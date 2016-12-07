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    • 4 выезда и 3600 км за 11 дней. Подвиг болельщиков «Динамо К»

    4 выезда и 3600 км за 11 дней. Подвиг болельщиков «Динамо К»


    4.3
    Голосов: 3
    07.12.2016 16:15
    Болельщикам киевского «Динамо» пришлось потрудиться, чтобы успеть за своей командой. «Бомбардир» показывает, как среди фанатов клуба нашлись смельчаки, поддержавшие команду на каждой из четырех выездных игр.

    Киев – Неаполь – 2500 км

    Первые 2500 километров ультрас «Динамо» преодолели, добираясь на игру Лиги чемпионов против «Наполи». Только на сам матч смогли попасть всего 20-30 человек. Остальных задержали, конфисковали ракеты и ножи, продержав в полицейском участке до четырех утра.

    Киев – Луцк – 400 км

    400 километров пришлось проехать, чтобы поддержать команду в матче против «Волыни». Интересно, что на трибуны динамовских ребят снова не пустили из-за запрета, наложенного на хозяйскую команду. Динамовские фанаты сначала встретили команду у отеля, а затем смотрели игру на большом экране рядом со стадионом.

    Киев – Ахтырка – 360 км

    Кубковая игра против «Нафтовика» не состоялась из-за плохой погоды. Но решение об этом было принято в последний момент. Еще 360 километров к тому моменту болельщики гостей уже преодолели, приехав в еще один город. Их наградили за это возможностью пройти на стадион и сделать групповую фотографию.

    Киев – Полтава – 340 км

    В матче против «Воркслы» в Полтаве фанатам пришлось еще и поработать. Сами болельщики, покорившие еще 340 километров, очищали от снега трибуну, чтобы посмотреть матч. Игру отменять не стали, а «Динамо» сыграло с соперником вничью со счетом 2:2. Фанаты, преодолев 3600 километров, вернулись домой. Уже в домашней встрече киевляне отблагодарили болельщиков за такую самоотверженную поддержку классным матчем против «Бешикташа», забив сопернику шесть безответных мячей.

    Расписки, запрет «имперок», Центр «Ф». Как власть крушит фанатское движение перед ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ultras-tifo
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 11 декабря 2016, 01:35

      есть деньги,пусть и котаються.

      0
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      Рейтинг: +27

      2233221 7 декабря 2016, 19:54

      Смотришь на расстояния в 350-400 км, аж смех пробирает)
      Я умолчу про СПб-Владик в 9000км, но даже рядовые выезда у нас в 1000-2000км.
      Так что "подвиг" то сомнительный...

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend > 2233221 8 декабря 2016, 02:53

      Тут скорей не то, сколько пришлось ехать на 1 матч, а то что в течении 11 дней столько проехали...

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 декабря 2016, 16:40

      хунта

      2
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