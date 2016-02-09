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    ЦСКА подписал Широкова и Оланаре. Чорлука отказал «Баварии». Дайджест событий дня


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    09.02.2016 22:00
    Азар может перейти в «Реал». Клуб из Китая готов платить Алвесу 12 миллионов в год. Роналду получил награду лучшему бомбардиру Примеры. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Следующим клубом Аршавина может стать "Вардар"

    Экс-хавбек "Кубани" Андрей Аршавин может перебраться в чемпионат Македонии, сообщает "Екипа". Как сообщает источник, услуги бывшего игрока "Зенита" и лондонского "Арсенала" предложены "Вардару". Через несколько дней руководство клуба из Скопье должно озвучить свое решение по поводу дальнейшего будущего футболиста. Стоит упомянуть, что "Вардар" принадлежит бизнесмену из России Сергею Самсоненко.

    В первой части текущего сезона Аршавин выступал за "Кубань", приняв участие в восьми играх. Недавно полузащитник и краснодарский клуб объявили о расторжении соглашения.

    Чорлука мог оказаться в "Баварии" этой зимой

    Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука мог оказаться в "Баварии" в это трансферное окно, однако ответил отказом не предложение мюнхенцев. В хорвате был заинтересован наставник красно-синих Хосеп Гвардиола, который нуждается в укреплении оборонительной линии в связи с травмами некоторых защитников.

    Сообщается, что причиной отказа 30-летнего футболиста стало то, что он не знает, какую роль ему будет отведена в команде новым наставником Карло Анчелотти, который возглавит "Баварию" летом.

    Замену Чорлуке "Бавария" нашла в лице защитника "Спартака" Сердара Таски, который до окончания сезона пробудет в Мюнхене в аренде.

    Также хорватский игрок находится в шорт-листе наставника "Ромы" Лучано Спаллетти, который желал видеть его еще в "Зените". Теперь же итальянский специалист намерен приложить усилия для его перехода в клуб из Рима.

    Роналду третий раз в карьере получил награду лучшему бомбардиру Примеры

    Форвард "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз удостоился награды лучшему бомбардиру чемпионата Испании, которая стала для португальца третьей в карьере.

    В прошлом сезоне испанского первенства португалец забил 48 голов в 35-ти матчах. Ранее он побеждал в номинации в сезонах-2013/14 и 2010/11.

    "Это прекрасная награда, и я получаю ее уже в третий раз. Мне очень повезло в жизни, и я благодарен болельщикам и "Реалу".

    Забивать голы важно, ведь это приносит победы, поэтому я стараюсь делать это в каждом матче. И мне нравится этим заниматься.

    Ну, а теперь нам надо постараться завоевать и командные трофеи, в том числе выиграть еще одну Лигу чемпионов", – сказал Криштиану Роналду.

    Transfermarkt: ЦСКА арендовал Оланаре

    ЦСКА арендовал нападающего "Гуанчжоу Фули" Арона Оланаре. По информации источника, форвард будет выступать за москвичей до 1 июля 2016 года на правах аренды.

    Напомним, что вчера 21-летний футболист досрочно объявил о своем переходе в стан армейцев, опубликовав сообщение об этом в социальной сети. Через время он удалил соответствующую запись.

    К слову, красно-синие пока не подтверждают информацию о переходе форварда.

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    Ари подписал новый контракт с "Краснодаром"

    "Краснодар" продлил контракт с бразильским форвардом Ари.

    Новое соглашение нападающего с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.

    "Краснодар" рад продолжению сотрудничества с Ари и рассчитывает, что форвард своими меткими ударами и результативными передачами продолжит радовать болельщиков клуба и поможет команде в достижении новых турнирных вершин", – говорится в сообщении на официальном сайте.

    30-летний форвард провел 85 официальных матчей за "Краснодар", в которых забил 27 мячей и отдал 14 результативных передач.

    Покеттино составит конкуренцию Моуринью в борьбе за пост наставника "МЮ"

    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед".

    Сообщается, что руководство манкунианцев вступило в переговоры с представителями Покеттино. "Манчестер Юнайтед" видит в наставнике "Тоттенхэма" человека, который может принести клубу трофеи и поставить хорошую игру.

    Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры руководство "МЮ" ведет с Жозе Моуринью.

    Китайцы готовы платить Алвесу 12 миллионов в год

    Один из китайских клубов готов платить защитнику "Барселоны" Даниэлю Алвесу 12 миллионов евро в год. Название клуба со столь щедрым владельцем не уточняется, зато известно, что игроку предлагается трехлетнее соглашение. Сообщается, что бразилец взял паузу на размышления.

    У "Зенита" есть право выкупа Гайтана за 20 миллионов

    У "Зенита" есть возможность приобрести полузащитника "Бенфики" Николаса Гайтана за 20 миллионов евро, о чем сообщает Football Leaks.

    По данным источника, именно такая сумма была прописана в трансферном соглашении между клубами по переходу полузащитника Акселя Витселя, за которого российская сторона заплатила 40 миллионов евро. В договоре также прописано условие, согласно которому португальский клуб получит 10% с последующей продажи футболиста, если "Зенит" продаст его дороже, чем 50 миллионов евро.

    Также у "Зенита" есть право покупки нападающего Нельсона Оливейры за 30 миллионов евро.

    Азар может перейти в "Реал" за 25 миллионов

    "Реал" ведет переговоры по трансферу бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара.

    В данный момент клубы ведут переговоры, которые близки к завершению. Прошлым летом лондонцы оценивали бельгийца в 100 миллионов евро, но теперь готовы расстаться с ним за 25 миллионов.

    Такое снижение стоимости произошло из-за резкого регресса в игре футболиста. В нынешнем сезоне 25-летний Азар провел 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

    Широков перешел в ЦСКА

    Капитан сборной России Роман Широков перешел в ЦСКА.

    Хавбек являлся свободным агентом и достался армейцам бесплатно. Футболист подписал с ЦСКА контракт до конца нынешнего сезона.

    "Я очень счастлив вернуться домой, ведь это мой родной клуб, в котором меня воспитали! Ничуть не смущает краткосрочность контракта: если буду доказывать на поле, не сомневаюсь, что его продлят. Естественно, задача на ближайшие месяцы — помочь ПФК ЦСКА стать чемпионом России. Плюс не стоит забывать о Кубке", - сказал Широков.

    "Широкову больше нужен ЦСКА, чем самим армейцам — Широков". Максим Боков — о трансферной кампании ЦСКА

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ЦСКА
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      barakuda777 10 февраля 2016, 08:03

      Автор определитесь, Алвес защитник или форвард?

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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 9 февраля 2016, 23:34

      C прибытием в клуб Роман!!!Оланаре тоже не лишний!!!

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