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    • Супервыезд и крутое шоу 10 000 фанатов «Униона» за 500 км от дома

    Супервыезд и крутое шоу 10 000 фанатов «Униона» за 500 км от дома


    5
    Голосов: 2
    27.10.2016 16:00
    Крутая арена в Дортмунде пережила нашествие из Берлина – гигантское количество фанов «Униона» преодолело полтысячи километров и зажгло на матче Кубка.

    Матч Кубка Германии между дортмундской «Боруссии» и берлинского «Униона» ожидаемо собрал почти 80 тысяч болельщиков на «Сигнал-Идуне Парк» – меньше в Дортмунде на футбол не ходят.

    Но восьмую часть всей аудитории составили гости из Берлина – аж 10 тысяч фанатов преодолели 500-километровое расстояние, чтобы поддержать свой клуб. И заодно устроили крутое пиротехническое шоу.

    «Унион» в матче забил дважды, в конце первого тайма в свои ворота, под занавес второго – в чужие. В овертайме победитель так и не определился, а в серии пенальти гораздо сильнее выступили хозяева – 3:0. «Боруссия» вышла дальше, но «Униону» уж точно не о чем сожалеть. С такими-то фанатищами.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ultras-tifo.net
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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