Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)

Юношеская сборная России сегодня сыграет в финале чемпионата Европы против Испании. «Бомбардир» призывает знать своих героев в лицо и представляет мини-досье на каждого футболиста нашей команды.







Юношеская сборная России сегодня сыграет в финале чемпионата Европы против Испании. «Бомбардир» призывает знать своих героев в лицо и представляет мини-досье на каждого футболиста нашей команды. Антон Митрюшкин (на фото справа) Позиция: вратарь Клуб: "Спартак" (Москва)







Максим Рудаков Позиция: вратарь Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)



Никита Чернов Позиция: защитник Клуб: ЦСКА (Москва)







Джамалдин Ходжаниязов Позиция: защитник Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)







Денис Якуба Позиция: защитник Клуб: "Кубань" (Краснодар)







Александр Лихачев Позиция: защитник Клуб: "Спартак" (Москва)







Василий Черов Позиция: защитник Клуб: "Краснодар" (Краснодар)







Сергей Макаров Позиция: полузащитник Клуб: "Локомотив" (Москва)







Аяз Гулиев Позиция: полузащитник Клуб: "Спартак" (Москва)







Дмитрий Баринов Позиция: полузащитник Клуб: "Локомотив" (Москва)







Александр Головин Позиция: полузащитник Клуб: ЦСКА (Москва)



Ильмир Нурисов Позиция: полузащитник Клуб: "Кубань" (Краснодар)







Георгий Мелкадзе Позиция: полузащитник Клуб: "Спартак" (Москва)







Игорь Безденежных



Позиция: полузащитник



Клуб: "Уфа" (Уфа)







Рамиль Шейдаев Позиция: нападающий Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)







Александр Зуев Позиция: нападающий Клуб: "Спартак" (Москва)







Алексей Гасилин Позиция: нападающий Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург)







Рифат Жемалетдинов Позиция: нападающий Клуб: "Локомотив" (Москва)







Главный тренер: Дмитрий Хомуха

Достижения со сборной: победитель чемпионата Европы до 17 лет (2013).



"Бомбардир.ру" проведет для вас текстовый онлайн матча. Старт в 21:00. Ведущий - Андрей Ерофеев. Приглашаем всех!