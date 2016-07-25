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    Дичь дня. Годзилла мажет по мячу во время пенальти


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    Голосов: 0
    25.07.2016 19:14
    В чемпионате Японии стартовал сезон. Его открытие прошло крайне необычным образом. Впрочем, смотрите сами.

    Игра между «Кавасаки» и «Токио» стартовала с небольшого шоу, которое походило на тяжелейший бэд-трип. Если коротко: Годзилла должна была (должен? кто-нибудь знает, какого монстр пола?) забить пенальти огромному дельфину в футболке. Но человек, оказавшийся в костюме, не смог разглядеть мяч. Зато ей (ему?) помог добрейший актер Хироки Хасигава. Вообще это нужно видеть. Радуйтесь, что бесплатно, ведь права на трансляцию чемпионата Японии в этом году стоят 2 миллиарда долларов.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 августа 2016, 23:50

      Странно что у них Годзилы,Гриндайзеры и Покемоны не играют в основных составах команд...а там,кто их знает)))

      0
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 26 июля 2016, 14:59

      :-)

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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 11:13

      Автор статьи - дичь дня, чтобы тебя ночью Годзилла погрыз!)

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 26 июля 2016, 10:08

      Дичь-сам автор

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 июля 2016, 08:33

      Пиз...ец какой-то...для них видно это привычное дело.

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      Рейтинг: +11

      Лисичка Филис 26 июля 2016, 07:21

      Мда... Японцы, такие японцы...

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      Рейтинг: +127

      талхк 25 июля 2016, 20:07

      в чем дичь то? два талисмана команды. очередные даунские заголовки от авторов. вам в speed.инфо надо работать.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 июля 2016, 20:00

      Какая дичь? Это жареный кузнечик.

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