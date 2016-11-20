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    «Зенит» выиграл у «Крыльев» и продолжил погоню за «Спартаком». Онлайн матчей РФПЛ


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    Голосов: 0
    20.11.2016 19:00
    14-й тур РФПЛ продолжился тремя поединками. «Бомбардир» показывает все голы игрового дня, включая мячи Смолова, Глушакова и Дзюбы.

    «Зенит» – «Крылья Советов» – 3:1

    «КС»: 17 Лория, 4 Таранов, 3 Ятченко, 15 Цаллагов, 34 Маргасов, 33 Родич, 6 Надсон, 2 Башкиров, 14 Молло, 8 Корниленко, 10 Паскуато.

    Запасные: 1 Павлов, 13 Конюхов, 7 Чочиев, 9 Садик, 19 Бато, 21 Зинков, 40 Божин, 45 Концедалов, 77 Ткачев.

    Вот это начало! Гости открывают счет усилиями Молло и Паскуато!

    Не заставил ждать себя ответный гол «Зенита»! Дзюба отличился.

    Автогол Родича – и хозяева уже впереди! 2:1.

    Пенальти в ворота «Крыльев»! И Дзюба реализовал.

    «Спартак» – «Амкар» – 1:0

    Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом «Спартака», но ворота Селихова пока на замке.

    Селихов! Отличный момент был у Промеса, но будущий голкипер «Спартака» пока еще играет против красно-белых!

    И все-таки «Спартак»! Просто великолепный гол Глушакова – и «Манекен челлендж», конечно же.

    «Краснодар» – «Урал» – 3:0

    Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Измайлов, Ахмедов, Вандерсон, Лаборде, Смолов

    Составы на «Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Чантурия, Подоксенов, Фидлер, Коробов, Лунгу и Павлюченко.

    Запас «Урала»: Арапов, Тимофеев, Хозин, Павленко, Ставпец, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Серченков и Конате.

    Первый тайм без голов у нас. Острее были хозяева.

    Смолов вместо Ари! Должно быть веселее после перерыва!

    1:0! Газинский!

    И тут же Смолов добивает «Урал»! 2:0.

    Жоаозиньо! Ну все, сделана игра.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +28

      brainstrike 20 ноября 2016, 23:37

      А все заметили или только я один.Когда Газинский замахивался на табло было 4-0.Потом поменялся на 1-0 ..)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 20 ноября 2016, 23:27

      быки молодцы!в трудной игре всё таки добились победы.идаже разгромили Урал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Nikitich 20 ноября 2016, 22:18

      Дзюба сегодня выдал немного, а Кокорин что?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Volrad 20 ноября 2016, 19:29

      всех! с победой!!! Спартак !!!!!!!!!!!!!!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 20 ноября 2016, 19:12

      Глушак -красавец,супер гол.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      _FootFan 20 ноября 2016, 19:12

      ФУ КРАСНОДАР УРАЛ ДОГОВОРНЯК ЧТО ОНИ ВООБЩЕ ТВОРИЛИ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 ноября 2016, 19:09

      Ну вот и все на зимний период Спартак уйдет на первом месте.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 20 ноября 2016, 19:02

      ОЛЕ-ОЛА ВПЕРЕД СПАРТАК МОСКВА!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 ноября 2016, 15:19

      Ребята, чтобы выиграть нужно играть, а не тянуть кота за...(Шалимов немного поруководи!!!)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 ноября 2016, 14:30

      Поехали...

      0
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