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    • Суперкреатив из Сегунды. Как надо зазывать болельщиков на свои матчи

    Суперкреатив из Сегунды. Как надо зазывать болельщиков на свои матчи


    5
    Голосов: 2
    28.10.2016 11:55
    Отличная идея пришла в голову малоизвестного испанского клуба «Реус» – делать красочные футбольные афиши под известные музыкальные альбомы. Это стоит увидеть.

    Креативщики маленького каталонского футбольного клуба «Реус Депортиу», на данный момент выступающего в испанской Сегунде, изобрели необычный способ оформления афиш на матчи команды. Каждую неделю они переделывают под афиши обложки альбомов известных музыкальных исполнителей, на которых обязательно присутствуют игроки клуба.

    Уже отфотошоплены альбомы таких групп, как Queen и Nirvana, попала в поле зрения и известная пластинка Дэвида Боуи. Смотрите, как круто это выглядит. Слева – оригинал, справа – афиша:

    В общем, еще один отличный повод присмотреться ко второй команде Сегунды. Интересно, что же они придумают на следующий матч?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: whatahowler.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии (3)
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    Тим2015
    1477645927
    интересно
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    kachan63
    1477647275
    Круто! Ещё бы сделали афишу на альбом Deep Purple "In Rock" (1970г.).
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    aguila_real
    1477647868
    молодцы!
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