Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев покинул «Спартак». «Ростов» сыграет с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня


    4.3
    Голосов: 3
    05.08.2016 22:00
    «Милан» продан китайским инвесторам. Россия проведет товарищеский матч с Турцией. Кокорин и Мамаев могут лишиться места в сборной. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Лучшим игроком Европы станет один из героев Евро-2016

    УЕФА опубликовал список кандидатов на звание лучшего игрока Европы прошлого сезона. В тройку вошли футболисты, ярко проявившие себя на прошедшем Евро: это Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Антуан Гризманн. В десятке – три немецких футболиста (Нойер, Кроос, Мюллер), а также Суарес, Месси, Пепе и Буффон. Победитель будет объявлен 25 августа в Монако – в день жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    В Ростов-на-Дону приедет знаменитый «Аякс»

    Сегодня в Ньоне прошли жеребьевки раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Ростов» в ЛЧ сразится с голландским «Аяксом» (первый матч на выезде), а «Краснодар» сыграет в ЛЕ с «Партизани» из Албании (первый матч дома). В Лиге чемпионов первые встречи пройдут 16/17 августа, а ответные – 23/24 августа. В Лиге Европы – соответственно 18 и 25 августа.

    Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо

    Шейдаев и Махмудов будут играть за Азербайджан

    Комитет по статусу игроков ФИФА разрешил Рамилю Шейдаеву и Эмину Махмудову выступать за сборную Азербайджана, о чем и сообщил в УЕФА и РФС. Напомним, оба футболиста играли за юношеские и молодежные сборные России, причем Шейдаев даже становился чемпионом Европы в 2013 году с командой в возрасте до 17 лет.

    Кокорин и Мамаев рискуют остаться без вызова в сборную

    Министр спорта РФ Виталий Мутко пояснил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев из-за инцидента в Монте-Карло могут лишиться места в национальной команде.

    «Не могу подтвердить, что дорога в сборную будет открыта Кокорину и Мамаеву. Они оба по-разному извинились, не нужно их объединять. Две разные истории. Еще раз скажу: мы с огромным уважением и вниманием отнесемся к этой петиции о роспуске сборной России. Дорога в сборную должна быть заработана и оправдана, а я не думаю, что она будет оправдана за такой короткий срок. Не хочу вдаваться в фамилии», – сообщил Мутко.

    Аленичев покинул «Спартак»

    «Спартак» объявил об уходе Дмитрия Аленичева с поста главного тренера клуба. Судя по сообщению на официальном сайте, российский специалист принял решение покинуть «Спартак» после вылета из Лиги Европы, а совет директоров красно-белых принял отставку. До назначения нового главного тренера руководить командой будет Массимо Каррера.

    Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?

    Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»

    Бердыев – первый претендент на пост тренера «Спартака»

    Наставник «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Спартак» после увольнения Дмитрия Аленичева. «Матч ТВ» сообщил о том, что руководство красно-белых договорилось о двухлетнем контракте с 63-летним специалистом. Напомним, что нынешнему клубу Бердыева – «Ростову» – в этом месяце предстоит сыграть два матча Лиги чемпионов против «Аякса» за выход в групповой этап.

    Бердыев? Капелло? Романцев? Выбираем «Спартаку» нового тренера

    «Милан» купили китайцы

    «Милан» объявил о сделке с китайским инвестором: 99,93% акций будут проданы в Sino-Europe Sports Investment Management Changxing. Сумма сделки составит примерно 740 миллионов евро. Таким образом, новые владельцы «Милана» должны будут вложить в итальянский клуб 350 миллионов в течение трех лет.

    Россия сыграет товарищеские матчи с Турцией и Ганой

    Президент РФС Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что сборная России сыграет с командами Турции и Ганы в товарищеских матчах. «Мы в более слабом положении: должны идти навстречу тем, кто играет квалификацию в Европе. У Турции идет подготовка к официальной игре с Хорватией. Они очень нас просят, чтобы мы сыграли с ними в Турции. Думаю, мы приедем и сыграем. Будет интересный матч. С Ганой сыграем дома – либо в Москве, либо в Петербурге. В ближайшие дни решим этот вопрос», – сообщил Мутко.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак», РФПЛ
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      kudrin 6 августа 2016, 23:03

      Аленичев , вернись в Спартак! Ты наше все!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 августа 2016, 16:47

      давно пора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 6 августа 2016, 15:16

      Шустро отставился...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 6 августа 2016, 10:48

      так и надо мясу...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Strig > lihindic 6 августа 2016, 15:15

      Вегетарианец?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 09:23

      Что-то Мудко развеселился, состав сборной РФ определяет главный тренер
      команды, а не министр спорта и не министерство спорта в целом.
      Что касается Аленичева, то думаю в игре Спартака решающую роль сыграл
      обиженный Промес, которому не увеличили зарплату и его поддержал Зе-Луиш.
      Они не стали играть как надо, а делали вид, что играют, а пас ни кому не отдают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      headvk 6 августа 2016, 07:15

      Норм жеребьёвка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 6 августа 2016, 04:32

      Вот вам и чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 6 августа 2016, 01:32

      В каком, интересно, клубе Аленичев продолжит тренерскую карьеру?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > kurskih 6 августа 2016, 08:03

      Вангую... Арсенал Тула )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -46

      kurskih > Алексей1988 8 августа 2016, 14:31

      Там и без него справляются...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 6 августа 2016, 01:18

      Обидно...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 августа 2016, 00:04

      жаль очень жаль

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11