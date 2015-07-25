«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону», в чемпионате России состоялись три матча. Онлайн событий дня

Футбольная программа субботы обещает болельщикам три матча чемпионата России, один потрясающий товарищеский матч и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018. За всеми этими событиями следим в онлайне дня на «Бомбардире».





1:02 Бодрая концовка - верная примета, что завтрашний день будет таким же драйвовым. Ну а на сегодня мы закончили. С вами был "Бомбардир" - будущий лучший проект о футболе. Оставайтесь с нами. Спокойной ночи



1:00 Ого! Сразу два гола один за другим забили команды. Сначала молодежь "Барсы" распачатала ворота Де Хеа, а потом Аднан Янузай напомнил о своем существовании



00: 32 Счет стал 0:2! "Манчестер" показал миру нового воспитанника - Джесси Лингора. Парень забил через две минуты после выхода на замену. Далеко пойдет?



23:57 Первый тайм завершен. Отличный футбол показывают нам команды. После перерыва на поле выйдут совсем другие игроки - и Лус Энрике, и Луи ван Гал наверняка заменят почти всех. А вот Месси мы сегодня так и не увидим, крепитесь



23:20 А у нас 1:0 в Калифорнии! Навес Эшли Янга и точный удар лысеющей головы Уэйна Руни. Луи ван Гал научил



22:57 ВСЕ! Ничья в матче "Терека" и "Кубани". Переключаемся на европейский футбол!



22:30 А мы напоминаем, что главный матч дня, ради которого все собрались, начнется через полчаса. Наш онлайн – https:///online/81715



22:28 Ок, надо признать, что в Грозном довольно весело. Гости остались в меньшинстве после удаления Рабиу



22:13 Говорят, "Кубань" сравняла. Не врут? Нет, действительно, Мельгарехо восстанавливает равенство в счете!



21:38 У нас тут материал вечерний подоспел:



Трансферные слухи



21:35 Видимо, самый интересный матч дня состоялся, пока все отвлекались. Ох уж эта РФПЛ. По нулям пока в Грозном, первый тайм заканчивается.



И вновь стоило это написать, как случился гол. Забили хозяева!



20:22 "Динамо" не смогло выиграть у "Мордовии". Интересно, что матч москвичи начинали, имея в стартовом составе 10 россиян! Единственным легионером был Вальбуэна.



20:14



Латинская Америка



20:14 Океания









20:11 КОНКАКАФ - 2 раунда















20:09 Если вдруг нужны остальные зоны, то поехали:



Африка - 2 раунда















20:05 Вот они – европейские группы







20:00 Европейские группы выложим чуть позже (да и все выложим). Пока главное:



Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр – наши соперники для товарищеских матчей



19:37 Игорь Бутман и его интернациональная команда сыграли джаз-версии футбольных маршей. Разбудили народ



19:32 Совсем скоро начнется жеребьевка европейских команд, а пока время джаза!



19:23 Пришел Роналдо, говорит, что мечтает о мире без голода и бедности. Площадку отличную выбрал. Помогать ему будет Форлан. Нет, не в решении проблем голода – они будут распределять порядок южноамериканских команд.



19:13 Главное впечатление от жеребьевки – понять на слух ее детали совершенно невозможно



19:11 По балету вопросов нет – красиво. Дальше зона Океании. Всем очень интересно будет, конечно, опять.



19:07 Нет, не песен. Теперь балет! А перед этим Водянова забыла, что вообще надо говорить. Ну, бывает – волнуется человек



19:06 КОНКАКАФ тоже раскидали. Время песен, видимо



18:57 На сцене стало стильно! Фабио Каннаваро и Маджер. Шепелев рассказывает, что в детстве у него был словарь с фотографией итальянца.



18:56 О, там "Динамо" выигрывает у "Мордовии. Просто знайте



18:49 Все зрители жеребьевки прямо сейчас:







18:46 Сейчас будет попытка расшевелить зал песней про подмосковные вечера. Серьезно? Вот эта песня? Да все окончательно уснут!



18:45 С Африкой разобрались. Итоги жеребьевки ищите где-то рядом в ленте новостей, но они будут интересны, только если вы фанат Кабо-Верде или такого подобного



18:27 В деталях жеребьевки не разобраться без поллитры. Но пока определили только то, что в самом конце команда из КОНКАКАФ сыграет со сборной из Азии, а Океания – с Латинской Америкой.



Между тем, жеребить африканские команды будут не только Вальк, но и Это'О с Дасаевым.



18:21 Пришел генсек ФИФА Жером Вальк. Поцеловал Водянову. Не стал целовать Шепелева. А еще француз.



18:19 Наталья Водянова говорит: "Вот она русская душа". Спасибо, нет



18:17 Выглядит пока все как-то не очень. Странная музыка, странное сопровождение. И песня ПРО ВАЛЕНКИ. В обработке! Можно как-то сразу перемотать на конец?



18:15 Просто так сегодня скучного катания шаров не будет, кстати. Всякие представления и песни. Сейчас, вот, люди с балалайками в национальных костюмах вышли. Главное, про крымского хана сейчас не петь.



18:14 Самое важное из речи Блаттера: Мы доверяем России и русским.



18:08 Выступил Владимир Путин. Пообещал, что все будет на высшем уровне, отметил славные традиции и высокую популярность футбола в России. Нуууу...ок.



18:01 У Натальи Водяновой такой странный голос, будто русский для нее чужой язык



18:00 Пока до начала остались мгновения, напомним главное: Россия будет участвовать в жеребьевке! Ее вне конкурса поместят в одну из групп с пятью участниками. Играть будем, как в отборочном раунде, но результаты с участием нашей сборной засчитываться не будут.



17:53 Безобразие в Саранске – все. 1:2



17:50 Про "Динамо" и "Мордовию" мы, наверное, забудем и вспомним только в конце игры. Потому что жеребьевка, на которую едет Путин и показывает "Первый" – это как-то важнее.



17:45 Плохо подсказывает, потому что "Ростов" уже вновь впереди!



17:44 Сравняли счет парни из "Уфы". Что-то подсказывает – так и закончат



17:26 Главный слоган всей движухи в Санкт-Петербурге на фото главного редактора агенства "Р-Спорт" Василия Конова:







17:23 "Зенит" не собирается никуда отпускать Кержакова. Пусть карьеру завершает, говорят.



https:///news/?id=436732



16:50 Ничья в Саранске после первого тайма. Голов нет, хотя начало встречи казалось достаточно перспективным



16:45 Филипп Мексес забил отличный гол в игре с "Интером"







16:30 Игра в Саранске одной фразой:







16:23 Такое чувство, что перед жеребьевкой ЧМ-2018, мировому футболу запретили создавать новости. А "Уфе" и "Ростову" даже запрещать не надо – они те еще активисты



16:03 А ведь не в Уфе матч. В Саранске. Это Россия, здесь так.



16:01 Матч в Уфе начался. Не верится, что будет весело, но вдруг?



15:49 Новостей пока больше всего из Санкт-Петербурга, конечно. Вот еще одна фотография:







Супермодель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев – они сегодня проводят церемонию



15:29 Президент "Андерлехта" подтвердил, что клуб договорился о контракте с Буссуфой, но никак не согласует стоимость сделки с "Локомотивом". Бельгийцы жмут платить 4 миллиона евро.



15:20 Составы "Уфы" и "Ростова" на игру:



Уфа: Юрченко, Никитин, Фомин, Засеев, Пауревич, Тумасян, Сухов, Стоцкий, Слай, Ханджич, Верховцов Ростов: Джанаев, Полоз, Думбия, Канга, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Навас, Гацкан, Ю, Бухаров

14:40 Две новости из мира трансферов. Первая: Патрик Эберт возвращается в Испанию – теперь он игрок "Райо Вальекано". Вторая – Жоржан Айю возмущается, что его не пускают в "Астон Виллу". Подробности этой истории – по ссылке:



14:00 Матч "Уфы" с "Ростовом" еще не начался, а про него уже все известно







13:41 Вот вы нас ругали за











И таких признаний уже много, а будет еще больше



13:32 Говорят, "Ливерпуль" предложил "Фиорентине" взять Балотелли в аренду с обязательством выплачивать 80% его зарплаты. Итальянцы отказались



13:18 Американский футбольный болельщик, оказывается, довольно легко покоряется. Пирло для этого хватило одного простого финта.







13:16 Мишель Платини в Петербурге чувствует себя прекрасно. Хочу, говорит, снова быть молодым и сыграть в России.



https:///news/?id=436713



12:30 Если кто еще не знает, то рассказываем, что теперь в наших текстовых трансляциях доступны обзоры матчей и различные нарезки моментов. Подробнее можно почитать и высказать свое мнение (оно очень важно для нас!)



12:28 Помимо этого, разумеется, будем следить за событиями в Санкт-Петербурге. Там Роналдо, Каннаваро, Это'О и другие известные личности проведут предварительную жеребьевку ЧМ-2018. Крупный турнир совсем рядом, ребята!



12:25 Программа у нас сегодня следующая:



"Уфа" – "Ростов"



"Динамо" – "Мордовия"



"Терек" – "Кубань"



А на сон грядущий посмотрим, как А на сон грядущий посмотрим, как "Барселона" сразится с МЮ



12:20 Всем привет! Мы начинаем онлайн выходного дня, в котором будем обсуждать проходящие матчи, делиться самыми интересными новостями и постить несмешные шутки. Все как всегда. Футбольная программа субботы обещает болельщикам три матча чемпионата России, один потрясающий товарищеский матч и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018. За всеми этими событиями следим в онлайне дня на «Бомбардире».Бодрая концовка - верная примета, что завтрашний день будет таким же драйвовым. Ну а на сегодня мы закончили. С вами был "Бомбардир" - будущий лучший проект о футболе. Оставайтесь с нами. Спокойной ночиОго! Сразу два гола один за другим забили команды. Сначала молодежь "Барсы" распачатала ворота Де Хеа, а потом Аднан Янузай напомнил о своем существованииСчет стал 0:2! "Манчестер" показал миру нового воспитанника - Джесси Лингора. Парень забил через две минуты после выхода на замену. Далеко пойдет?Первый тайм завершен. Отличный футбол показывают нам команды. После перерыва на поле выйдут совсем другие игроки - и Лус Энрике, и Луи ван Гал наверняка заменят почти всех. А вот Месси мы сегодня так и не увидим, крепитесьА у нас 1:0 в Калифорнии! Навес Эшли Янга и точный удар лысеющей головы Уэйна Руни. Луи ван Гал научилВСЕ! Ничья в матче "Терека" и "Кубани". Переключаемся на европейский футбол!Ок, надо признать, что в Грозном довольно весело. Гости остались в меньшинстве после удаления РабиуГоворят, "Кубань" сравняла. Не врут? Нет, действительно, Мельгарехо восстанавливает равенство в счете!У нас тут материал вечерний подоспел:Видимо, самый интересный матч дня состоялся, пока все отвлекались. Ох уж эта РФПЛ. По нулям пока в Грозном, первый тайм заканчивается.И вновь стоило это написать, как случился гол. Забили хозяева!"Динамо" не смогло выиграть у "Мордовии". Интересно, что матч москвичи начинали, имея в стартовом составе 10 россиян! Единственным легионером был Вальбуэна.Если вдруг нужны остальные зоны, то поехали:Вот они – европейские группыЕвропейские группы выложим чуть позже (да и все выложим). Пока главное:Игорь Бутман и его интернациональная команда сыграли джаз-версии футбольных маршей. Разбудили народСовсем скоро начнется жеребьевка европейских команд, а пока время джаза!Пришел Роналдо, говорит, что мечтает о мире без голода и бедности. Площадку отличную выбрал. Помогать ему будет Форлан. Нет, не в решении проблем голода – они будут распределять порядок южноамериканских команд.Главное впечатление от жеребьевки – понять на слух ее детали совершенно невозможноПо балету вопросов нет – красиво. Дальше зона Океании. Всем очень интересно будет, конечно, опять.Нет, не песен. Теперь балет! А перед этим Водянова забыла, что вообще надо говорить. Ну, бывает – волнуется человекКОНКАКАФ тоже раскидали. Время песен, видимоНа сцене стало стильно! Фабио Каннаваро и Маджер. Шепелев рассказывает, что в детстве у него был словарь с фотографией итальянца.О, там "Динамо" выигрывает у "Мордовии. Просто знайтеВсе зрители жеребьевки прямо сейчас:Сейчас будет попытка расшевелить зал песней про подмосковные вечера. Серьезно? Вот эта песня? Да все окончательно уснут!С Африкой разобрались. Итоги жеребьевки ищите где-то рядом в ленте новостей, но они будут интересны, только если вы фанат Кабо-Верде или такого подобногоВ деталях жеребьевки не разобраться без поллитры. Но пока определили только то, что в самом конце команда из КОНКАКАФ сыграет со сборной из Азии, а Океания – с Латинской Америкой.Между тем, жеребить африканские команды будут не только Вальк, но и Это'О с Дасаевым.Пришел генсек ФИФА Жером Вальк. Поцеловал Водянову. Не стал целовать Шепелева. А еще француз.Наталья Водянова говорит: "Вот она русская душа". Спасибо, нетВыглядит пока все как-то не очень. Странная музыка, странное сопровождение. И песня ПРО ВАЛЕНКИ. В обработке! Можно как-то сразу перемотать на конец?Просто так сегодня скучного катания шаров не будет, кстати. Всякие представления и песни. Сейчас, вот, люди с балалайками в национальных костюмах вышли. Главное, про крымского хана сейчас не петь.Самое важное из речи Блаттера: Мы доверяем России и русским.Выступил Владимир Путин. Пообещал, что все будет на высшем уровне, отметил славные традиции и высокую популярность футбола в России. Нуууу...ок.У Натальи Водяновой такой странный голос, будто русский для нее чужой языкПока до начала остались мгновения, напомним главное: Россия будет участвовать в жеребьевке! Ее вне конкурса поместят в одну из групп с пятью участниками. Играть будем, как в отборочном раунде, но результаты с участием нашей сборной засчитываться не будут.Безобразие в Саранске – все. 1:2Про "Динамо" и "Мордовию" мы, наверное, забудем и вспомним только в конце игры. Потому что жеребьевка, на которую едет Путин и показывает "Первый" – это как-то важнее.Плохо подсказывает, потому что "Ростов" уже вновь впереди!Сравняли счет парни из "Уфы". Что-то подсказывает – так и закончатГлавный слоган всей движухи в Санкт-Петербурге на фото главного редактора агенства "Р-Спорт" Василия Конова:"Зенит" не собирается никуда отпускать Кержакова. Пусть карьеру завершает, говорят.Ничья в Саранске после первого тайма. Голов нет, хотя начало встречи казалось достаточно перспективнымФилипп Мексес забил отличный гол в игре с "Интером"Игра в Саранске одной фразой:Такое чувство, что перед жеребьевкой ЧМ-2018, мировому футболу запретили создавать новости. А "Уфе" и "Ростову" даже запрещать не надо – они те еще активистыА ведь не в Уфе матч. В Саранске. Это Россия, здесь так.Матч в Уфе начался. Не верится, что будет весело, но вдруг?Новостей пока больше всего из Санкт-Петербурга, конечно. Вот еще одна фотография:Супермодель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев – они сегодня проводят церемониюПрезидент "Андерлехта" подтвердил, что клуб договорился о контракте с Буссуфой, но никак не согласует стоимость сделки с "Локомотивом". Бельгийцы жмут платить 4 миллиона евро.Составы "Уфы" и "Ростова" на игру:Юрченко, Никитин, Фомин, Засеев, Пауревич, Тумасян, Сухов, Стоцкий, Слай, Ханджич, ВерховцовДве новости из мира трансферов. Первая: Патрик Эберт возвращается в Испанию – теперь он игрок "Райо Вальекано". Вторая – Жоржан Айю возмущается, что его не пускают в "Астон Виллу". Подробности этой истории – по ссылке: https:///news/?id=436718 Матч "Уфы" с "Ростовом" еще не начался, а про него уже все известноВот вы нас ругали за текст про Канделаки , рассказывали, что это вообще не про футбол. Ребят, смиритесь: до 2018 года как минимум Канделаки – это очень конкретно про футбол.И таких признаний уже много, а будет еще большеГоворят, "Ливерпуль" предложил "Фиорентине" взять Балотелли в аренду с обязательством выплачивать 80% его зарплаты. Итальянцы отказалисьАмериканский футбольный болельщик, оказывается, довольно легко покоряется. Пирло для этого хватило одного простого финта.Мишель Платини в Петербурге чувствует себя прекрасно. Хочу, говорит, снова быть молодым и сыграть в России.Если кто еще не знает, то рассказываем, что теперь в наших текстовых трансляциях доступны обзоры матчей и различные нарезки моментов. Подробнее можно почитать и высказать свое мнение (оно очень важно для нас!) здесь Помимо этого, разумеется, будем следить за событиями в Санкт-Петербурге. Там Роналдо, Каннаваро, Это'О и другие известные личности проведут предварительную жеребьевку ЧМ-2018. Крупный турнир совсем рядом, ребята!Программа у нас сегодня следующая:Всем привет! Мы начинаем онлайн выходного дня, в котором будем обсуждать проходящие матчи, делиться самыми интересными новостями и постить несмешные шутки. Все как всегда.

Фото: Официальная Facebook-страница «Манчестер Юнайтед»