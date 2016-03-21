28 тысяч зрителей пришли на дерби в третьей Бундеслиге

В выходные «Динамо» и «Ганза» сыграли Восточное дерби. Матч примечателен не только боевым счетом — 2:2, но и посещаемостью. На игру третьей Бундеслиги пришли под 30 тысяч болельщиков. «Бомбардир» показывает лучшие фото с матча и грустит, вспоминая посещаемость РФПЛ.

Для «Динамо» такая ситуация привычна. Несмотря на падение команды в третью Бундеслигу, стадион в Дрездене практически не потерял в посещаемости. Дерби Восточной Германии против «Ганзы» из Ростока — гарантия полных трибун и столкновений на улицах. Прошедший матч собрал 28622 зрителя, при вместимости стадиона в Дрездене равной 32 066 зрителей.

На этот матч «динамовцы» подготовили яркий перфоманс из плашек, посвященный возвращению во вторую Бундеслигу.

Болеть за «Ганзу» приехали 2300 фанатов.

Напоминаем, что средняя посещаемость матчей РФПЛ в этом сезоне — около 11300 зрителей.

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