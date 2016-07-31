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    «У Смородской были яйца». Почему в матче «Зенит» – «Локомотив» хватало всего, кроме футбола


    2.3
    Голосов: 3
    31.07.2016 18:00
    Открытие РФПЛ оказалось таким же унылым, как питерская погода. «Бомбардир» – о том, что окружало долгожданный, но скучнейший матч.

    Писать о футбольном настроении в Петербурге – значит врать. Бесконечный неуютный дождь, льющий с самого утра, не давал пролезть праздничной атмосфере. Хотя, учитывая современные настроения вокруг русского футбола, старт РФПЛ – так себе праздник. Прогуливаясь по промозглому центру города можно было вспомнить, скорее, о приближающемся дне ВМФ, чем о матче местного суперклуба. Предвкушали зрелище лишь пара кассиров в продуктовом магазинчике около Зингера, мужчина и женщина среднего возраста:

    – Интересно, а Сашка сегодня выйдет? – с романтичной ухмылкой начала диалог кассирша.

    – Кержаков что ли? – спустя длительную паузу уточнил коллега.

    – Да. Ох, как же я его люблю!

    – Не, думаю, Дзюбу выпустят.

    О причинах любви к русскому бомбардиру узнать так и не удалось – помешала спешка.

    А вот город на матч не спешил. Притом, что удалось собрать аншлаг, ажиотажа в метро и даже в паре кварталов от Спортивной не наблюдалось. За полчаса до начала игры в вагонах метро даже были свободные сидячие места. А от зенитовской атрибутики в глазах не зарябило бы даже у постоянных посетителей кабинета окулиста. Из общей массы выбивался лишь один эпизод – смурной юноша, ловко лавирующий в толпе, на бегу успел приклеить на колонну в метро стикер. На нем был изображен тот самый медведь, вылезающий из-за кустов со своим коронным словом. На сей раз он обвинял в распутстве «Локомотив». Почему – так и не стало ясно. Однако у петербуржских болельщиков в стане соперников был человек, которого можно обвинить в измене.

    ***

    Без эпического противостояния фанатов, на стадионе действительно можно было уснуть. «Вираж» явно подготовился ко встрече лучше, чем любимая команда, не справившаяся с обороной «Локо». Один заряд кузьмичевская часть стадиона оценила особенно: переделанную кричалку фанатов «Локомотива» с финальной фразой «У Смородской были яйца, а у Геркуса – пи***а».

    Повод копаться в анатомии нового президента красно-зеленых у зенитовцев есть – свою карьеру Илья начал в петербуржском клубе, а после увольнения с «Лиги-ТВ» вновь стал с ним сотрудничать. И тут неожиданное назначение в «Локо» прямо накануне игры с «Зенитом». Потому даже Смородская на этом фоне для фанов из Петербурга выглядит предпочтительнее.

    Среди словесных баталий (ей-богу, матч больше напоминал столь популярные в Питере рэп-батлы, где команды вчера выступали в роли зрителей) затесался один шикарный перформанс. Нет, речь, разумеется, не о пиротехнике, которой успели навонять еще до стартового свистка. И, конечно, не об огромном баннере к так ожидаемому дню ВМФ. «Вираж» сделал настоящее шоу в честь возвращения Александра Кержакова. Баннер с футболкой, плюс десятки небольших плакатиков, песни и заряды в честь легендарного бомбардира и реакция на каждое касание. Все-таки Кержа в Петербурге безумно обожают не только продавцы из продуктовых магазинов.

    ***

    Парадокс, но Халка, принесшего несколько трофеев и установившего ряд сумасшедших рекордов, уважают далеко не так сильно. Круг почета, организованный для навестившего Петербург бразильца, вышел довольно вялым, притом, что за хот-догами убежало не так уж и много зрителей. Все будто соблюдали формальность. Вплоть до футболистов, которые автоматически искали Халка пасом, а потому так и не смогли найти игру.

    Витсель тоже эмигрировал, но пока только внутренне. По заявлениям Луческу, бельгиец не хотел появляться на поле первых минут. Выйдя на замену, он выглядел достаточно инертным, хотя пару раз и смог уколоть защиту «Локо», отозвавшись на забросы партнеров. В остальном же, он, как и все остальные, в рисунок игры не попал, потому что вместо того были каракули. Новый зенитовский футбол только строится. И наличия суперзвезд он не подразумевает.

    ***

    Вчера вечером Петербург, как и подобает культурной столице, покорно соблюдал условности. Капитаны-иностранцы подняли чужой флаг, команды вышли на поле продолжать тренировочные сборы, а публика заполнила «Петровский» на матч-открытия. Открытием и уж точно откровением он не стал, а лишь затерялся в буднях. Увы, сейчас новости о старте РФПЛ – будничное событие не только для всего мира, но и для России. Большой футбол вернулся на землю русскую. И сразу же затерялся в каплях противного петербуржского дождя.

    «Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11

      Лисичка Филис 31 июля 2016, 19:42

      Скучно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 31 июля 2016, 16:15

      Кокорин - полное ничтожество и дерьмо,
      Кержакову пора прекратить позориться и уйти по-хорошему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 31 июля 2016, 15:39

      Если вы хотите узнать, что у фанатов находится вместо мозга, послушайте их кричалки и почитайте тексты баннеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Nikitich 31 июля 2016, 13:58

      Болото. Я про игру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 31 июля 2016, 12:07

      Приходят в РФПЛ новые зарубежные игроки, звезды. Приходят титулованные тренера. А воз и ныне там. Низкоскоростной футбол как в рапиде. Как по игре так и по мысли. Отечественный футбол как трясина, затягивает даже зарубежных игроков в свой водоворот и делает из них пофигистов медленно перемещающихся по полю. Думаю многие приезжающие в шоке от российского футбола. При таких гонорарах и такое унылое .овно...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 31 июля 2016, 11:50

      После "выступления" нашей сборной на Евро болельщик просто игнорирует пока футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 31 июля 2016, 10:39

      Сам ты противный петербурГский дождь!
      Нормальная погода.
      Сидели бы дома епт©

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13

      @ SAFRFN 31 июля 2016, 10:37

      Напутствия Олейничеву...От обороны играют только трусы,одноногие,не уверенные в себе пешеходы,кто угодно ,но только не СПАРТАК...

      -1
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      Рейтинг: +13

      Трах- Тибетох 31 июля 2016, 10:07

      здох футбол

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > Трах- Тибетох 31 июля 2016, 10:39

      Как и ваша орфография;)

      6
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