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    • «Оренбург» одержал первую победу в чемпионате. «Арсенал» и «Краснодар» разошлись миром. Лучшие моменты матчей Премьер-лиги

    «Оренбург» одержал первую победу в чемпионате. «Арсенал» и «Краснодар» разошлись миром. Лучшие моменты матчей Премьер-лиги


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    Голосов: 0
    16.10.2016 17:32
    Сегодня в РФПЛ состоялись 3 матча: «Урал» – «Зенит», «Оренбург» – «Томь» и «Арсенал» – «Краснодар». «Бомбардир» предлагает читателям видео главных событий всех воскресных матчей 10-го тура.

    «Арсенал» – «Краснодар» – 0:0

    Теперь уже «Арсенал» больше атакует, в основном при помощи стандартов. Выровнялась игра.

    Более получаса игры позади, пока по нулям – команды достойны друг друга, хотя гости владеют преимуществом.

    Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Р-н Мухаметшин, Форбс.

    Запасные: Фильцов, Березин, Ершов, Денисов, Максимов, Шешуков, Горбатенко, Аппаев.

    «Оренбург» – «Томь» – 3:1

    Есть первая победа «Оренбурга» в чемпионате!

    Ничего себе! ХЕТ-ТРИК Нехайчика! «Оренбург» вообще не забивал больше одного гола в матче, а тут сразу три мяча в исполнении одного игрока.

    Бикфалви отквитал один мяч! 2:1! Тем интереснее концовка – больше десяти минут есть у томичей, чтобы отыграться.

    И еще один гол Нехайчика! На этот раз прямым ударом со штрафного – и уже 2:0.

    Дьяков не забивает пенальти! Арбитр показал на точку, но защитник «Томи» отправил мяч намного выше ворот.

    Нехайчик! Открыли счет хозяева! Нехайчик замкнул прострел Ойеволе.

    Состав ФК : Солосин, Дьяков, Жиров, Враньеш, Комбаров, Тишкин, Попов, Пугин, Бикфалви, Дроппа, Касьян

    Запасные: Коченков, Тен, Яблонски, Ковальчук, Кузнецов, Дудиев, Баляйкин, Голышев, Самодин, Кудряшов, Погребняк

    «Урал» – «Зенит» – 0:2

    0:2! Отличная комбинация: Дзюба – Кокорин – Юсупов! Победа команды Луческу оформлена.

    «Урал» владеет преимуществом во втором тайме, но хозяевам нужно опасаться острых контратак «Зенита».

    Гол! Ошиблись защитники хозяев, Жулиано подхватил мяч, не пожадничал и выкатил голевую на Шатова – 0:1.

    «Урал»: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Подоксенов, Фидлер, Емельянов, Лунгу и Павлюченко.

    Запас «Урала»: Арапов, Тимофеев, Динга, Павленко, Ставпец, Бугуи, Жуков, Меркулов, Коробов и Конате.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный твиттер ФК Краснодар
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    Комментарии (2)
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    Bukmop
    1476623522
    Кокорин молодец. неплохо они играли. Уральцы молодцы. Зенит был лучше.
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    pik54
    1476685568
    Оренбург с первой победой!
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