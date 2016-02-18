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    Кто выиграет Лигу Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    5
    Голосов: 1
    18.02.2016 19:19
    Плей-офф Лиги Европы сегодня продолжится матчами 1/16 финала. «Бомбардир» предлагает определить главных фаворитов турнира и расставить их по рейтингу.

    Кто выиграет Лигу чемпионов. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Перед вами список клубов, играющих в плей-офф Лиги Европы. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем коллективом, который больше всего заслужил победу в турнире. Не стесняйтесь ставить другим командам минусы. Количество голосов неограниченно!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sportsmole
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 25 февраля 2016, 10:50

      В 1/2 будут следующие 4 команды: Боруссия, Тоттенхем, Севилья и Краснодар)) Быки еще дадут жару, вот увидите!) Симферополь с вами!!

      -3
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 19 февраля 2016, 14:46

      БОРУССИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ ИЛИ БОРУССИЯ - ТОТЕНХЕМ

      0
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 18 февраля 2016, 22:20

      Финал Боруссия-Тоттенхэм!!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 февраля 2016, 20:53

      Думаю в финал могут выйти Боруссия и Севилья...

      -1
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      Рейтинг: +13

      Робб Старк 18 февраля 2016, 20:50

      Краснодар вперед!!!! Казань с тобой!!!

      0
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