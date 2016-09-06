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    Катастрофа чемпионов Европы, супермяч Гибралтара, сумасшествие в Болгарии. Все голы дня


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    Голосов: 1
    06.09.2016 23:00
    Первый тур европейской квалификации к ЧМ-2018 закончился девятью матчами. Болгария и Люксембург наколотили семь голов на двоих, Ивелин Попов забил классный гол со штрафного, португальцы проиграли в Швейцарии, шведы и голландцы разошлись миром, Босния отгрузила пять мячей Эстонии.

    Белоруссия – Франция – 0:0

    Болгария – Люксембург – 4:3

    Рангелов открыл счет на 16-й минуте.

    Люксембург сравнял на 60-й несколько комичным образом.

    А через пару минут Джоахим оставил в дураках всю болгарскую защиту. Дубль люксембургского футболиста и 1:2!

    Марселиньо все-таки сравнял, ну негоже ведь проигрывать Люксембургу.

    А Ивелин Попов вывел болгар вперед могучим ударом со штрафного.

    Но победу веселые болгары не удержали, Бонье делает счет 3:3.

    Не удержали? Как бы не так. Тонев забил четвертый гол, с ума сойти!

    Швеция – Голландия – 1:1

    Шведы забили под конец первого тайма (Маркус Берг).

    Но голландцы сравняли. Снейдер напомнил о себе!

    Андорра – Латвия – 0:1

    Латыши забили (Шабала) в начале второго тайма после ужасной ошибки вратаря Андорры.

    Швейцария – Португалия – 2:0 | Видеогалерея

    Швейцарцы уверенно выиграли первый тайм у португальцев. Сначала забил Эмболо.

    А Мехмеди удвоил счет.

    Фарерские острова – Венгрия – 0:0

    Босния – Эстония – 5:0 | Видеогалерея

    Спахич отметился голом в самом начале матча.

    А затем Эдин Джеко был точен с пенальти.

    3:0, Медуньяин отличился.

    А вот и гол Ибишевича подоспел.

    Пятый под конец закатил Спахич.

    Кипр – Бельгия – 0:3 | Видеогалерея

    Лукаку открыл счет на 13-й минуте.

    На 61-й минуте Лукаку оформил дубль.

    Разгромили бельгийцы соперника, третий гол забил Феррейра-Карраско.

    Гибралтар – Греция – 1:4

    На 10-й минуте забил Митроглу.

    А потом Гибралтар неожиданно сравнял счет. Да как красиво!

    Но тут же пропустил аж трижды за пару минут. Сначала автогол закатил Уайзмэн.

    Затем отличился Фортунис.

    А до разгромного счет довел Торосидис.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Record
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 8 сентября 2016, 09:54

      Голландцев ждем, хочется посмотреть что мы сможем 10 лет спустя :) Сборная Бельгии мне нравится, жалко было когда вылетели с ЧЕ. Грек и правда хорош!

      0
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      Рейтинг: +10

      Johnny Mnemo 7 сентября 2016, 10:56

      кто там этот игрок Гибралтара по профессии? У нас проф. футболеры так не кладут при всем желании.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 7 сентября 2016, 09:20

      Гол грека хорош!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 7 сентября 2016, 09:16

      Белорусам конкретно повезло, отобрать очки у Франции.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 7 сентября 2016, 00:37

      белорусы молодцы сражались как львы нам бы такую самоотдачу

      6
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > NEMETSRUS 7 сентября 2016, 08:30

      полностью согласен! посмотрел первые, пол часа-заснул))))

      2
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