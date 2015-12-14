3 лучших гола матчей воскресенья

Футбольный уик-энд получился богатым на красивые забитые мячи. «Бомбардир» выбрал лучшее из того, что подарили нам футболисты европейских команд.
Футбольный уик-энд получился богатым на красивые забитые мячи. "Бомбардир" выбрал лучшее из того, что подарили нам футболисты европейских команд.
3 место
Игрок: Хуан Куадрадо
Матч: "Ювентус" - "Фиорентина" - 3:1
2 место
Игрок: Пьер-Эмерик Обамеянг
Матч: "Боруссия Д" - "Айнтрахт" - 4:1
1 место
Игрок: Антуан Гризманн
Матч: "Атлетико М" - "Атлетик Б" - 2:1
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press