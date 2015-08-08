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    Трансферные слухи. Кокорин близок к переходу в «Зенит», в «Бешикташе» создается украинская диаспора


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    Голосов: 0
    08.08.2015 21:13
    О грядущем переходе Кокорина в «Зенит», массовой помощи «Парме», заветной мечте Бенитеса и моде на украинцев в «Бешикташе» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
    О грядущем переходе Кокорина в "Зенит", массовой помощи "Парме", заветной мечте Бенитеса и моде на украинцев в "Бешикташе" - в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".

    Россия
    "Зенитовцы, готовьтесь к бомбе по трансферам. Без нападающих не останетесь", - написал в Twitter известный комментатор Алексей Андронов. По его словам, оформление сделки вышло на финишную прямую. Все идет к тому, что этим самым новичком станет форвард московского "Динамо" Александр Кокорин.

    Таблица летних трансферов РФПЛ


    Италия
    Чемпион мира 2006 года нападающий Винченцо Якинта готов возобновить карьеру ради "Пармы". Свое желание помочь некогда великому клубу вылезти из подвала Серии D уже выразили защитник Алессандро Лукарелли, хавбек Марко Маркьонни и тренер Невио Скала.
    Мино Райола, являющийся агентом Марио Балотелли, продолжает удивлять общественность актами унижения. Сегодня Райола предложил своего клиента "Интеру". Представитель форварда встретился с наставником "нерадзурри" Роберто Манчини, которому уже доводилось работать с Балотелли в середине 2000-х. Манчини поблагодарил Райолу за предложение и вкусный обед, но вместе с тем откровенно заявил: с нападающим он работать не хочет.
    Настоящие чудеса происходят в трансферной саге с ведущим плеймейкером "Аталанты" Макси Моралесом. Аргентинец уже прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с "Аль-Иттихадом". Сегодня днем Моралес должен был поставить свою подпись под соглашением, но перед тем, как взять ручку, передумал! По сообщению SkySport, Макси оказался недоволен одним из пунктов в контракте и теперь близок к возвращению в "Аталанту", c которой чудом не успел разорвать контракт. Отметим, что в свое время Моралес выступал в России за ФК "Москва".

    Таблица летних трансферов Серии А


    Испания
    Защитник "Реала" Фабио Коэнтрау выразил свое нежелание переходить в "Рому". Еще меньше ему хочется оставаться в Мадриде. Коэнтрау уже попросил руководство "сливочных" продать его в родную "Бенфику".
    Вернувшийся в Примеру "Бетис" намерен составить костяк команды из игроков "Фиорентины". У флорентийцев уже взят защитник Кристиано Пиччини, на финише находятся переговоры по левому хавбеку Хуану Варгасу. Но и этого "Бетису" показалось мало: теперь они мечтают о возвращении своего воспитанника Хоакина. Игроку уже предложен трехлетний контракт.
    Наставник "Реала" Рафаэль Бенитес признался: Поль Погба остается его главной мечтой на трансферном рынке. Испанская пресса подхватила слова Бенитеса и сообщила о предложении "Реала" размером 80 миллионов евро. "Ювентус" не поддался соблазну и отказал.

    Таблица летних трансферов Примеры


    Франция
    "Лион" продолжает серьезное укрепление состава, чтобы бросить вызов гегемону Лиги 1 – "ПСЖ". На следующей неделе стан команды должен пополнить плеймейкер "Динамо" Матье Вальбуэна. На финишной прямой находятся переговоры о приобретении Юнеса Бельханда, а за защитника "Ромы" Мапу Янга-Мбива "Лион" уже предложил 10 миллионов евро.

    Таблица летних трансферов Лиги 1

    Украина
    Главное открытие прошлого сезона на Украине – вратарь "Днепра" Денис Бойко – близок к переходу в "Бешикташ". Также турецкий клуб намерен приобрести еще одного украинца – хавбека "Динамо" Дениса Гармаша.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Динамо"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 31 октября 2015, 23:32

      Ура кокорин в Зените! Динамо с усилением!

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      Рейтинг: +23

      Трувор 19 августа 2015, 14:53

      СМИ: «ЭВЕРТОН» ПРИСЛАЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТРАНСФЕРУ ЯРМОЛЕНКО.
      Андрей Ярмоленко уже в ближайшее время может переехать на Туманный Альбион.

      Об этом пишет британская пресса.

      В частности, сообщается, что «Эвертон» уже отправил официальное предложение касательно трансфера Ярмоленко в офис киевского клуба.

      Сума отступных - 20 миллионов евро.

      Напомним, что Ярмоленко уже заявил о своих планах переехать в Ливерпуль.

      К тому же, руководство «ирисок» готово заключить официальное соглашение с игроком уже в ближайшее время.

      http://1927.kiev.ua/ne
      ws/view/34705?utm_source=vk192
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 16 августа 2015, 19:29

      а кто в Динамо останеться?Кокорин уйдет,Вальбуэна уйдет.

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      Рейтинг: +10

      saleks-84 9 августа 2015, 13:28

      Кокорин в Зените, интересно посмотреть

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      Рейтинг: +4077

      морозз 8 августа 2015, 23:43

      Это ветка Геннадьича...ухожу блин!

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > морозз 8 августа 2015, 23:45

      Как вас легко, оказывается, выгнать:)

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      Рейтинг: +4077

      морозз > НИККО13 9 августа 2015, 00:06

      По просьбам вернулся и готов к диалогу...в чём ваша проблема дружище?

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > морозз 9 августа 2015, 00:33

      Все проблемы решились, как только вы вернулись! Ура:)

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      Рейтинг: +4077

      морозз > НИККО13 9 августа 2015, 00:37

      Вот все бы так проблемы решались, как по мановению волшебной палочки!

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 8 августа 2015, 23:43

      Во всяком случае, ему большое спасибо за самую лучшую зимнюю олимпиаду, подобной которой никто и никогда не видел ! Респект и уважуха !

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Геннадьич 9 августа 2015, 00:09

      У него есть то чего не было у Толстых...добро полученное от ВВП и в связи с этим, огромные административные ресурсы и конечно деньги так нужные РФС!

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 8 августа 2015, 23:38

      Мутко производит впечатление серьезного человека, Я надеюсь , что он наведет порядок в РФПЛ .

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 8 августа 2015, 23:28

      И еще один момент я не могу понять ! Если уж несчастное "Динамо" приняли за "unfair play", то, что говорить о "зените"? Кто подчистил и как? Неужели купили УЕФА? “Блаттер нервно курит!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Геннадьич 9 августа 2015, 00:10

      Строит стадион и поэтому у Зенита всё нормально!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded > морозз 9 августа 2015, 09:11

      Ага. Зряплату футболистам платят как штукатурам и малярам...)))

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 8 августа 2015, 23:15

      Я за то ,чтобы назначить зенит чемпионом , освободить его от чемпионата РФ ,разыгрывать Чемпионаи РФ без зенита, так как и без того все ясно! Зенит будет чемпионом, пока наверху ему оказывают всемерную поддержку! Все силы многомиллионной команды,обеспеченной бюджетными деньгами ,будут брошены на лигу чемпионов. И тогда может быть узенита в ЛЧ что то получится!

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 8 августа 2015, 23:02

      Я абсолютно уверен , что СПАРТАК ,,как и сталинские времена ,выживет, и назло врагам, будет лидером нашего футбола!

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