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    А вы смотрели лучший матч года?


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    Голосов: 0
    12.08.2015 11:08
    На стадионе в Тбилиси две испанские команды разыграли Суперкубок УЕФА в самом крутом поединке этого года «Бомбардир» приводит 9 доказательств того, что этот матч можно пересматривать вечно.

    На стадионе в Тбилиси две испанские команды разыграли Суперкубок УЕФА в самом крутом поединке этого года «Бомбардир» приводит 9 доказательств того, что этот матч можно пересматривать вечно.

    Доказательство №1: Эвер Банега открывает счет уже на 3-й минуте прямым ударом со штрафного

    Доказательство №2: Лионель Месси отвечает тем же самым

    Доказательство №3: Еще один точный удар со штрафного, и вновь Месси

    Доказательство №4: Гениальный пас Суареса и гол молодого игрока «Барселоны» Рафиньи

    Доказательство №5: Луис Суарес делает счет разгромным

    Доказательство №6: Хосе Антонио Рейес отыгрывает один матч, что, казалось, ничего уже не значит

    Доказательство №7: Пенальти, и Кевин Гамейро сокращает разрыв до минимума. На скамейке «Севильи» приподнялись все

    Доказательство №8: Новичок Евгений Коноплянка оформляет сенсацию и автоматически делает «Севилью» любимцем всей Европы

    Доказательство №9: Педро ставит точку в этом сумасшедшем матче, который, вероятно, стал для него последним в каталонском клубе

    Этот трофей стал для «Барселоны» уже четвертым в 2015-м году. Впереди Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

    «Барселона» - «Севилья» – текстовый онлайн матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт "Барселоны", Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 12 августа 2015, 19:09

      Классный матч, смотел с огромным удовольствием, еще большего интереса к игре прибавило появление на поле моего земляка - Коноплянки. Думаю, все таки, справедливым итогом была бы серия пенальти, но увы, это Барса, почти всегда доводят все до конца, хотя болел за Севилью )

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 августа 2015, 17:40

      Интересно, был подробный сценарий или просто краткая задача довести шоу до пенальти? )))

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      Рейтинг: +10

      NS1488 12 августа 2015, 15:30

      Ну матчем назвать это шоу можно с натяжкой...

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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 12 августа 2015, 14:58

      Отличный матч - очень запоминающийся!!!!

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      Рейтинг: +196

      Forint 12 августа 2015, 14:35

      уже заголовок поменяли

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 августа 2015, 14:16

      шоу года , может быть , мач - нет.

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      Рейтинг: +46

      vovinzone 12 августа 2015, 11:59

      Вот это матч! Сколько страсти! Вот это камбэк!

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      Рейтинг: +11

      korba(D) 12 августа 2015, 11:53

      Лучший, не лучший я не знаю. Но мне понравилось!

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      Рейтинг: +196

      Forint 12 августа 2015, 11:14

      Что с языком Алвеса? под пилюлями чтоли, упоролся?!

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