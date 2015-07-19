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    Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)


    0
    Голосов: 0
    19.07.2015 17:00
    Юношеская сборная России сегодня сыграет в финале чемпионата Европы против Испании. «Бомбардир» призывает знать своих героев в лицо и представляет мини-досье на каждого футболиста нашей команды.
    Юношеская сборная России сегодня сыграет в финале чемпионата Европы против Испании. «Бомбардир» призывает знать своих героев в лицо и представляет мини-досье на каждого футболиста нашей команды.


    Антон Митрюшкин (на фото справа)

    Позиция: вратарь

    Клуб: "Спартак" (Москва)



    Максим Рудаков

    Позиция: вратарь

    Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)

    Никита Чернов

    Позиция: защитник

    Клуб: ЦСКА (Москва)



    Джамалдин Ходжаниязов

    Позиция: защитник

    Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)



    Денис Якуба

    Позиция: защитник

    Клуб: "Кубань" (Краснодар)



    Александр Лихачев

    Позиция: защитник

    Клуб: "Спартак" (Москва)



    Василий Черов

    Позиция: защитник

    Клуб: "Краснодар" (Краснодар)



    Сергей Макаров

    Позиция: полузащитник

    Клуб: "Локомотив" (Москва)



    Аяз Гулиев

    Позиция: полузащитник

    Клуб: "Спартак" (Москва)



    Дмитрий Баринов

    Позиция: полузащитник

    Клуб: "Локомотив" (Москва)



    Александр Головин

    Позиция: полузащитник

    Клуб: ЦСКА (Москва)



    Ильмир Нурисов

    Позиция: полузащитник

    Клуб: "Кубань" (Краснодар)



    Георгий Мелкадзе

    Позиция: полузащитник

    Клуб: "Спартак" (Москва)



    Игорь Безденежных

    Позиция: полузащитник

    Клуб: "Уфа" (Уфа)



    Рамиль Шейдаев

    Позиция: нападающий

    Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)



    Александр Зуев

    Позиция: нападающий

    Клуб: "Спартак" (Москва)



    Алексей Гасилин

    Позиция: нападающий

    Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)



    Рифат Жемалетдинов

    Позиция: нападающий

    Клуб: "Локомотив" (Москва)



    Главный тренер: Дмитрий Хомуха

    Достижения со сборной: победитель чемпионата Европы до 17 лет (2013).

    "Бомбардир.ру" проведет для вас текстовый онлайн матча. Старт в 21:00. Ведущий - Андрей Ерофеев. Приглашаем всех!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: uefa.com, fc-zenit.ru, fckrasnodar.ru, rfs.ru, fclm.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +58

      Apokalipsys 21 июля 2015, 23:52

      почему Казаноь игнорют? Лучшая школа России..................

      0
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      Рейтинг: +23

      Denoiz 20 июля 2015, 19:52

      Выход в финал - это уже победа. Победа этих талантливых ребят над системой, которая заставляет клубы РФПЛ закупать иноземцев. После этого тренеры должны еще раз подумать и понять - У НАС ЕСТЬ ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖ, КОТОРОЙ НАДО ДАВАТЬ ИГРАТЬ!

      0
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      Рейтинг: +67

      ДЮСШ3 20 июля 2015, 17:13

      Провалили слегка первый тайм хорошо сыграли в начале второго но исправить ситуацию не удалось. Испанцы играли лучше тем более они привычнее к жаре ! Нашим надо оттачивать то мастерство которое уже есть ! Дайте им шанс в командах!

      1
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      Рейтинг: +83

      shoroh09 20 июля 2015, 15:44

      Молодцы, парни!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      Denfard 20 июля 2015, 14:41

      Ребята вышли на игру с Испанцами такие усталые видимо тренер Хомуха вместо того что бы отдыхать вывел ребят на очередную тренировку вот это возможно и повлияло на особую усталость ребят но всё ровно они молодцы СПАСИБО ребята вы показали зрелый хороший футбол

      1
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      Рейтинг: +13

      Miney 20 июля 2015, 14:23

      походу тренер толковый

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Red Horse 20 июля 2015, 09:51

      Все равно молодцы, ребята! А проигрыш, желаю, чтобы пошел только на пользу и закалил для дальнейших игр.

      4
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      Рейтинг: +13

      Girivik 20 июля 2015, 08:57

      Молодцы, парни!!! Сильно рад за вас!!!

      2
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      Рейтинг: +10

      рола 19 июля 2015, 21:49

      Е

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      gudvin69 19 июля 2015, 20:44

      вы можете и должны порадовать

      0
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