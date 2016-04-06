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    «Рейнджерс» возвращается в Премьер-лигу спустя четыре года


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    Голосов: 0
    06.04.2016 12:00
    Самый титулованный клуб Шотландии пережил финансовый кризис и продрался через низшие дивизионы обратно в Премьер-лигу. «Бомбардир» рассказывает, как «Рейнджерс» похоронили все, но не его болельщики.

    Спокойной жизни «Рейнджерс» в 2012 году помешали накопившиеся долги, составившие 50 миллионов фунтов. Клуб пришлось передать под внешнее управление, а в сезоне-2011/12 команда каким-то чудом еще успела занять второе место в Премьер-лиге. Этому не помешала даже потеря 10 очков, снятых с клуба за просроченные платежи. Бизнесмен Чарльз Грин выкупил «Рейнджерс» и начал погашение долгов, однако клубы Премьер-лиги проголосовали за исключение команды из турнира. «Плюшевые мишки» начали свой новый путь с четвертого дивизиона, а в прошлом сезоне уже были близки к возвращению в элиту. «Рейнджерс» занял третье место в первом дивизионе, а в стыковых матчах уступил «Мазервеллу» (1:3, 0:3). Но уже через год все поменялось. Победа над «Дамбартоном» со счетом 1:0 позволила клубу еще за четыре тура до завершения чемпионата обеспечить себе первую строчку таблицы.

    «Каждый человек, каждый фанат должен гордиться нашим успехом. Наши болельщики – лучшие в мире! Без них всего этого просто не могло быть», – кричал после матча капитан «Рейнджерс» Ли Уоллес. «Соперник защищался очень хорошо, но мы нашли способ забить. Это невероятное чувство. Мы прогрессировали весь сезон и должны продолжать прибавлять», – вторил ему автор решающего мяча Джеймс Тавернье.

    Но долго радоваться «Рейнджерс» не может. Уже в воскресенье команде предстоит сыграть в финале шотландского Кубка вызова, где соперником клуба станет «Питерхед». А еще через неделю клуб ждет полуфинал Кубка Шотландии с «Селтиком». Дерби старой фирмы возвращается на экраны и предвкушает грядущие сражения уже в высшем дивизионе.

    Победный гол Джеймса Тавернье

    Эмоции триумфа

    Энди Холлидэй заводит фанатов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рейнджерс»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 апреля 2016, 07:54

      Ребята молорики! Команда и болелы не пала духом! Мои поздравления!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 6 апреля 2016, 16:03

      Молодцы!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 6 апреля 2016, 14:43

      наконец-то, халява кончилась селтик!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 6 апреля 2016, 14:05

      ОООО!! С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ РЕБЯТА!!! ЭТО ЗДОРОВО, ВОТ ТЕПЕРЬ БУДЕТ БОРЬБА!!!! СЕЛТИК УЖЕ РАССЛАБИЛСЯ!!! МОЛОДЦЫ!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 6 апреля 2016, 14:02

      напоминает ситуацию с Юве,когда их выперли из-за коррупции. Тоже довольно быстро вернулись в элиту и сразу чемпионство взяли

      0
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      ...
      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes > msbleff 7 апреля 2016, 14:51

      Юве выкидывали всего лишь в серию В, а этих аж в четвёртый дивизион выперли! И когда Юве через год вернулся в элиту, они далеко не сразу чемпионами стали, вернулись они в сезоне 07/08, а чемпионство праздновали только в сезоне 11/12

      0
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      Рейтинг: +20

      Alter27 6 апреля 2016, 13:29

      Да я не в курсе был!!! Вот это новость 5+

      0
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 6 апреля 2016, 13:16

      Красавцы!!!

      1
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