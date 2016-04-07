«Не всегда звезды что-то решают на поле». Репортаж из Казахстана, где доигрывает Аршавин

Куда поехали доигрывать Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и еще несколько десятков игроков из РФПЛ? Специально для «Бомбардира» Cергей Беседин побывал в столице Казахстана, где посмотрел, как там ходят на футбол добровольно-принудительно, чего ждут от Аршавина, и узнал, почему не любят Василия Уткина.

– Чингиз, ты куда побежал, быстренько строиться! – переходит на командный голос Эльвира Николаевна. – Ребята, стали дружно в колонну по двое!

Тут же она достает свисток и громко свистит. Прохожие оборачиваются, а ощущение, что находишься на уроке физкультуры, становится все ярче. Вокруг, правда, стадион немного крупнее спортзала.

– Шестой-Бэ, сейчас будем заходить на стадион, – вдруг меняется Эльвира Николаевна. – Быстренько приготовили билетики! Асмет, ты чего спрятал шарф? Девочки-мальчики, вы не забыли наши кричалки!? – сияет учительница.

Эта юная фанатская «группировка» – ученики обычной школы Астаны. Детям повезло, что у них оказалась очень активный классный руководитель. Эльвира Николаевна жила без футбола почти три десятка лет.

– Впервые я попала на футбол ровно год назад, – вспоминает учительница. – Тоже был Суперкубок. Нас тогда обязали пойти на стадион. Директор школы принес билеты и приказал, в смысле, попросил организовать внешкольное мероприятие – поход на футбол. Я долго возмущалась, не хотелось убивать выходной, боялась за безопасность детей: большой стадион, фанаты, куча пьяных. Но мы пришли на матч, и мое мнение быстро поменялось. Была невероятная атмосфера, комфортно, интересно, зрелищно. Еще и наши выиграли 3:2! С тех пор «Астана» – часть моей жизни. Летом у школьников каникулы, и я начала тащить на Лигу чемпионов подружек.

Южная Астана напичкана спортивными объектами. Построенная в 2009 году «Астана Арена» расположена недалеко от Дворца Единоборств. Борьба и боевые искусства – национальные виды спорта Казахстана. Рядом находится велотрек «Сары-Арка», команда «Астана» считается одной из сильнейших в велогонках «Тур де Франс». Чуть дальше ледовый Дворец «Алау» – дом хоккейного «Барыса», выступающего в КХЛ. Столица Казахстана выглядит очень современной и близко не похожа на многие крупные города бывшего Союза. Высоченные небоскребы, современные фасады, крупные торговые и развлекательные центры – ночью все это светится и кричит, что Астана тоже хочет быть в тренде. Теперь здесь сложно представить «Бората».

Похожая история с футболом. Казахстан решил пойти по известному пути крупных инвестиций. Деньги тут бюджетные, в областях есть специальные статьи расхода «На футбольный клуб». Клубы вкладываются в игроков, потому что пока болельщики готовы ходить только на имена. Зачастую и это происходит бесплатно.

– Для Казахстана привлечение на спортивные события школьников, студентов, военных и государственных служащих – обычная практика, – подтверждает Эльвира Николаевна. – Хорошо это или плохо? С одной стороны это плюс. Людям дают шанс узнать и попробовать, что это такое. И кто-то подсаживается, как я. Но есть и обратная сторона медали. После таких принуждений некоторые люди начинают ненавидеть походы на спорт. Но у нас столица очень спортивная! Любят не только футбол. Строят много комплексов и сооружений.

Для футболистов преклонного возраста здесь на самом деле рай: есть много мест где можно отдохнуть и провести время, ритм жизни не такой бешеный, как в мегаполисах, платят хорошо и даже очень, нет назойливых папарацци, фотографирующих кальяны. Играй или даже доигрывай в свое удовольствие. Болельщики относятся к ветеранам из РФПЛ с почтением, но фраза про «ваши ожидания и ваши же проблемы» не пройдет даже тут.

– Аршавин будет сегодня? – спрашивает у друга мужчина с седыми висками и старым шарфом «Астаны».

– Он же контракт еще не подписал, – получает он в ответ.

– Его Тимощук уговорил.

– Дался он тебе! Приехал денег срубить перед пенсией. Он даже в «Кубань» не проходил.

– Главное, чтобы Толик играл! Вот кто профи: хоть финал Лиги чемпионов, хоть Суперкубок Казахстана.

На Суперкубок Казахстана Аршавин не успел. Стадион был готов к этому, новость о трансфере бывшего лидера сборной России всполошила всю страну. Хотя в Казахстане знакомых лиц немало: Михаил Бакаев сменил юг России на казахстанские степи, тут и Лукаш Тесак, не захотевший карабкаться с «Арсеналом» обратно в РФПЛ. Лукман Аруна недавно был в «Анжи», Исаэл и Жерар Гоу – в «Краснодаре». Последний, к слову, забивает в новой команде почти в каждом матче. Прибавьте сюда Анатолия Тимощука, а теперь уже и Андрея Аршавина.

Миграцию игроков из российской Премьер-лиги в клуб из Алма-Аты связывают с председателем Наблюдательного Совета Кайратом Боранбаевым. Говорят, что он отлично знает наш футбол, лично знаком с ведущими российскими футболистами, тренерами, функционерами и благодаря своим связям привез в клуб почти всех вышеперечисленных игроков.

Побегавшие на российских полях игроки есть и в «Астане». Патрик Твумаси и Рохер Каньяс не заиграли в «Амкаре» и «Сибири», но нашли себя в столице Казахстана. Голкипер Ненад Эрич, попадавший летом и осенью в символические сборные Лиги Чемпионов, в 2009 году не проходил в основной состав «Сибири» и был сослан в аренду в «Динамо» из Барнаула. Центральный защитник Евгений Постников поиграл еще за такие российские ретро-клубы, как «Торпедо-ЗИЛ» и «Металлург-Оскол».

Противостояние «Кайрата» и «Астаны» сейчас самое жаркое в Казахстане. В последние годы только эти клубы делят между собой все национальные трофеи, а болельщики люто ненавидят друг друга. Среди оскорблений можно услышать и такое: «пердятлы». Впервые «Астану» прозвал «пердятлами» Василий Уткин. Он должен был комментировать один из матчей команды в Лиге Чемпионов на местном телевидении, но что-то сорвалось. За публичное оскорбление Уткин принес извинения, а вот болельщикам «Кайрата» словечко пришлось по душе. Фанаты «Астаны» из-за этого Уткина очень не любят,

Игроки, впрочем, особой принципиальности в матче не видят. За 90 минут Суперкубка два казахстанских топ-клуба так и не смогли наиграть хотя бы на один гол. Не хватило им для этого и дополнительного получаса. Два часа мучений на искусственном поле закончились серией пенальти. Здесь получилось интереснее, с подвигами обоих вратарей. «Кайрат» оказался точнее и выиграл для Александра Бородюка первый и единственный трофей.

Тренера хватило на три тура. «Кайрат» был совсем плох, набрал одно очко, а игроки расстраивали Бородюка. После поражения от «Акжайыка» он был мрачнее тучи: «Что можно сказать о нашей игре? Разочарование, что мы так провели матч. Наверное, нужно делать какие-то выводы – стоит ли мне дальше работать. Сегодня позвоню, переговорю с руководством. Мы провели самый худший матч за все это время, отсутствовала игровая дисциплина, не было мастерства и желания. Не всегда звезды что-то решают на поле, на первое место выходит желание побеждать и бороться. За сегодняшнее поражение я вину беру полностью на себя». На следующий день Бородюк уволился. Казахский этап карьеры Аршавина начался интересно.