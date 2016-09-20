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    «Челси» одержал тяжелую победу над «Лестером». Ключевые моменты (ВИДЕО)


    3.4
    Голосов: 10
    20.09.2016 22:16
    Лондонский «Челси» оказался сильнее «Лестера» в 1/16 финала Кубка Лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Конте. «Бомбардир» показывает все голы противостояния, проходившего по захватывающему сценарию.

    Еще один мяч влетает в ворота Цилера. Снова Сеск. Посыпался «Лестер». Со счетом 4:2 в пользу «Челси» завершилась наша встреча.

    Круто начинается дополнительное время. Сеск Фабрегас уже на первых минутах выводит «Челси» вперед. В меньшинстве оборона «Лестера» трещит по швам. А гол снова получился красивым.

    Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Красную карточку получил защитник «Лестера» Василевски. Ахмеда Мусу уже поменяли. Дополнительные 30 минут ждут нас.

    Что сейчас сотворил Аспиликуэта?! Сумасшедший мяч укладывает защитник «Челси»! Никакой Буффон бы не вытащил, а тут Цилер.

    Кэхилл в самой концовке тайма все-таки отыгрывает один гол. Давид Луиз очень хотел, чтобы этот мяч записали на него, но немного не успел. Не везет сегодня бразильцу.

    Второй мяч влетает в ворота Беговича! И снова Оказаки, воспользовавшись ошибкой Давида Луиза, посылает мяч мимо Беговича. Аспиликуэта выбил снаряд уже из-за ленточки. Преимущество «Лестера» теперь насчитывает два мяча.

    С обоюдных атак началась встреча «Лестера» и «Челси». Форвард лондонцев Педро даже забил в ворота голкипера Цилера, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Зато гол «Лестера» отменить уже было нельзя. Оказаки воспользовался неразберихой в обороне «Челси» и курьезным ударом поразил цель. Бегович в этой ситуации сыграл не очень уверенно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 10
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Partizanmett 21 сентября 2016, 09:30

      Голы у Челси отличные получились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 21 сентября 2016, 09:09

      Челси с победой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 21 сентября 2016, 08:59

      челси и лестер в этом сезоне команды середины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 21 сентября 2016, 08:43

      Всему свое время

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 21 сентября 2016, 08:01

      Фабрегас в основу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 сентября 2016, 07:01

      все лестер сдулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      magg27 21 сентября 2016, 05:30

      Челси молодцы ! Набирают хороший ход! Автобус начинает двигаться в нужном направление!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 21 сентября 2016, 02:02

      Фабрегас - технарь, умница. Челси - заслужили победу. Да и многие игроки Лестера-молодцы,хоть физики и не хватило,конечно.
      П.С. Коста - всегда был позорным провокатором.Таким и остался.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 20 сентября 2016, 23:50

      У Лестера фарт закончился походу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 20 сентября 2016, 22:26

      "Бегович в этой ситуации сыграл не очень уверенно."
      Ребят, ну вы что?) Позорно он сыграл

      -2
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