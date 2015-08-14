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    «Спартак» - ЦСКА - 1:2, «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    14.08.2015 18:53
    В Англии стартовал 2-й тур АПЛ. В России состоялось главное дерби страны. «Бомбардир» вел прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня

    В Англии стартует 2-й тур АПЛ. В России состоится главное дерби страны. «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня

    23:42 А "Манчестер Юнайтед" повторяет путь ЦСКА и тоже побеждает в гостях с минимальным разрывом в счете. На этом мы прощаемся, дорогие друзья. До встречи завтра на "Бомбардире"!

    23:23 Вот и все. Прекрасный футбол и итоговая победа ЦСКА. Но даже проигравшие могут быть довольны

    22:17 Убойный первый тайм в Москве - ждем такого же продолжения. Меж тем в Бирмингеме забил Янузай, а в Мюнхене первый гол нового сезона Бундеслиги на счету Бенатиа

    22:09 1:2 Футболищеее! Браво, команды!

    22:05 Мусааа - 0:2! Армейцам не удержать

    22:04 Игнашевиииич - 0:1!

    21:30 Друзья, переносимся в наш текстовый онлайн. Это будет супер!

    21:27 Как же классно показывают футбол. РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ! Умеем все-таки. Ура!

    21:21 Давайте пожелаем, чтобы сегодня не было драк и беспорядков. А были только интересный футбол и добро. Как в той истории с Вагнером и собакой

    21:13 Тревожные новости приходят из Москвы. В метро уже успели подраться две группы фанатов

    21:06 Матч "Астон Вилла" - "МЮ" можно будет посмотреть и почитать вот по этой ссылке. Come on!

    20:55 Как видите,Давид Де Хеа снова не играет. Нет его и в запасе. Карикатурит Омар Момани посвятил этому свой очередной шедевр

    20:49 Состав "МанЮнайтед" на матч с "Астон Виллой"
    Romero, Darmian, Smalling, Blind, Shaw, Carrick, Schneiderlin, Mata, Memphis, Januzaj, Rooney.

    20:45 Ненадолго перенесемся в Бирмингем. Тут сегодня сыграют "Астон Вилла" и"МЮ"

    20:41 Стартовый состав "Спартака":

    Ребров (к), К. Комбаров, Таски, Боккетти, Гранат, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян.

    20:24 Состав ЦСКА

    20:15 ЦСКА прибыл на стадион

    20:13 Андрей Дикань: "Где я бы ни был, в какой команде ни оказался бы, я уже до конца своей жизни останусь спартачом"

    20:06 Дерби толкает болельщиков "Спартака" к творчеству

    19:51 "Спартак" должен сегодня заработать 130 млн рублей от проведения игры. А если бы игру не перенесли в последний момент, то эти цифры были бы еще выше. Но даже так - это очень много. На уровне европейских команд.

    19:41 А вокруг стадиона уже многолюдно

    19:26 #прямосейчас на "Открытие Арене". Телевизионщики вешают камеру-паука. Это именно благодаря ей мы сегодня увидим классные виды на поле сверху

    19:18 А вот и прямая речь самого Сейду

    19:10 До официального объявления стартовых составов еще далеко, но одна вещь уже известна - Сейду Думбия не сыграет с первых минут. Слуцкий джокера готовит?

    19:05 Болельщики уже начали подъезжать на "Открытие Арену". Говорят, сделать это непросто

    18:56 И чтобы немного втянуться в атмосферу дерби, давайте почитаем наш познавательный анонс к главному дерби страны

    "Спартак" - ЦСКА. Все, что нужно знать о главном дерби страны

    18:50 Добрый вечер, дорогие друзья! Нас сегодня ждет суперпятница! В Германии стартует Бундеслига, В Испании состоится первый матч на Суперкубок, в Англии сыграет "Манчестер Юнайтед". И, конечно, главное событие этого дня и всех футбольных выходных - дерби "Спартак" - ЦСКА. Красно-белые против красно-синих, "кони" против "мяса", Аленичев против Слуцкого. Это будет нереальное шоу! И его мы проведем вместе с вами в нашем уютном и интересном онлайне. Присоединяйтесь, мы начинаем

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 14 августа 2015, 23:24

      как берёза арбитра крутонул,а мог и перегнуть!арбитры ёпт!?

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      Рейтинг: +28

      Spark333 14 августа 2015, 23:21

      ЦСКА чисто на классе раскатал Спамчик!Ожидаемо...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2015, 22:23

      Интересно почему второй гол Мусы засчитали-он был в огромном афсайте-прикольно.

      0
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      Рейтинг: +9

      ES ES > Диктор 14 августа 2015, 22:36

      Походу ты сам в OFF SITE БЛОНДИНКА! ;)))

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > Диктор 15 августа 2015, 12:20

      потому что его не было !!!! логично !!!!!!

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      Рейтинг: +28

      Spark333 14 августа 2015, 22:19

      ЦСКА !!!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 14 августа 2015, 22:07

      Неужели коняшки забили? И чему болелы конявые радуются? Будь поточнее гладиаторы, то Игорь-Мордобоец устал бы мячики из своих ворот вытаскивать. А так пока ничего. Более менее смотрится игра двух середнячков. Во. Коненегр ышщо один гол забил. Кони. 0-4 даёшь!!!! А вот и пендаль! Правда странно что не в пользу конскую. Конифея-мордобойца с первым голом в чемпионате.

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 14 августа 2015, 19:30

      Как вообще можно играть? Амкар - Анжи 1:1

      Одни забивают, другие лепят через минуту. Да там радуются пять минут. Потом пол-часа до штрафной идут.

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