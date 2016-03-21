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    28 тысяч зрителей пришли на дерби в третьей Бундеслиге


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    Голосов: 0
    21.03.2016 16:33
    В выходные «Динамо» и «Ганза» сыграли Восточное дерби. Матч примечателен не только боевым счетом — 2:2, но и посещаемостью. На игру третьей Бундеслиги пришли под 30 тысяч болельщиков. «Бомбардир» показывает лучшие фото с матча и грустит, вспоминая посещаемость РФПЛ.

    Для «Динамо» такая ситуация привычна. Несмотря на падение команды в третью Бундеслигу, стадион в Дрездене практически не потерял в посещаемости. Дерби Восточной Германии против «Ганзы» из Ростока — гарантия полных трибун и столкновений на улицах. Прошедший матч собрал 28622 зрителя, при вместимости стадиона в Дрездене равной 32 066 зрителей.

    На этот матч «динамовцы» подготовили яркий перфоманс из плашек, посвященный возвращению во вторую Бундеслигу.

    Болеть за «Ганзу» приехали 2300 фанатов.

    Напоминаем, что средняя посещаемость матчей РФПЛ в этом сезоне — около 11300 зрителей.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sportfotos MD, Global Look Press, bultras
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18

      ШИШОК 21 марта 2016, 20:32

      Назад в ГДР!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 марта 2016, 18:14

      Это тот неловкий момент, когда за Дрезденское Динамо находящееся в третей лиги, болеют значительно лучше чем за Московское находящееся в вышей лиги России ))

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 21 марта 2016, 17:39

      ничего удивительного особенно какое судейство, какое было вчера, людей не обманешь

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 марта 2016, 17:35

      Да ладно так рфпл это аналог 3-4 лиг германии италии и англии

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 21 марта 2016, 17:05

      молодцы . Умеют же люди ходить на футбол и поддерживать любимую команду , и не важно на каком она месте и как играет

      4
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      Рейтинг: +14

      allmorenah 21 марта 2016, 16:42

      посмотреть на судейство во вчерашнем матче, когда Локхомотив за уши на 3 очка натягивают, так и не хочется ходить и смотреть на такое.

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