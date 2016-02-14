Кержаков забил первый официальный гол за «Цюрих». Гвардиолу могут уволить из «Баварии». Дайджест событий дня

«Зенит» с «Бенфикой» рассудит итальянская бригада арбитров. «Арсенал» одолел «Лестер». Сборная России победила в «Кубке Легенд». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Доннарумма интересен "Барселоне"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма вызвал интерес со стороны "Барселоны". Сообщается, что скауты каталонского клуба присутствовали на матче 25-го тура между "россонери" и "Дженоа", чтобы просмотреть 16-летнего итальянца.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за "Милан" в Серии А 17 матчей, в которых пропустил 13 голов.

Кержаков забил первый гол за "Цюрих" в официальном матче

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды в "Цюрихе", забил свой первый гол в официальном матче за швейцарскую команду.

Российский форвард отметился забитым мячом на 73-й минуте матча чемпионата Швейцарии против "Люцерна" и помог своему клубу одержать гостевую победу со счетом 2:1.

Как живут русские футболисты в Европе

Матч "Бенфика" – "Зенит" будет судить итальянец Рокки

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Игру между "Бенфикой" и "Зенитом" рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

Рокки в текущем сезоне работал на четырех матчах Лиги чемпионов. Стоит отметить, что итальянец обслуживал встречу московского ЦСКА с немецким "Вольфсбургом" на групповом этапе. Тогда армейцы дома уступили со счетом (0:2).

Матч "Бенфика" – "Зенит" состоится в Лиссабоне 16 февраля.

Мутко, Халк, Дзюба и другие валентинки для болельщиков

"Манчестер Юнайтед" предложит 70 миллионов за Обамеянга

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг станет главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" в летнее межсезонье. Вице-президент "МЮ" Эд Вудворд на встрече с акционерами объявил, что в казне клуба есть резервный фонд в размере 121,6 миллионов фунтов, который будет потрачен летом на покупку звездных игроков.

В качестве усиления рассматриваются также кандидатуры нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, полузащитника "Реала" Гарета Бэйла и форварда "Барселоны" Неймара.

Гвардиолу могут уволить из "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола может не доработать до конца своего контракта с немецким клубом. Руководство "Баварии" недовольно, что специалист слишком рано анонсировал свой уход в "Манчестер Сити" будущим летом. В случае вылета от "Ювентуса" в Лиге чемпионов испанец может быть уволен со своей должности.

Напомним, что с лета пост главного тренера "Баварии" займет Карло Анчелотти.

"Спартак" планирует приобрести форварда-легионера

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

- "Спартак" продолжает искать форварда. Времени до закрытия трансферного окна осталось чуть больше 10 дней. Будете ждать до последнего?

- Трансфер может случиться в любой момент, время есть, вплоть до самого последнего дня – громкие трансферы случаются именно в день дедлайна.

- Речь идет о поиске на зарубежном рынке?

- Сейчас приоритет – иностранный форвард.

- То есть Портнягиным не интересовались?

- Нет.

Сборная России победила в "Кубке Легенд"

Сборная России стала победителем турнира ветеранов "Кубок Легенд". В финале наша сборная уверенно переиграла команду Франции. Покер на свой счет в составе победителей записал Сергей Кирьяков, Евгений Алдонин отметился тремя забитыми мячами, также голы в ворота французов забивали Олег Корнаухов (2), Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Константин Головской.

"Кубок Легенд". Финал

Россия – Франция – 15:9 (9:2)

Тест: как хорошо вы знаете звезд "Кубка Легенд"?

"Арсенал" одолел "Лестер", "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму"

В матче 26-го тура АПЛ лидер чемпионата "Лестер" в гостях уступил "Арсеналу" – 1:2. Победный гол на свой счет записал Дэнни Уэлбек.

В других матчах тура "Тоттенхэм" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" оказался сильнее "Астон Виллы".

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Арсенал – Лестер – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Варди, 45 (с пенальти); 1:1 – Уолкотт, 70; 2:1 – Уэлбек, 90.

Удаление: Симпсон, 54.

Астон Вилла – Ливерпуль – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Старридж, 16; 0:2 – Милнер, 25; 0:3 – Джан, 58; 0:4 – Ориги, 63; 0:5 – Клайн, 65; 0:6 – Туре, 71.

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кейн, 53 (с пенальти); 1:1 – Ихеначо, 74; 1:2 – Эриксен, 83.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ