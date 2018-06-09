Финал, который вы не заметили. А зря

Внутри хвалят русский баскетбол.

Справка В России проходит первый в истории баскетбольный финал четырех Единой лиги ВТБ. ЦСКА, «Зенит», «Уникс» и «Химки» разными способами дошли до решающих игр одного из главных турниров российского спорта. 8 июня в Москве состоялись полуфиналы, а через день две команды разыграют титул чемпиона. Заходная часть увлекательного спектакля получилась эмоциональной.

Почему это нужно смотреть

Из-за красоты моментов:

twit text — VTB United League (@VTBUL) 8 июня 2018 г.

Из-за эмоций:

twit text — VTB United League (@VTBUL) 8 июня 2018 г.

Первая неудача

«Пашка, ищи заветное место, а я пока погуляю. Потом не удивляйся, что у меня такой вымпел есть, другой вымпел есть», – орал мужчина на своего друга перед рамкой металлоискателя на входе в ледовый дворец. Позже он пронесется мимо стюарда и ворвется на трибуну, чтобы поприветствовать разминку баскетболистов ЦСКА. Его спутник едва успеет остановить разбушевавшегося парня от падения с высоты второго этажа. Для этих людей первый в истории финал четырех Единой лиги ВТБ стал необходимым условием успешного вечера. К сожалению, поддержали их далеко не все.

С посещаемостью финала четырех сразу возникли проблемы. Хуже всего получилось с матчем ЦСКА и «Зенита», где удивительно провалилась фанатка москвичей. Пара десятков активных людей не могли перекричать организованно приехавших ребят из Питера. Хотя продажа билетов для всех была организована удачно: доступен единый проход на два матча игрового дня, либо двухдневное посещение сектора любимой команды. Отсутствие болельщиков объяснимо неудобным временем начала матча (18:00 в рабочий день), но команды тоже испортили всю рекламу. Первые очки пришли к ЦСКА только с линии штрафных через две с половиной минуты после начала матча, а с игры команды впервые забросили еще через пару минут.

«Два штрафных армейцев в ноль. Пять минут – 4:0», – выдал рифму один из фанатов, которому надоело скучать. Учитывая трансляции игр на «Матч ТВ» и в социальных сетях, у всей России от такого баскетбола не возникло никакой радости. Даже Андрей Кириленко в интервью ведущему Стасу Ярушину на всю арену поздравлял с победой в Кубке Стэнли Александра Овечкина. Услышав фамилию русского хоккеиста, трибуны показали лучшую поддержку за весь вечер.

Местный «Голден Стэйт»

Дальше было лучше. Хотя по первому впечатлению для незнакомого с российским баскетболом зрителя здесь существует только ЦСКА. Армейцы всегда на виду и разными способами везде замечаются. Дома с ними никто не сравнится по бюджету (хотя приблизились «Химки») и по качеству легионеров. Родригес, Хантер и Де Коло в прошлом играли в НБА, а сейчас разрывают классом Единую лигу ВТБ. Их соперник «Зенит» богат жизненными историями: лидер команды Карасев – сын главного тренера, легионер Курич не так давно пережил опухоль головного мозга. Матч представляли соперничеством двух столиц с красивой развязкой, но все вышло без борьбы. «Зенит» играл с большим старанием и все равно проиграл фавориту в 17 очков (84:67). С 37% реализации бросков матчи у ЦСКА не выигрывают.

Армейцы вышли с простым настроем – если не пойдет у одного лидера, команду вытащит его партнер. Родригес красиво справился за первую половину:

twit text — VTB United League (@VTBUL) 8 июня 2018 г.

Те, кто все-таки пришли на ранний полуфинал, получили разные эмоции. Болельщик Геннадий с радостью шел с арены после матча, улыбался и обгонял расстроенных фанатов «Зенита»:

«Была хорошая игра, где победил мой любимый ЦСКА. Главное, что все прошло без травм. Новый формат Единой лиги ВТБ – интересный эксперимент для поднятия уровня внимания к лиге. Посмотрим, чем это закончится. Здесь получается единение болельщиков разных команд, экшен. Наверное, у других появились дополнительные шансы обыграть мой любимый ЦСКА. Хотя я надеюсь, что ЦСКА всегда будет первым. Я в прошлом был военным. В 70-е годы прошлого века начал болеть за хоккейный ЦСКА, потом за футбольный, а лет 20 назад открыл для себя баскетбол – самую лучшую игру с мячом».

Наш Леброн и полная открытость

В теории с подобным форматом Единая лига ВТБ должна сильно пожертвовать доходами. Серийные полуфиналы и финалы принесли бы больше внимания, мест в телевещании и просто хороших матчей. Но нет никакой гарантии, что несколько встреч тех же ЦСКА и «Зенита» собрали бы полные трибуны. Лига рискнула, ударила по продвижению и рекламировала турнир через новый формат. Зашло или нет – вопрос обсуждаемый, но баскетбол в России все-таки любят. Небольшая история из «Ледового» это подтверждает.

Бывший главный тренер «Уникса» Евгений Пашутин спокойно стоял у стены в холле и разговаривал с друзьями. За время пятиминутного общения в общедоступном месте к нему подошли больше десятка казанских болельщиков. Девушка расплывалась в улыбке от автографа, мужчина убегал с ребяческой радостью после фотографии. «Завидую вам. Вы ведь в Италии будете жить», – напрямую сказал Пашутину один из фанатов. Впервые за всю тренерскую карьеру Пашутин уезжает из России, чтобы тренировать клуб «Канту». Одним своим непринужденным появлением здесь он осчастливил множество людей, а некоторых даже попросил об уважении к его личным делам.

На площадке в игре «Уникса» и «Химок» царил другой герой, которого нужно вставлять во все рекламы российского баскетбола. Только за игру против казанского клуба Алексей Швед установил два исторических достижения, а его 36 очков вывели «Химки» в финал (поражение «Уникса» 71:76) и дали команде путевку в Евролигу. Теперь Швед – единоличный лидер за всю историю по очкам в плей-офф и обладатель рекорда плей-офф по очкам в одной встрече. Его все еще хотят вернуть в НБА, но очень не хочется, чтобы лига теряла такого игрока. Вокруг Шведа можно и нужно строить все внимание к российскому баскетболу. Потому что он безумно хорош.

Важное пояснение

Не ищите скрытые смыслы в том, что решающие матчи Единой лиги ВТБ проходят на «Ледовой арене ВТБ». Банк ВТБ – титульный спонсор турнира, но выбор именно такого места понятен и по другим причинам. Во-первых, Москва – самое доступное место для болельщиков команд, которые попали в финал четырех. Из Казани и Санкт-Петербурга добираться сюда можно без проблем, а плюс ледовой арены еще и в том, что она большая, рядом с метро и формально нейтральна для всех. Пусть в адаптированном для баскетбола месте ЦСКА и «Химки» все равно получили скрытое преимущество из-за более привычного окружения.

До этого сезона победитель Единой лиги ВТБ определялся в длинных сериях плей-офф. Тут Россия идет по номинально прогрессивному пути Евролиги. В европейском еврокубке полуфиналы и финалы умещаются в одно место и два игровых дня, между которыми есть перерыв. Так достигается накал вокруг главного момента и все команды получают шанс на победу – в одном матче даже аутсайдер может обыграть любого денежного фаворита. Например, ЦСКА в таких условиях занял в Евролиге этого сезона только четвертое место, но в России даже изменение формата на гранда никак не повлияло.

twit text — VTB United League (@VTBUL) 8 июня 2018 г.

В главной игре российского чемпионата 10 июня встретятся ЦСКА и «Химки». Напичканный звездами клуб сыграет с командой имени Алексея Шведа. НБА продает подобное противостояние «Голден Стэйт» и Леброна Джеймса в длинных масштабах, но Россия идет по пути единичного шоу. Если замечать только хорошее, в наших реалиях должно заходить именно такое. Но для начала на это хорошее нужно хотя бы прийти.