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    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону», в чемпионате России состоялись три матча. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    25.07.2015 12:29
    Футбольная программа субботы обещает болельщикам три матча чемпионата России, один потрясающий товарищеский матч и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018. За всеми этими событиями следим в онлайне дня на «Бомбардире».
    Футбольная программа субботы обещает болельщикам три матча чемпионата России, один потрясающий товарищеский матч и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018. За всеми этими событиями следим в онлайне дня на «Бомбардире».

    1:02     Бодрая концовка - верная примета, что завтрашний день будет таким же драйвовым. Ну а на сегодня мы закончили. С вами был "Бомбардир" - будущий лучший проект о футболе. Оставайтесь с нами. Спокойной ночи

    1:00     Ого! Сразу два гола один за другим забили команды. Сначала молодежь "Барсы" распачатала ворота Де Хеа, а потом Аднан Янузай напомнил о своем существовании

    00: 32     Счет стал 0:2! "Манчестер" показал миру нового воспитанника - Джесси Лингора. Парень забил через две минуты после выхода на замену. Далеко пойдет?

    23:57     Первый тайм завершен. Отличный футбол показывают нам команды. После перерыва на поле выйдут совсем другие игроки - и Лус Энрике, и Луи ван Гал наверняка заменят почти всех. А вот Месси мы сегодня так и не увидим, крепитесь

    23:20     А у нас 1:0 в Калифорнии! Навес Эшли Янга и точный удар лысеющей головы Уэйна Руни. Луи ван Гал научил

    22:57     ВСЕ! Ничья в матче "Терека" и "Кубани". Переключаемся на европейский футбол!

    22:30 А мы напоминаем, что главный матч дня, ради которого все собрались, начнется через полчаса. Наш онлайн – https:///online/81715

    22:28     Ок, надо признать, что в Грозном довольно весело. Гости остались в меньшинстве после удаления Рабиу

    22:13     Говорят, "Кубань" сравняла. Не врут? Нет, действительно, Мельгарехо восстанавливает равенство в счете!

    21:38     У нас тут материал вечерний подоспел:

    Трансферные слухи

    21:35     Видимо, самый интересный матч дня состоялся, пока все отвлекались. Ох уж эта РФПЛ. По нулям пока в Грозном, первый тайм заканчивается.

    И вновь стоило это написать, как случился гол. Забили хозяева!

    20:22     "Динамо" не смогло выиграть у "Мордовии". Интересно, что матч москвичи начинали, имея в стартовом составе 10 россиян! Единственным легионером был Вальбуэна.

    20:14 Латинская Америка



    20:14     Океания




    20:11 КОНКАКАФ - 2 раунда







    20:09     Если вдруг нужны остальные зоны, то поехали:

    Африка - 2 раунда







    20:05 Вот они – европейские группы



    20:00 Европейские группы выложим чуть позже (да и все выложим). Пока главное:

    Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр – наши соперники для товарищеских матчей

    19:37 Игорь Бутман и его интернациональная команда сыграли джаз-версии футбольных маршей. Разбудили народ

    19:32     Совсем скоро начнется жеребьевка европейских команд, а пока время джаза!

    19:23     Пришел Роналдо, говорит, что мечтает о мире без голода и бедности. Площадку отличную выбрал. Помогать ему будет Форлан. Нет, не в решении проблем голода – они будут распределять порядок южноамериканских команд.

    19:13 Главное впечатление от жеребьевки – понять на слух ее детали совершенно невозможно

    19:11     По балету вопросов нет – красиво. Дальше зона Океании. Всем очень интересно будет, конечно, опять.

    19:07     Нет, не песен. Теперь балет! А перед этим Водянова забыла, что вообще надо говорить. Ну, бывает – волнуется человек

    19:06 КОНКАКАФ тоже раскидали. Время песен, видимо

    18:57 На сцене стало стильно! Фабио Каннаваро и Маджер. Шепелев рассказывает, что в детстве у него был словарь с фотографией итальянца.

    18:56 О, там "Динамо" выигрывает у "Мордовии. Просто знайте

    18:49     Все зрители жеребьевки прямо сейчас:



    18:46 Сейчас будет попытка расшевелить зал песней про подмосковные вечера. Серьезно? Вот эта песня? Да все окончательно уснут!

    18:45     С Африкой разобрались. Итоги жеребьевки ищите где-то рядом в ленте новостей, но они будут интересны, только если вы фанат Кабо-Верде или такого подобного

    18:27 В деталях жеребьевки не разобраться без поллитры. Но пока определили только то, что в самом конце команда из КОНКАКАФ сыграет со сборной из Азии, а Океания – с Латинской Америкой.

    Между тем, жеребить африканские команды будут не только Вальк, но и Это'О с Дасаевым.

    18:21 Пришел генсек ФИФА Жером Вальк. Поцеловал Водянову. Не стал целовать Шепелева. А еще француз.

    18:19 Наталья Водянова говорит: "Вот она русская душа". Спасибо, нет

    18:17 Выглядит пока все как-то не очень. Странная музыка, странное сопровождение. И песня ПРО ВАЛЕНКИ. В обработке! Можно как-то сразу перемотать на конец?

    18:15 Просто так сегодня скучного катания шаров не будет, кстати. Всякие представления и песни. Сейчас, вот, люди с балалайками в национальных костюмах вышли. Главное, про крымского хана сейчас не петь.

    18:14 Самое важное из речи Блаттера: Мы доверяем России и русским.

    18:08 Выступил Владимир Путин. Пообещал, что все будет на высшем уровне, отметил славные традиции и высокую популярность футбола в России. Нуууу...ок.

    18:01     У Натальи Водяновой такой странный голос, будто русский для нее чужой язык

    18:00     Пока до начала остались мгновения, напомним главное: Россия будет участвовать в жеребьевке! Ее вне конкурса поместят в одну из групп с пятью участниками. Играть будем, как в отборочном раунде, но результаты с участием нашей сборной засчитываться не будут.

    17:53 Безобразие в Саранске – все. 1:2

    17:50 Про "Динамо" и "Мордовию" мы, наверное, забудем и вспомним только в конце игры. Потому что жеребьевка, на которую едет Путин и показывает "Первый" – это как-то важнее.

    17:45 Плохо подсказывает, потому что "Ростов" уже вновь впереди!

    17:44 Сравняли счет парни из "Уфы". Что-то подсказывает – так и закончат

    17:26 Главный слоган всей движухи в Санкт-Петербурге на фото главного редактора агенства "Р-Спорт" Василия Конова:



    17:23 "Зенит" не собирается никуда отпускать Кержакова. Пусть карьеру завершает, говорят.

    https:///news/?id=436732

    16:50     Ничья в Саранске после первого тайма. Голов нет, хотя начало встречи казалось достаточно перспективным

    16:45 Филипп Мексес забил отличный гол в игре с "Интером"



    16:30 Игра в Саранске одной фразой:



    16:23     Такое чувство, что перед жеребьевкой ЧМ-2018, мировому футболу запретили создавать новости. А "Уфе" и "Ростову" даже запрещать не надо – они те еще активисты

    16:03     А ведь не в Уфе матч. В Саранске. Это Россия, здесь так.

    16:01     Матч в Уфе начался. Не верится, что будет весело, но вдруг?

    15:49 Новостей пока больше всего из Санкт-Петербурга, конечно. Вот еще одна фотография:



    Супермодель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев – они сегодня проводят церемонию

    15:29 Президент "Андерлехта" подтвердил, что клуб договорился о контракте с Буссуфой, но никак не согласует стоимость сделки с "Локомотивом". Бельгийцы жмут платить 4 миллиона евро.

    15:20 Составы "Уфы" и "Ростова" на игру:

    Уфа: Юрченко, Никитин, Фомин, Засеев, Пауревич, Тумасян, Сухов, Стоцкий, Слай, Ханджич, Верховцов
    Ростов: Джанаев, Полоз, Думбия, Канга, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Навас, Гацкан, Ю, Бухаров

    14:40 Две новости из мира трансферов. Первая: Патрик Эберт возвращается в Испанию – теперь он игрок "Райо Вальекано". Вторая – Жоржан Айю возмущается, что его не пускают в "Астон Виллу". Подробности этой истории – по ссылке: https:///news/?id=436718

    14:00 Матч "Уфы" с "Ростовом" еще не начался, а про него уже все известно



    13:41 Вот вы нас ругали за текст про Канделаки, рассказывали, что это вообще не про футбол. Ребят, смиритесь: до 2018 года как минимум Канделаки – это очень конкретно про футбол.





    И таких признаний уже много, а будет еще больше

    13:32     Говорят, "Ливерпуль" предложил "Фиорентине" взять Балотелли в аренду с обязательством выплачивать 80% его зарплаты. Итальянцы отказались

    13:18 Американский футбольный болельщик, оказывается, довольно легко покоряется. Пирло для этого хватило одного простого финта.



    13:16     Мишель Платини в Петербурге чувствует себя прекрасно. Хочу, говорит, снова быть молодым и сыграть в России.

    https:///news/?id=436713

    12:30 Если кто еще не знает, то рассказываем, что теперь в наших текстовых трансляциях доступны обзоры матчей и различные нарезки моментов. Подробнее можно почитать и высказать свое мнение (оно очень важно для нас!) здесь

    12:28     Помимо этого, разумеется, будем следить за событиями в Санкт-Петербурге. Там Роналдо, Каннаваро, Это'О и другие известные личности проведут предварительную жеребьевку ЧМ-2018. Крупный турнир совсем рядом, ребята!

    12:25     Программа у нас сегодня следующая:

    "Уфа" – "Ростов"

    "Динамо" – "Мордовия"

    "Терек" – "Кубань"

    А на сон грядущий посмотрим, как "Барселона" сразится с МЮ

    12:20 Всем привет! Мы начинаем онлайн выходного дня, в котором будем обсуждать проходящие матчи, делиться самыми интересными новостями и постить несмешные шутки. Все как всегда.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальная Facebook-страница «Манчестер Юнайтед»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +11

      Dimice 26 июля 2015, 00:45

      Молодежь МЮ покруче Барселонской

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 26 июля 2015, 00:32

      Ухууу, Лингард, молодца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 июля 2015, 23:39

      упорный товарняг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 25 июля 2015, 23:21

      Кто придумал, что товарищеский матч МЮ - Барса главный сегодня? Главный матч дня уже прошел на Арене Химки сегодня!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 июля 2015, 23:16

      пожелание авторам,удобней когда начало было бы на верху,постоянно гонять на верхь приходится .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 25 июля 2015, 23:14

      Руни красавчик!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 > Wayne Rooney 10 25 июля 2015, 23:17

      шо там?нет трансляции .

      0
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 25 июля 2015, 23:13

      Что то оборона наша пока не радует.

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 июля 2015, 23:12

      где Малыш НЕЙ!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 июля 2015, 23:12

      Барселона АЛГААААААА!!!

      0
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      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST 25 июля 2015, 22:32

      Чет как то непривычно тут!)

      А Шепелев как я понимаю уже отошел от всего, но может оно и к лучшему.

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