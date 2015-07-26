«Спартак» Аленичева одержал первую победу. Дайджест новостей дня

Андре Виллаш-Боаш вновь критикует лимит. «ПСЖ» близок к завершению крупкой сделки. ЦСКА узнал имя арбитра на Лигу Чемпионов. «Бомбардир» подводит итоги дня, собирая в одном месте его главные новости.

Андре Виллаш-Боаш вновь критикует лимит. «ПСЖ» близок к завершению крупкой сделки. ЦСКА узнал имя арбитра на Лигу Чемпионов. «Бомбардир» подводит итоги дня, собирая в одном месте его главные новости.



В понедельник Ди Мария пройдет медобследование в «ПСЖ»

"ПСЖ" достиг договорённости с "Манчестер Юнайтед" о переходе во французский клуб полузащитника Анхеля Ди Марии. Сумма трансфера составит около 63 млн евро без учёта бонусов.

Контракт футболиста может быть рассчитан на четыре или пять лет. В понедельник, 27 июля, аргентинец должен пройти медицинское обследование в "ПСЖ".

Бывший арбитр: «Арбитрам дают все. И закончим на этом»

Бывший украинский арбитр Олег Орехов, пожизненно отстраненный УЕФА от футбольной деятельности в 2010-м году, рассказал о коррупции украинского судейского корпуса и аферах администраторов футбольных клубов.

"Арбитрам дают все. И закончим на этом. Есть еще одна схема. Клубы просят арбитра помочь и говорят: "Мы тебя за это отблагодарим". Арбитр помогает, а ему говорят: "Вы знаете, мы Вам ничего не дадим, потому что у нас администратор дачу строит". У меня было так.





ЦСКА и «Спарту» будет судить испанский арбитр УЕФА определилось с именами судей на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Матч ЦСКА - "Спарта" обслужить судейская бригада испанца Хавьера Эстрады.







Кевин де Брейне признан лучшим футболистом Бундеслиги. Хеккинг - лучшим тренером Полузащитник "Вольфсбурга" Квин де Брейне признан лучшим игроком Германии в прошедшем сезоне. Бельгиец стал пятым иностранцем, удостоившимся этой награды.



Андре Виллаш-Боаш: «Рондон не играет из-за лимита» Главный тренер "Зенит" Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, почему форвард Саломон Рондон не вышел в основе на матч с "Уралом". "Рондон сегодня на скамейке. Это ваше секретное оружие? В прошлом сезоне он забил 4 мяча "Уралу".



Текстовая трансляция матча "Урал" - "Зенит"



Emirates Cup. «Арсенал» обыгрывает «Вольфсбург» В матче второго тура собственного товарищеского турнира лондонский "Арсенал" одолел немецкий "Вольфсбург". 26 июля. Лондон. Стадион "Эмирейтс" Арсенал (Англия) - Вольфсбург (Германия) - 1:0 (0:0) Голы: 1:0 - Уолкотт, 50. Арсенал: Чех, Монреаль, Паулиста, Чемберс, Бельерин, Озил (Акпом, 46), Артета (Рэмси, 63), Касорла, Уилшир (Хэйден, 76), Рен-Аделед (Окслэйд-Чемберлен, 64), Уолкотт )Жиру, 75). Вольфсбург: Бенальо, Налдо, Треш (Арнольд, 71), Юнг, Клозе, Р. Родригес, Виейринья (Калиджиури, 46), Гилавоги (Зегуйн, 80), Де Брюйне (Крузе, 61), Шюррле, Бендтнер (Ф. Родригес, 79). Предупреждения: Клозе, 35; Налдо, 73; Касорла, 85; Арнольд, 85; Монреаль, 69.



Дмитрий Комбаров: «У нас стало много «стеночек», игры на третьего» Футболист московского "Спартака" Дмитрий Комбаров поведал о тактических изменениях, которые затронули команду с приходом нового главного тренера Дмитрия Аленичева.



Аленичев: «Спартак» превосходил «Краснодар» Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал воскресную победу своей команды в матче второго тура РФПЛ против "Краснодара" (1:0).



Текстовая трансляция матча "Краснодар" - "Спартак" "Моя команда превосходила соперника. Организованно сыграли в обороне, не дав создать "Краснодару" практически ни одного момента, у которого мощный атакующий потенциал. Но меня беспокоит наша реализация. Три гола надо было забивать. Отрадно, что ребята сыграли в воскресенье друг за друга. Наши три очка закономерны. До идеала все равно работать и работать. Надо всегда совершенствоваться", - заявил специалист. "Заметно, что у нас стало много "стеночек", игры на третьего. Нет диагоналей от защитников на нападающих, тренер требует постоянно выходит низом. Если получается на тренировках, то должно получаться и в играх. По обороне с нами больше работает тренер Дмитрий Ананко, проводит отдельные занятия для защитников. Главный же тренер обучает и атакующих, и обороняющихся футболистов", - рассказал футболист. Клозе, 35; Налдо, 73; Касорла, 85; Арнольд, 85; Монреаль, 69. "Он на скамейке из-за лимита. Это последствия принятого решения", – ответил португалец на вопрос журналиста "Наш Футбол" . Лучшим тренером также стал представитель "Вольфсбурга" - Дитмар Хеккинг. Под его руководством "волки" заняли второе место и впервые за пять лет пробились в Лигу Чемпионов. Напомним, что матч ЦСКА и "Спарты" пройдет 28 июля в 19:15 по московскому времени. Я судил игру "Металлист" – "Шахтер", после которой начались все проблемы. Это была игра за второе место, 2009 год, 15 марта. Игорь Валерьевич (Коломойский) звонит Ярославскому и говорит: "Друг, вот будет Орехов судить". А он говорит: "Мне все равно, кто будет судить". Я отсудил игру, назначил пенальти, который не понравился. Халамендык (ассистент арбитра) отменил мяч чистый, который "Металлист" забил при счете 2:0. Не я отменил. И потом, пока я ехал в Киев, я "взял" 500 тысяч, потом 300 тысяч... Но я не брал ни 500 тысяч, ни 300, я могу официально это сказать. И разговора не было ни с одной, ни с другой командой. Потому что и там, и там у меня были хорошие отношения. Но этому до сих пор никто не верит, вот же в чем вопрос. Но администратор "Шахтера" купил где-то в Чехии, говорят, целую гости ницу", - сказал Орехов.

Ранее главный тренер парижан Лоран Блан признался, что клубы ведут активные переговоры о трансфере Ди Марии.