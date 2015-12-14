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    3 лучших гола матчей воскресенья


    0
    Голосов: 0
    14.12.2015 09:30
    Футбольный уик-энд получился богатым на красивые забитые мячи. «Бомбардир» выбрал лучшее из того, что подарили нам футболисты европейских команд.

    Футбольный уик-энд получился богатым на красивые забитые мячи. "Бомбардир" выбрал лучшее из того, что подарили нам футболисты европейских команд.

    3 место

    Игрок: Хуан Куадрадо

    Матч: "Ювентус" - "Фиорентина" - 3:1

    2 место

    Игрок: Пьер-Эмерик Обамеянг

    Матч: "Боруссия Д" - "Айнтрахт" - 4:1

    1 место

    Игрок: Антуан Гризманн

    Матч: "Атлетико М" - "Атлетик Б" - 2:1

    3 лучших гола матчей субботы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 февраля 2016, 12:59

      Обычные вроде голы то)

      0
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      Рейтинг: +15

      Noiprocs 14 декабря 2015, 10:39

      Гризманн подстригся :)
      Классные голы.

      0
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