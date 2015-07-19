Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)

Антон Митрюшкин (на фото справа)
Позиция: вратарь
Клуб: "Спартак" (Москва)
Максим Рудаков
Позиция: вратарь
Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)
Никита Чернов
Позиция: защитник
Клуб: ЦСКА (Москва)
Джамалдин Ходжаниязов
Позиция: защитник
Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)
Денис Якуба
Позиция: защитник
Клуб: "Кубань" (Краснодар)
Александр Лихачев
Позиция: защитник
Клуб: "Спартак" (Москва)
Василий Черов
Позиция: защитник
Клуб: "Краснодар" (Краснодар)
Сергей Макаров
Позиция: полузащитник
Клуб: "Локомотив" (Москва)
Аяз Гулиев
Позиция: полузащитник
Клуб: "Спартак" (Москва)
Дмитрий Баринов
Позиция: полузащитник
Клуб: "Локомотив" (Москва)
Александр Головин
Позиция: полузащитник
Клуб: ЦСКА (Москва)
Ильмир Нурисов
Позиция: полузащитник
Клуб: "Кубань" (Краснодар)
Георгий Мелкадзе
Позиция: полузащитник
Клуб: "Спартак" (Москва)
Игорь Безденежных
Позиция: полузащитник
Клуб: "Уфа" (Уфа)
Рамиль Шейдаев
Позиция: нападающий
Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)
Александр Зуев
Позиция: нападающий
Клуб: "Спартак" (Москва)
Алексей Гасилин
Позиция: нападающий
Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)
Рифат Жемалетдинов
Позиция: нападающий
Клуб: "Локомотив" (Москва)
Главный тренер: Дмитрий Хомуха
Достижения со сборной: победитель чемпионата Европы до 17 лет (2013).
"Бомбардир.ру" проведет для вас текстовый онлайн матча. Старт в 21:00. Ведущий - Андрей Ерофеев. Приглашаем всех!