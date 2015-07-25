«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону», в чемпионате России состоялись три матча. Онлайн событий дня

Футбольная программа субботы обещает болельщикам три матча чемпионата России, один потрясающий товарищеский матч и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018. За всеми этими событиями следим в онлайне дня на «Бомбардире».
Футбольная программа субботы обещает болельщикам три матча чемпионата России, один потрясающий товарищеский матч и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018. За всеми этими событиями следим в онлайне дня на «Бомбардире».
1:02 Бодрая концовка - верная примета, что завтрашний день будет таким же драйвовым. Ну а на сегодня мы закончили. С вами был "Бомбардир" - будущий лучший проект о футболе. Оставайтесь с нами. Спокойной ночи
1:00 Ого! Сразу два гола один за другим забили команды. Сначала молодежь "Барсы" распачатала ворота Де Хеа, а потом Аднан Янузай напомнил о своем существовании
00: 32 Счет стал 0:2! "Манчестер" показал миру нового воспитанника - Джесси Лингора. Парень забил через две минуты после выхода на замену. Далеко пойдет?
23:57 Первый тайм завершен. Отличный футбол показывают нам команды. После перерыва на поле выйдут совсем другие игроки - и Лус Энрике, и Луи ван Гал наверняка заменят почти всех. А вот Месси мы сегодня так и не увидим, крепитесь
23:20 А у нас 1:0 в Калифорнии! Навес Эшли Янга и точный удар лысеющей головы Уэйна Руни. Луи ван Гал научил
22:57 ВСЕ! Ничья в матче "Терека" и "Кубани". Переключаемся на европейский футбол!
22:30 А мы напоминаем, что главный матч дня, ради которого все собрались, начнется через полчаса. Наш онлайн – https:///online/81715
22:28 Ок, надо признать, что в Грозном довольно весело. Гости остались в меньшинстве после удаления Рабиу
22:13 Говорят, "Кубань" сравняла. Не врут? Нет, действительно, Мельгарехо восстанавливает равенство в счете!
21:38 У нас тут материал вечерний подоспел:
Трансферные слухи
21:35 Видимо, самый интересный матч дня состоялся, пока все отвлекались. Ох уж эта РФПЛ. По нулям пока в Грозном, первый тайм заканчивается.
И вновь стоило это написать, как случился гол. Забили хозяева!
20:22 "Динамо" не смогло выиграть у "Мордовии". Интересно, что матч москвичи начинали, имея в стартовом составе 10 россиян! Единственным легионером был Вальбуэна.
20:14 Латинская Америка
20:14 Океания
20:11 КОНКАКАФ - 2 раунда
20:09 Если вдруг нужны остальные зоны, то поехали:
Африка - 2 раунда
20:05 Вот они – европейские группы
20:00 Европейские группы выложим чуть позже (да и все выложим). Пока главное:
Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр – наши соперники для товарищеских матчей
19:37 Игорь Бутман и его интернациональная команда сыграли джаз-версии футбольных маршей. Разбудили народ
19:32 Совсем скоро начнется жеребьевка европейских команд, а пока время джаза!
19:23 Пришел Роналдо, говорит, что мечтает о мире без голода и бедности. Площадку отличную выбрал. Помогать ему будет Форлан. Нет, не в решении проблем голода – они будут распределять порядок южноамериканских команд.
19:13 Главное впечатление от жеребьевки – понять на слух ее детали совершенно невозможно
19:11 По балету вопросов нет – красиво. Дальше зона Океании. Всем очень интересно будет, конечно, опять.
19:07 Нет, не песен. Теперь балет! А перед этим Водянова забыла, что вообще надо говорить. Ну, бывает – волнуется человек
19:06 КОНКАКАФ тоже раскидали. Время песен, видимо
18:57 На сцене стало стильно! Фабио Каннаваро и Маджер. Шепелев рассказывает, что в детстве у него был словарь с фотографией итальянца.
18:56 О, там "Динамо" выигрывает у "Мордовии. Просто знайте
18:49 Все зрители жеребьевки прямо сейчас:
18:46 Сейчас будет попытка расшевелить зал песней про подмосковные вечера. Серьезно? Вот эта песня? Да все окончательно уснут!
18:45 С Африкой разобрались. Итоги жеребьевки ищите где-то рядом в ленте новостей, но они будут интересны, только если вы фанат Кабо-Верде или такого подобного
18:27 В деталях жеребьевки не разобраться без поллитры. Но пока определили только то, что в самом конце команда из КОНКАКАФ сыграет со сборной из Азии, а Океания – с Латинской Америкой.
Между тем, жеребить африканские команды будут не только Вальк, но и Это'О с Дасаевым.
18:21 Пришел генсек ФИФА Жером Вальк. Поцеловал Водянову. Не стал целовать Шепелева. А еще француз.
18:19 Наталья Водянова говорит: "Вот она русская душа". Спасибо, нет
18:17 Выглядит пока все как-то не очень. Странная музыка, странное сопровождение. И песня ПРО ВАЛЕНКИ. В обработке! Можно как-то сразу перемотать на конец?
18:15 Просто так сегодня скучного катания шаров не будет, кстати. Всякие представления и песни. Сейчас, вот, люди с балалайками в национальных костюмах вышли. Главное, про крымского хана сейчас не петь.
18:14 Самое важное из речи Блаттера: Мы доверяем России и русским.
18:08 Выступил Владимир Путин. Пообещал, что все будет на высшем уровне, отметил славные традиции и высокую популярность футбола в России. Нуууу...ок.
18:01 У Натальи Водяновой такой странный голос, будто русский для нее чужой язык
18:00 Пока до начала остались мгновения, напомним главное: Россия будет участвовать в жеребьевке! Ее вне конкурса поместят в одну из групп с пятью участниками. Играть будем, как в отборочном раунде, но результаты с участием нашей сборной засчитываться не будут.
17:53 Безобразие в Саранске – все. 1:2
17:50 Про "Динамо" и "Мордовию" мы, наверное, забудем и вспомним только в конце игры. Потому что жеребьевка, на которую едет Путин и показывает "Первый" – это как-то важнее.
17:45 Плохо подсказывает, потому что "Ростов" уже вновь впереди!
17:44 Сравняли счет парни из "Уфы". Что-то подсказывает – так и закончат
17:26 Главный слоган всей движухи в Санкт-Петербурге на фото главного редактора агенства "Р-Спорт" Василия Конова:
17:23 "Зенит" не собирается никуда отпускать Кержакова. Пусть карьеру завершает, говорят.
https:///news/?id=436732
16:50 Ничья в Саранске после первого тайма. Голов нет, хотя начало встречи казалось достаточно перспективным
16:45 Филипп Мексес забил отличный гол в игре с "Интером"
16:30 Игра в Саранске одной фразой:
16:23 Такое чувство, что перед жеребьевкой ЧМ-2018, мировому футболу запретили создавать новости. А "Уфе" и "Ростову" даже запрещать не надо – они те еще активисты
16:03 А ведь не в Уфе матч. В Саранске. Это Россия, здесь так.
16:01 Матч в Уфе начался. Не верится, что будет весело, но вдруг?
15:49 Новостей пока больше всего из Санкт-Петербурга, конечно. Вот еще одна фотография:
Супермодель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев – они сегодня проводят церемонию
15:29 Президент "Андерлехта" подтвердил, что клуб договорился о контракте с Буссуфой, но никак не согласует стоимость сделки с "Локомотивом". Бельгийцы жмут платить 4 миллиона евро.
15:20 Составы "Уфы" и "Ростова" на игру:
Уфа: Юрченко, Никитин, Фомин, Засеев, Пауревич, Тумасян, Сухов, Стоцкий, Слай, Ханджич, Верховцов
14:40 Две новости из мира трансферов. Первая: Патрик Эберт возвращается в Испанию – теперь он игрок "Райо Вальекано". Вторая – Жоржан Айю возмущается, что его не пускают в "Астон Виллу". Подробности этой истории – по ссылке: https:///news/?id=436718
14:00 Матч "Уфы" с "Ростовом" еще не начался, а про него уже все известно
13:41 Вот вы нас ругали за текст про Канделаки, рассказывали, что это вообще не про футбол. Ребят, смиритесь: до 2018 года как минимум Канделаки – это очень конкретно про футбол.
И таких признаний уже много, а будет еще больше
13:32 Говорят, "Ливерпуль" предложил "Фиорентине" взять Балотелли в аренду с обязательством выплачивать 80% его зарплаты. Итальянцы отказались
13:18 Американский футбольный болельщик, оказывается, довольно легко покоряется. Пирло для этого хватило одного простого финта.
13:16 Мишель Платини в Петербурге чувствует себя прекрасно. Хочу, говорит, снова быть молодым и сыграть в России.
https:///news/?id=436713
12:30 Если кто еще не знает, то рассказываем, что теперь в наших текстовых трансляциях доступны обзоры матчей и различные нарезки моментов. Подробнее можно почитать и высказать свое мнение (оно очень важно для нас!) здесь
12:28 Помимо этого, разумеется, будем следить за событиями в Санкт-Петербурге. Там Роналдо, Каннаваро, Это'О и другие известные личности проведут предварительную жеребьевку ЧМ-2018. Крупный турнир совсем рядом, ребята!
12:25 Программа у нас сегодня следующая:
"Уфа" – "Ростов"
"Динамо" – "Мордовия"
"Терек" – "Кубань"
А на сон грядущий посмотрим, как "Барселона" сразится с МЮ
12:20 Всем привет! Мы начинаем онлайн выходного дня, в котором будем обсуждать проходящие матчи, делиться самыми интересными новостями и постить несмешные шутки. Все как всегда.
1:02 Бодрая концовка - верная примета, что завтрашний день будет таким же драйвовым. Ну а на сегодня мы закончили. С вами был "Бомбардир" - будущий лучший проект о футболе. Оставайтесь с нами. Спокойной ночи
1:00 Ого! Сразу два гола один за другим забили команды. Сначала молодежь "Барсы" распачатала ворота Де Хеа, а потом Аднан Янузай напомнил о своем существовании
00: 32 Счет стал 0:2! "Манчестер" показал миру нового воспитанника - Джесси Лингора. Парень забил через две минуты после выхода на замену. Далеко пойдет?
23:57 Первый тайм завершен. Отличный футбол показывают нам команды. После перерыва на поле выйдут совсем другие игроки - и Лус Энрике, и Луи ван Гал наверняка заменят почти всех. А вот Месси мы сегодня так и не увидим, крепитесь
23:20 А у нас 1:0 в Калифорнии! Навес Эшли Янга и точный удар лысеющей головы Уэйна Руни. Луи ван Гал научил
22:57 ВСЕ! Ничья в матче "Терека" и "Кубани". Переключаемся на европейский футбол!
22:30 А мы напоминаем, что главный матч дня, ради которого все собрались, начнется через полчаса. Наш онлайн – https:///online/81715
22:28 Ок, надо признать, что в Грозном довольно весело. Гости остались в меньшинстве после удаления Рабиу
22:13 Говорят, "Кубань" сравняла. Не врут? Нет, действительно, Мельгарехо восстанавливает равенство в счете!
21:38 У нас тут материал вечерний подоспел:
Трансферные слухи
21:35 Видимо, самый интересный матч дня состоялся, пока все отвлекались. Ох уж эта РФПЛ. По нулям пока в Грозном, первый тайм заканчивается.
И вновь стоило это написать, как случился гол. Забили хозяева!
20:22 "Динамо" не смогло выиграть у "Мордовии". Интересно, что матч москвичи начинали, имея в стартовом составе 10 россиян! Единственным легионером был Вальбуэна.
20:14 Латинская Америка
20:14 Океания
20:11 КОНКАКАФ - 2 раунда
20:09 Если вдруг нужны остальные зоны, то поехали:
Африка - 2 раунда
20:05 Вот они – европейские группы
20:00 Европейские группы выложим чуть позже (да и все выложим). Пока главное:
Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр – наши соперники для товарищеских матчей
19:37 Игорь Бутман и его интернациональная команда сыграли джаз-версии футбольных маршей. Разбудили народ
19:32 Совсем скоро начнется жеребьевка европейских команд, а пока время джаза!
19:23 Пришел Роналдо, говорит, что мечтает о мире без голода и бедности. Площадку отличную выбрал. Помогать ему будет Форлан. Нет, не в решении проблем голода – они будут распределять порядок южноамериканских команд.
19:13 Главное впечатление от жеребьевки – понять на слух ее детали совершенно невозможно
19:11 По балету вопросов нет – красиво. Дальше зона Океании. Всем очень интересно будет, конечно, опять.
19:07 Нет, не песен. Теперь балет! А перед этим Водянова забыла, что вообще надо говорить. Ну, бывает – волнуется человек
19:06 КОНКАКАФ тоже раскидали. Время песен, видимо
18:57 На сцене стало стильно! Фабио Каннаваро и Маджер. Шепелев рассказывает, что в детстве у него был словарь с фотографией итальянца.
18:56 О, там "Динамо" выигрывает у "Мордовии. Просто знайте
18:49 Все зрители жеребьевки прямо сейчас:
18:46 Сейчас будет попытка расшевелить зал песней про подмосковные вечера. Серьезно? Вот эта песня? Да все окончательно уснут!
18:45 С Африкой разобрались. Итоги жеребьевки ищите где-то рядом в ленте новостей, но они будут интересны, только если вы фанат Кабо-Верде или такого подобного
18:27 В деталях жеребьевки не разобраться без поллитры. Но пока определили только то, что в самом конце команда из КОНКАКАФ сыграет со сборной из Азии, а Океания – с Латинской Америкой.
Между тем, жеребить африканские команды будут не только Вальк, но и Это'О с Дасаевым.
18:21 Пришел генсек ФИФА Жером Вальк. Поцеловал Водянову. Не стал целовать Шепелева. А еще француз.
18:19 Наталья Водянова говорит: "Вот она русская душа". Спасибо, нет
18:17 Выглядит пока все как-то не очень. Странная музыка, странное сопровождение. И песня ПРО ВАЛЕНКИ. В обработке! Можно как-то сразу перемотать на конец?
18:15 Просто так сегодня скучного катания шаров не будет, кстати. Всякие представления и песни. Сейчас, вот, люди с балалайками в национальных костюмах вышли. Главное, про крымского хана сейчас не петь.
18:14 Самое важное из речи Блаттера: Мы доверяем России и русским.
18:08 Выступил Владимир Путин. Пообещал, что все будет на высшем уровне, отметил славные традиции и высокую популярность футбола в России. Нуууу...ок.
18:01 У Натальи Водяновой такой странный голос, будто русский для нее чужой язык
18:00 Пока до начала остались мгновения, напомним главное: Россия будет участвовать в жеребьевке! Ее вне конкурса поместят в одну из групп с пятью участниками. Играть будем, как в отборочном раунде, но результаты с участием нашей сборной засчитываться не будут.
17:53 Безобразие в Саранске – все. 1:2
17:50 Про "Динамо" и "Мордовию" мы, наверное, забудем и вспомним только в конце игры. Потому что жеребьевка, на которую едет Путин и показывает "Первый" – это как-то важнее.
17:45 Плохо подсказывает, потому что "Ростов" уже вновь впереди!
17:44 Сравняли счет парни из "Уфы". Что-то подсказывает – так и закончат
17:26 Главный слоган всей движухи в Санкт-Петербурге на фото главного редактора агенства "Р-Спорт" Василия Конова:
17:23 "Зенит" не собирается никуда отпускать Кержакова. Пусть карьеру завершает, говорят.
https:///news/?id=436732
16:50 Ничья в Саранске после первого тайма. Голов нет, хотя начало встречи казалось достаточно перспективным
16:45 Филипп Мексес забил отличный гол в игре с "Интером"
16:30 Игра в Саранске одной фразой:
16:23 Такое чувство, что перед жеребьевкой ЧМ-2018, мировому футболу запретили создавать новости. А "Уфе" и "Ростову" даже запрещать не надо – они те еще активисты
16:03 А ведь не в Уфе матч. В Саранске. Это Россия, здесь так.
16:01 Матч в Уфе начался. Не верится, что будет весело, но вдруг?
15:49 Новостей пока больше всего из Санкт-Петербурга, конечно. Вот еще одна фотография:
Супермодель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев – они сегодня проводят церемонию
15:29 Президент "Андерлехта" подтвердил, что клуб договорился о контракте с Буссуфой, но никак не согласует стоимость сделки с "Локомотивом". Бельгийцы жмут платить 4 миллиона евро.
15:20 Составы "Уфы" и "Ростова" на игру:
Уфа: Юрченко, Никитин, Фомин, Засеев, Пауревич, Тумасян, Сухов, Стоцкий, Слай, Ханджич, Верховцов
Ростов: Джанаев, Полоз, Думбия, Канга, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Навас, Гацкан, Ю, Бухаров
14:40 Две новости из мира трансферов. Первая: Патрик Эберт возвращается в Испанию – теперь он игрок "Райо Вальекано". Вторая – Жоржан Айю возмущается, что его не пускают в "Астон Виллу". Подробности этой истории – по ссылке: https:///news/?id=436718
14:00 Матч "Уфы" с "Ростовом" еще не начался, а про него уже все известно
13:41 Вот вы нас ругали за текст про Канделаки, рассказывали, что это вообще не про футбол. Ребят, смиритесь: до 2018 года как минимум Канделаки – это очень конкретно про футбол.
И таких признаний уже много, а будет еще больше
13:32 Говорят, "Ливерпуль" предложил "Фиорентине" взять Балотелли в аренду с обязательством выплачивать 80% его зарплаты. Итальянцы отказались
13:18 Американский футбольный болельщик, оказывается, довольно легко покоряется. Пирло для этого хватило одного простого финта.
13:16 Мишель Платини в Петербурге чувствует себя прекрасно. Хочу, говорит, снова быть молодым и сыграть в России.
https:///news/?id=436713
12:30 Если кто еще не знает, то рассказываем, что теперь в наших текстовых трансляциях доступны обзоры матчей и различные нарезки моментов. Подробнее можно почитать и высказать свое мнение (оно очень важно для нас!) здесь
12:28 Помимо этого, разумеется, будем следить за событиями в Санкт-Петербурге. Там Роналдо, Каннаваро, Это'О и другие известные личности проведут предварительную жеребьевку ЧМ-2018. Крупный турнир совсем рядом, ребята!
12:25 Программа у нас сегодня следующая:
"Уфа" – "Ростов"
"Динамо" – "Мордовия"
"Терек" – "Кубань"
А на сон грядущий посмотрим, как "Барселона" сразится с МЮ
12:20 Всем привет! Мы начинаем онлайн выходного дня, в котором будем обсуждать проходящие матчи, делиться самыми интересными новостями и постить несмешные шутки. Все как всегда.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Официальная Facebook-страница «Манчестер Юнайтед»