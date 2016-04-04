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    Кака восстановился от травмы и зажигает в США


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    Голосов: 0
    04.04.2016 17:15
    Первая игра Кака в этом сезоне пришлась на четвертый тур. Его «Орландо Сити» принимал «Портленд», чемпиона прошлого сезона. Кака сделал два гола, забил сам — доминировал по-полной. Показываем, почему бразилец и в 33 года чертовски крутой.

    Без Кака дела у «Орландо» шли более-менее. Сезон в МЛС только стартовал, и «львы» шли в лидерах: победа и парочка ничейных результатов. При этом «Орландо», по сути, клуб-дебютант, в лиге они выступают с весны 2015 года. Главная звезда и капитан, конечно, Кака. В начале сезона он был травмирован, и бразилец, когда восстановился, не разочаровал — устроил «Портленду» разгром. Один гол Кака забил сам, два построил для партнеров. Ну и вдоволь наигрался в финты. Итого — 4:1.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Giphy
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 4 апреля 2016, 17:38

      На Жулио Баптисте вы ошиблись, его нет даже в заявке. За обзор МЛС плюс, но... Матч-то не смотрели явно. Я вот игру смотрел, Кака действительно блистал. Даже написал про это статью ("Когда Кака возвращается!"). Увы, не у вас.

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Venezuela 4 апреля 2016, 17:44

      Очень жаль, что не у нас)

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