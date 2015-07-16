Евро-2015. Россия в финале сыграет с Испанией

В полуфинальном матче чемпионата Европы для команд не старше 19 лет сборная России разгромила Грецию и вышла в финал.

В полуфинальном матче чемпионата Европы для команд не старше 19 лет сборная России разгромила Грецию и вышла в финал. Команда под управлением Дмитрия Хомухи забила четыре мяча в ворота хозяев турнира. В решающем матче россияне встретятся Испанией, которая обыграла команду Франции (2:0). Финальная встреча состоится 19 июля в 21:00 (мск).

Россия U-19 – Греция U-19 - 4:0 Голы: 1:0 – Чернов, 50; 2:0 – Гасилин, 52; 3:0 – Шейдаев (пенальти), 64; 4:0 – Чернов, 79. Россия: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов (Черов, 71), Головин (Мелкадзе, 58), Безденежных (Зуев, 46), Шейдаев, Гасилин. Греция: Коцарис (Теодаракис, 85), Салиакас, Цимикас, Целепидис, Маркопулиотис, Кирьякопулос, Русос, Карахалиос, Стаикос (Орфанидис, 62), Кулурис (Васаитис, 72), Вергос. Предупреждения: Баринов, 68 – Кирьякопулос, 64; Васаитис, 78. Удаление: Целепидис, 68.



Франция U-19 – Испания U-19 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – Асенсио, 88; 0:2 – Асенсио, 90.



Франция: Эскале, Фюльжини, Дьякаби, Диалло, Лукас-Франсуа, Кеман, Кили (Тусар, 88), Блен, Коман, Корне, Гирасси (Дембеле, 72).



Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха, Мерино (Диоп, 90), Себальос, Асенсио, Родриго Эрнандес, Падреса (Лейва, 68), Майораль.



Предупреждения: Килик, 32; Дембеле, 73; Лукас-Франсуа, 80 – Мерино, 62 16 июля 2015. 21:45 мск. Стадион: «Стадио Катеринис»













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