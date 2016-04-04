Кака восстановился от травмы и зажигает в США

Первая игра Кака в этом сезоне пришлась на четвертый тур. Его «Орландо Сити» принимал «Портленд», чемпиона прошлого сезона. Кака сделал два гола, забил сам — доминировал по-полной. Показываем, почему бразилец и в 33 года чертовски крутой.

Без Кака дела у «Орландо» шли более-менее. Сезон в МЛС только стартовал, и «львы» шли в лидерах: победа и парочка ничейных результатов. При этом «Орландо», по сути, клуб-дебютант, в лиге они выступают с весны 2015 года. Главная звезда и капитан, конечно, Кака. В начале сезона он был травмирован, и бразилец, когда восстановился, не разочаровал — устроил «Портленду» разгром. Один гол Кака забил сам, два построил для партнеров. Ну и вдоволь наигрался в финты. Итого — 4:1.