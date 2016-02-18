Кто выиграет Лигу Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Плей-офф Лиги Европы сегодня продолжится матчами 1/16 финала. «Бомбардир» предлагает определить главных фаворитов турнира и расставить их по рейтингу.

Кто выиграет Лигу чемпионов. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Перед вами список клубов, играющих в плей-офф Лиги Европы. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем коллективом, который больше всего заслужил победу в турнире. Не стесняйтесь ставить другим командам минусы. Количество голосов неограниченно!