Капитан словарного запаса. Как Диего Марадона портит свое величие

Марадона − величайший футболист в истории: его любят сотни миллионов, он забивал культовые голы, ему даже посвятили целую религию. Но есть одна проблема. «Бомбардир» показывает, какими способами после завершения игровой карьеры Марадона теряет легендарную ауру.

Диего Марадона: кем был и во что превратился. Рассказываем о пороках, способных в один миг испортить впечатление об одном из самых гениальных футболистов мира.

Проблемы с наркотиками

Впервые Марадона попробовал наркотики аж в 1984-м − когда играл за «Барселону». В те лихие времена еще не великий Диего Армандо хамил фанатам, кутил в ночных клубах и скандалил в офисе сине-гранатовых, за что был вежливо, но настойчиво отправлен в «Наполи».

В итоге это оказалось идеальным решением. В таком же строптивом, как и он сам, Неаполе Марадона зажег на предельной мощности и стал легендой при жизни. Но и там он в конце концов скатился до прошлых грехов. 26 апреля Марадону и его друзей поймали с 36 граммами кокаина. Ему назначили условный срок и заставили пройти курс реабилитации. По словам самого аргентинца, если бы не зависимость, его карьера прошла бы намного ярче.

«Знаете, как я конспирировался, когда принимал наркотики? Я запирался ночью в ванной комнате и делал это в темноте. Однажды, во время одной из таких накачек, Дальма [старшая дочь] неожиданно − было четыре часа ночи − встала с постели и принялись стучать в дверь: «Папа, ну открой же!». Сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой, а тогда страшно перепугался, хотя «лекарство» в тот момент еще в себя не ввел! В принципе, наркотики давали мне радость жизни. Но когда их действие проходило, у меня не было уже никакого желания идти на дискотеку, я не хотел видеть жену Клаудию, злился на своих дочерей».

После завершения карьеры проблемы с наркотиками только усилились. Без футбола Марадона потерял веселье и адреналин, найдя замену им в знакомых препаратах. Его ловили во время тусовки на вилле известного наркоторговца, у него были проблемы с сердцем, ему выписывали частичную потерю правоспособности, он жил в закрытой клинике на Кубе, жутко набирал вес, бесконечно изводил родных и кормил острыми скандалами прессу. По признанию Марадоны, окончательно завязал с наркотиками он только в 2004-м.

Ну, как завязал − просто нашел более легкую альтернативу. В 2007 году Диего провел несколько весенних недель в клинике с приступами алкогольного отравления. А затем − через два дня после выписки − напился снова и опять попал в больницу с невыносимыми болями в животе.

«Попробовав наркотики впервые, ты быстро понимаешь: это то, с чем тебе скоро придется сражаться каждый день. Они вызывают эйфорию − такую, будто ты только что выиграл чемпионат. И вот ты уже думаешь: какая разница, что будет завтра, ведь сегодня я чемпион. Наркотики заставили меня пропустить самое важное: взросление дочерей. И этого я себе не прощу никогда».

Конфликты

По этому пункту можно делать отдельные тексты − невероятно бодрые и бесконечно грязные. С кем ругался Марадона за эти годы? Если коротко, то со всеми.

Если чуть подробнее, то вот очень неполный список конкретных примеров.

С Блаттером и Платини: «Блаттер вытолкал меня за пределы футбольного мира, но теперь он в тюрьме. Это он вор, а не я. Платини? Он лжец. Блаттер научил его красть».

С Джанни Инфантино: «Инфантино − предатель, и он должен оставить свой пост, дело против ФИФА еще не закрыто. Он во всем помогал Мишелю Платини, Йозефу Блаттеру и ничего не знал об их делах? Если это действительно так, то он либо глуп, либо стар».

С Диего Латторе (экс-футболистом «Бока Хуниорс», который показывал неприличный жест фанатам клуба): «Я найду его, когда буду в Буэнос-Айресе, и дам в морду».

С Серхио Агуэро (бывшим зятем): «Агуэро − слабак. Я даже не хочу произносить его имя. Когда моя дочь пойдет на встречу с адвокатами, я пойду с ней, чтобы посмотреть в глаза этому слабаку».

С США: «Я ненавижу все, что приходит из США, все, что с ними связано. Я ненавижу США от всей души!».

С Пеле и Беккенбауэром (в ситуации об оценках укуса Суареса на ЧМ-2014): «Эти два идиота вышли из музея, чтобы говорить всякие глупости ради Блаттера. Пеле сам за карьеру поломал нескольких игроков, а Беккенбауэр так размахивал локтями, что вообще мог убить кого-то».

Бонус. С Томасом Мюллером. В марте 2010-го Диего Марадона отказался давать пресс-конференцию вместе с молодым неизвестным игроком сборной Германии со словами «Я не хочу сидеть за одним столом с болбоем».

Через пару месяцев Мюллер станет одним из тех, кто похоронит Аргентину на чемпионате мира.

Отвратительная тренерская карьера

В аргентинском футболе давно и сильно бурлит тотальный ад. Диего Марадона уверенно и навсегда − легенда этого самого аргентинского футбола. В 2008-м эти два опасных фактора сошлись и взорвали абсурдную бомбу: человек с нулевым тренерским опытом (два коротких отрезка из 90-х в скромных местных командах не в счет) возглавил сборную Аргентины.

Его работа с «Альбиселесте» влезла в два одинаково грустных отрезка. Первый − где было много скандальных историй, горячих слов, сомнительных слухов и корявых матчей. Через шлагбаум на чемпионат мира Аргентина проползла еле-еле, по пути проигрывая Бразилии, Парагваю и даже Боливии (те самые 1:6). Скомканному хэппи-энду Марадона радовался так сильно, что даже получил за это двухмесячную дисквалификацию: «Я хорошо помню, что были такие, кто не верил в нашу команду. Много таких, кто не верил в нас. Извиняюсь перед присутствующими дамами, но эти недоброжелатели сосали и будут сосать. Черный я или белый − серым не буду никогда в жизни. Сосите − это я обращаюсь к ним так, как они обращались ко мне».

Второй отрезок − сам чемпионат мира. Аргентина приехала в ЮАР с чисто марадоновским эпатажем. Тренер не взял нескольких уважаемых ветеранов, разрешил игрокам заниматься сексом и выпивать по бокалу вина в день и дал слово в случае победы пробежать вокруг Обелиска в Буэнос-Айресе голым.

В плюшевой группе с Южной Кореей, Грецией и Нигерией Аргентина забрала свои очки и спокойно прошла в плей-офф. В 1/8 выиграла у Мексики, забив ключевой гол из метрового офсайда. В четвертьфинале были 0:4 от немцев и самое красноречивое доказательство реального тренерского уровня Марадоны.

Главная претензия к великому Диего на этом месте − не в результате. А в том, что результат категорически не соответствовал тому количеству громких цитат и серьезных обвинений, что он швырял в диктофоны журналистов.

Шанс хоть как-то состояться в качестве тренера Марадоне дали через год в ОАЭ. Клуб «Аль-Васл» отвалил ему зарплату в 3,5 млн евро за сезон (больше, чем у многих-многих крутых европейских тренеров) и предоставил значительную свободу. Через несколько месяцев даже президент клуба обвинил Марадону в плохом менеджменте. В ответ аргентинец сделал то же самое по отношению к клубу, раскритиковал непрофессиональный статус своих игроков, поругался со всеми − от фанатов и соперников до федерации футбола ОАЭ − и на следующий год благополучно был уволен.

Разговоры. Очень много разговоров

Диего Марадона высказывает свое мнение − респект. Диего Марадона ни под кого не прогибается − респект. Но Диего Марадона при этом слишком много говорит. Аргентинец высказывается всегда, по любому поводу и при первой возможности. О политике, о личной жизни, о своей биографии, о любом событии в футболе. Обо всем вообще.

Простой тест. Открываем новостную ленту одного русскоязычного спортивного сайта и смотрим записи по тегу «Диего Марадона» за, допустим, последние полгода.

Коротко − список тем, о которых говорил аргентинец за это время: переход Игуаина в «Ювентус», сборная Аргентины, Симпсоны (???), Месси, Португалия, Икарди, Конте в «Челси», Калиду Кулибали и расизм, Маурицио Сарри и его «Наполи», Джанни Инфантино, Неймар, пенальти Месси и Суареса.

Известный факт: когда слов становится слишком много, они теряют силу. Читать и слушать мнение Марадоны всегда интересно, но даже самое вкусное блюдо отторгает, если его переесть. Все последние годы Марадона бесперебойно запускал конвейер и штамповал на нем оскорбления, резкие характеристики и откровенные признания, реакция на которые постепенно менялась к удивленным «Ого!» до будничных «А, опять». То, что должно было стать чистым золотом, превратилось в обычный попкорн.

Пусть так делают сотни телеэкспертов, которые за счет громкого хайпа напоминают о своей средней карьере. Пусть даже так делают шоумены типа Конора МакГрегора или Златана Ибрагимовича. Но от парня, который своей корявой неуклюжей походкой толстяка виртуозно семенил по футбольному небу где-то намного выше любых правил и шаблонов, ждешь другого.

И все-таки одновременно с этим есть четкое понимание: измени в нем хоть одну крохотную деталь − и это будет уже не тот великий Диего Марадона, которого весь мир обожает столько безумных лет подряд.