Трансферные слухи. Кержаков меняет профессию, Ибрагимович воссоединяется с Бекхэмом

О новой профессии Кержакова, «дармоеде» Буссуфа, возвращении Кассано в «Сампдорию» и воссоединении Ибрагимовича и Бекхэма – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

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"Бомбардир" дарит подарки!

О новой профессии Кержакова, «дармоеде» Буссуфа, возвращении Кассано в «Сампдорию» и воссоединении Ибрагимовича и Бекхэма – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».Нападающий «Зенита» Александр Кержаков не особо задумывается над продолжением карьеры. По слухам, на днях новое предложение игроку сделал «Локомотив», но тот отказался. Сейчас Кержаков снимается в художественном фильме «О чем молчат французы». Картина должна выйти в свет в январе 2016-го.Первая за долгие месяцы радостная новость пришла для поклонников «Динамо». Защитник Кристофер Самба не смог договориться с «Трабзонспором» о переходе и вынужден остаться в московском клубе. Также Самба не смог найти общий язык с руководством «Спартака»: «красно-белые» предложили ему 1.5 млн евро в год. Кристофер хочет не менее 3-х.«Интер» достиг предварительной договоренности о трансфере с Доменико Кришито. Последним препятствием является «Зенит» - питерцы требуют за Кришито 15 млн евро. По сообщению SkySport, Доменико попросил клуб снизить цену.Матч с «Анжи» станет последним в «Динамо» для Матье Вальбуэна в РФПЛ, утверждает L’Equipe. Сегодня вечером москвичи достигли договоренности с «Лионом» о трансфере. Вальбуэна перейдет в стан «львов» за 7 млн евро.Нападающий «Зенита» Саломон Рондон близок к переходу в «Вест Бромвич». «Дрозды» готовы заплатить за игрока 15 млн фунтов – это абсолютный рекорд в истории клуба!Президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что хотела бы отпустить Мубарака Буссуфа в другой клуб. Однако пока хороших предложений по нему не поступает. Все идет к тому, что Буссуфа «досидит» в «Локо» оставшийся год контракта.«Челси» все ближе к закрытию сделки по Акселю Витселю, вследствие чего резко активизировался «Милан». Итальянцы готовы заплатить за бельгийца 35 млн евро – ранее они от этой цифры лишь недовольно щурились. Тем временем, «Зенит» уже нашел замену Витселю: питерцы провели переговоры с хавбеком «Порту» Эктором Эррерой.Нападающий Антонио Кассано близок к возвращению в «Сампдорию». Более того, как сообщила Gazzetta dello Sport несколько минут, де-факто улажены последние детали. Наставник «Сампы» Вальтер Дзенга одобрил приход Кассано, но с одним условием. Согласно контракту, форвард обязан во всем подчиняться тренеру и интересам коллектива. В случае первого же демарша контракт с Кассано будет расторгнут.Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау все ближе к переходу в «Рому». Свое согласие на трансфер уже дал наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес. Тренер «Реала» уже подыскал Коэнтрау замену: ей должен стать защитник «Наполи» Фаузи Гулам. На алжирца также претендуют «Атлетико» и «ПСЖ».«Ювентус» готовит решающий штурм по приобретению хавбека «Интера» Фредди Гуарина. Туринцы предлагают за колумбийца 12 млн евро, а самому игроку – более высокую зарплату. Устоят ли «нерадзурри» и сам Гуарин?Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович окончательно отказался от перехода в «Милан». Следующий чемпионат швед проведет в Париже, после чего отправится либо в Катар, либо в США. Контракт на сезон 2016/17 уже предложил «Аль-Саад» - команда, где сейчас доигрывает Хави. Из Америки им интеруется «Майами Фьюжн», который основал сам Дэвид Бекхэм!