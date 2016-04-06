«Рейнджерс» возвращается в Премьер-лигу спустя четыре года

Самый титулованный клуб Шотландии пережил финансовый кризис и продрался через низшие дивизионы обратно в Премьер-лигу. «Бомбардир» рассказывает, как «Рейнджерс» похоронили все, но не его болельщики.

Спокойной жизни «Рейнджерс» в 2012 году помешали накопившиеся долги, составившие 50 миллионов фунтов. Клуб пришлось передать под внешнее управление, а в сезоне-2011/12 команда каким-то чудом еще успела занять второе место в Премьер-лиге. Этому не помешала даже потеря 10 очков, снятых с клуба за просроченные платежи. Бизнесмен Чарльз Грин выкупил «Рейнджерс» и начал погашение долгов, однако клубы Премьер-лиги проголосовали за исключение команды из турнира. «Плюшевые мишки» начали свой новый путь с четвертого дивизиона, а в прошлом сезоне уже были близки к возвращению в элиту. «Рейнджерс» занял третье место в первом дивизионе, а в стыковых матчах уступил «Мазервеллу» (1:3, 0:3). Но уже через год все поменялось. Победа над «Дамбартоном» со счетом 1:0 позволила клубу еще за четыре тура до завершения чемпионата обеспечить себе первую строчку таблицы.

«Каждый человек, каждый фанат должен гордиться нашим успехом. Наши болельщики – лучшие в мире! Без них всего этого просто не могло быть», – кричал после матча капитан «Рейнджерс» Ли Уоллес. «Соперник защищался очень хорошо, но мы нашли способ забить. Это невероятное чувство. Мы прогрессировали весь сезон и должны продолжать прибавлять», – вторил ему автор решающего мяча Джеймс Тавернье.

Но долго радоваться «Рейнджерс» не может. Уже в воскресенье команде предстоит сыграть в финале шотландского Кубка вызова, где соперником клуба станет «Питерхед». А еще через неделю клуб ждет полуфинал Кубка Шотландии с «Селтиком». Дерби старой фирмы возвращается на экраны и предвкушает грядущие сражения уже в высшем дивизионе.

Победный гол Джеймса Тавернье

Эмоции триумфа

Энди Холлидэй заводит фанатов