Трансферные слухи. Кокорин близок к переходу в «Зенит», в «Бешикташе» создается украинская диаспора

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СМИ: «ЭВЕРТОН» ПРИСЛАЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТРАНСФЕРУ ЯРМОЛЕНКО.
Андрей Ярмоленко уже в ближайшее время может переехать на Туманный Альбион.
Об этом пишет британская пресса.
В частности, сообщается, что «Эвертон» уже отправил официальное предложение касательно трансфера Ярмоленко в офис киевского клуба.
Сума отступных - 20 миллионов евро.
Напомним, что Ярмоленко уже заявил о своих планах переехать в Ливерпуль.
К тому же, руководство «ирисок» готово заключить официальное соглашение с игроком уже в ближайшее время.
http://1927.kiev.ua/ne
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Кокорин в Зените, интересно посмотреть
Это ветка Геннадьича...ухожу блин!
Во всяком случае, ему большое спасибо за самую лучшую зимнюю олимпиаду, подобной которой никто и никогда не видел ! Респект и уважуха !
Мутко производит впечатление серьезного человека, Я надеюсь , что он наведет порядок в РФПЛ .
И еще один момент я не могу понять ! Если уж несчастное "Динамо" приняли за "unfair play", то, что говорить о "зените"? Кто подчистил и как? Неужели купили УЕФА? “Блаттер нервно курит!
Я за то ,чтобы назначить зенит чемпионом , освободить его от чемпионата РФ ,разыгрывать Чемпионаи РФ без зенита, так как и без того все ясно! Зенит будет чемпионом, пока наверху ему оказывают всемерную поддержку! Все силы многомиллионной команды,обеспеченной бюджетными деньгами ,будут брошены на лигу чемпионов. И тогда может быть узенита в ЛЧ что то получится!
Я абсолютно уверен , что СПАРТАК ,,как и сталинские времена ,выживет, и назло врагам, будет лидером нашего футбола!