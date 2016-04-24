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    «ПСЖ» – обладатель Кубка французской лиги


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    Голосов: 0
    24.04.2016 01:10
    «ПСЖ» завоевал второй трофей в нынешнем сезоне. В финальном матче за Кубок французской лиги парижане сражались с «Лиллем». «Бомбардир» рассказывает и показывает, как команда Блана одержала очередную блестящую победу.

    Вылетев из Лиги чемпионов, парижская команда отнюдь не закончила борьбу в других турнирах. Команда отгружает авоську мячей соперникам по чемпионату, вышла в финал Кубка Франции, где ее соперником станет «Марсель». Финальный же матч Кубка французской лиги получился на редкость упорным, но «ПСЖ» без трофея не оставил.

    «Лилль» сопротивлялся упорно, однако на 40-й минуте Хавьер Пасторе открыл счет. Казалось, что продолжение последует сразу после перерыва, но на подопечных Лорана Блана обрушился холодный душ. Сначала Сидибе ударом со штрафного сравнял счет, а затем «ПСЖ» остался в меньшинстве. Удаление схлопотал Адриан Рабьо. Решающий мяч оказался на счету Анхеля Ди Марии. Аргентинец переходил из «МЮ», чтобы выигрывать трофеи, поэтому не мог не сказать своего слова в решающей игре.

    «ПСЖ» выигрывает второй трофей и рискует замахнуться на требл. Жаль, что у такого стабильного коллектива не получилось забраться подальше в Лиге чемпионов.

    Обзор матча

    «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции за два месяца до конца

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «ПСЖ»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      latka1 24 апреля 2016, 07:55

      Разумеется ПСЖ:)

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