«Спартак» - ЦСКА - 1:2, «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1. Онлайн событий дня

В Англии стартовал 2-й тур АПЛ. В России состоялось главное дерби страны. «Бомбардир» вел прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня

В Англии стартует 2-й тур АПЛ. В России состоится главное дерби страны. «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня

23:42 А "Манчестер Юнайтед" повторяет путь ЦСКА и тоже побеждает в гостях с минимальным разрывом в счете. На этом мы прощаемся, дорогие друзья. До встречи завтра на "Бомбардире"!

23:23 Вот и все. Прекрасный футбол и итоговая победа ЦСКА. Но даже проигравшие могут быть довольны

22:17 Убойный первый тайм в Москве - ждем такого же продолжения. Меж тем в Бирмингеме забил Янузай, а в Мюнхене первый гол нового сезона Бундеслиги на счету Бенатиа

22:09 1:2 Футболищеее! Браво, команды!

22:05 Мусааа - 0:2! Армейцам не удержать

22:04 Игнашевиииич - 0:1!

21:30 Друзья, переносимся в наш текстовый онлайн. Это будет супер!

21:27 Как же классно показывают футбол. РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ! Умеем все-таки. Ура!

21:21 Давайте пожелаем, чтобы сегодня не было драк и беспорядков. А были только интересный футбол и добро. Как в той истории с Вагнером и собакой

21:13 Тревожные новости приходят из Москвы. В метро уже успели подраться две группы фанатов

21:06 Матч "Астон Вилла" - "МЮ" можно будет посмотреть и почитать вот по этой ссылке. Come on!

20:55 Как видите,Давид Де Хеа снова не играет. Нет его и в запасе. Карикатурит Омар Момани посвятил этому свой очередной шедевр

20:49 Состав "МанЮнайтед" на матч с "Астон Виллой"

Romero, Darmian, Smalling, Blind, Shaw, Carrick, Schneiderlin, Mata, Memphis, Januzaj, Rooney.

20:45 Ненадолго перенесемся в Бирмингем. Тут сегодня сыграют "Астон Вилла" и"МЮ"

20:41 Стартовый состав "Спартака":

Ребров (к), К. Комбаров, Таски, Боккетти, Гранат, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян.

20:24 Состав ЦСКА

20:15 ЦСКА прибыл на стадион

20:13 Андрей Дикань: "Где я бы ни был, в какой команде ни оказался бы, я уже до конца своей жизни останусь спартачом"

20:06 Дерби толкает болельщиков "Спартака" к творчеству

19:51 "Спартак" должен сегодня заработать 130 млн рублей от проведения игры. А если бы игру не перенесли в последний момент, то эти цифры были бы еще выше. Но даже так - это очень много. На уровне европейских команд.

19:41 А вокруг стадиона уже многолюдно

19:26 #прямосейчас на "Открытие Арене". Телевизионщики вешают камеру-паука. Это именно благодаря ей мы сегодня увидим классные виды на поле сверху

19:18 А вот и прямая речь самого Сейду

19:10 До официального объявления стартовых составов еще далеко, но одна вещь уже известна - Сейду Думбия не сыграет с первых минут. Слуцкий джокера готовит?

19:05 Болельщики уже начали подъезжать на "Открытие Арену". Говорят, сделать это непросто

18:56 И чтобы немного втянуться в атмосферу дерби, давайте почитаем наш познавательный анонс к главному дерби страны

"Спартак" - ЦСКА. Все, что нужно знать о главном дерби страны

18:50 Добрый вечер, дорогие друзья! Нас сегодня ждет суперпятница! В Германии стартует Бундеслига, В Испании состоится первый матч на Суперкубок, в Англии сыграет "Манчестер Юнайтед". И, конечно, главное событие этого дня и всех футбольных выходных - дерби "Спартак" - ЦСКА. Красно-белые против красно-синих, "кони" против "мяса", Аленичев против Слуцкого. Это будет нереальное шоу! И его мы проведем вместе с вами в нашем уютном и интересном онлайне. Присоединяйтесь, мы начинаем