомбардир уже готовит запасной аэродром:) сюжеты пробные о хоккее, баскетболе, интервью конькобежки:) все так плохо да?

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > спанчес 9 июня 2018, 11:49

      Интервью конькобежки?

      Дела - отлично. Вы как?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Роман Абрамов 9 июня 2018, 12:03

      ну журова кто у нас? конькобежка же?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > спанчес 9 июня 2018, 12:06

      На Бомбардире никогда не выходило интервью Журовой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Роман Абрамов 9 июня 2018, 12:18

      Депутат Госдумы Журова: «Может, надеть на футболистов сборной России хоккейную форму?»
      сегодня,01-10

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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > спанчес 9 июня 2018, 13:06

      Ну вы даете. Во-первых, это новость из другого источника, а не полноценное интервью. Во-вторых, это про футбол.

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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Роман Абрамов 9 июня 2018, 16:35

      по любому пусть и неполноценное и из других источников но все же интервью и бомбардир его перепечатал,значит опу бликовал. Кстати салах уже одел конькобежные коньки

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