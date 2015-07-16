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    Евро-2015. Россия в финале сыграет с Испанией


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    Голосов: 0
    16.07.2015 21:05
    В полуфинальном матче чемпионата Европы для команд не старше 19 лет сборная России разгромила Грецию и вышла в финал.
    В полуфинальном матче чемпионата Европы для команд не старше 19 лет сборная России разгромила Грецию и вышла в финал. Команда под управлением Дмитрия Хомухи забила четыре мяча в ворота хозяев турнира. В решающем матче россияне встретятся Испанией, которая обыграла команду Франции (2:0). Финальная встреча состоится 19 июля в 21:00 (мск).

    Россия U-19 – Греция U-19 - 4:0
    Голы: 1:0 – Чернов, 50; 2:0 – Гасилин, 52; 3:0 – Шейдаев (пенальти), 64; 4:0 – Чернов, 79.
    Россия: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов (Черов, 71), Головин (Мелкадзе, 58), Безденежных (Зуев, 46), Шейдаев, Гасилин.
    Греция: Коцарис (Теодаракис, 85), Салиакас, Цимикас, Целепидис, Маркопулиотис, Кирьякопулос, Русос, Карахалиос, Стаикос (Орфанидис, 62), Кулурис (Васаитис, 72), Вергос.
    Предупреждения: Баринов, 68 – Кирьякопулос, 64; Васаитис, 78.
    Удаление: Целепидис, 68.

    Франция U-19 – Испания U-19 0:2 (0:0, 0:2)

    Голы: 0:1 – Асенсио, 88; 0:2 – Асенсио, 90.

    Франция: Эскале, Фюльжини, Дьякаби, Диалло, Лукас-Франсуа, Кеман, Кили (Тусар, 88), Блен, Коман, Корне, Гирасси (Дембеле, 72).

    Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха, Мерино (Диоп, 90), Себальос, Асенсио, Родриго Эрнандес, Падреса (Лейва, 68), Майораль.

    Предупреждения: Килик, 32; Дембеле, 73; Лукас-Франсуа, 80 – Мерино, 62
    16 июля 2015. 21:45 мск. Стадион: «Стадио Катеринис»







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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии337
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      Рейтинг: +17

      razvedka RBO 18 июля 2015, 16:23

      парни вся страна за вас!!!!

      0
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      Рейтинг: +131

      rizonator 18 июля 2015, 12:34

      Хоть за евро-18 не так обидно будет если этим составом играть будем

      0
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      Рейтинг: +17

      Mityanik 17 июля 2015, 23:29

      И не надо говорить, что в России юношеским футболом не занимаются! В Европе с доморощенными еще хуже, раз Россия их нагибает!

      0
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр 17 июля 2015, 21:21

      В конце мая владелец Монако сказал что к началу сезона возьмём одного русского мне кажется это будет как раз с молодёжной сборной. Затопчитее Испанию

      0
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      Рейтинг: +9

      berkut94 17 июля 2015, 18:18

      почему нельзя их вместо основной сборной?

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 17 июля 2015, 17:37

      С Испании ни про одного футболиста не слышал)

      0
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      Рейтинг: +23

      FuRKaSH 17 июля 2015, 14:51

      отличная игра

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 17 июля 2015, 14:49

      Жаль, что не Франция в финале!

      0
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      Рейтинг: +11

      Kwinto555 17 июля 2015, 13:23

      Отличная игра была. Ребята просто молодцы.

      1
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 17 июля 2015, 12:15

      Всегда любуемся молодежью.Но проходит некоторое время,и оказывается они просто пропадают.Кто то просто оседает на лавке в своих клубах.Клубам нужен результат ,здесь и сейчас.
      Кто то почувствовав себя суперзвездой,почивает на лаврах.Года идут,"звезды" тускнеют.

      Деньги губят наш футбол,большие деньги.Нужен обязательный потолок зарплат.Молодежи просто "сносит крышу"от денег которые падают им на голову.

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      Рейтинг: +18

      А Пар > Jurij_Mar 17 июля 2015, 14:17

      Тогда они просто уедут в те страны, где потолка зарплат нет. Те же яйца, только в профиль...

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      Рейтинг: +18

      А Пар > Cleaner 17 июля 2015, 14:33

      Было бы кому приходить. Пока, что-то в командах играют одни легионеры

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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar > А Пар 17 июля 2015, 16:47

      А где их ждут,без потолка зарплат.везде надо пахать.

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      Рейтинг: +18

      А Пар > Jurij_Mar 17 июля 2015, 17:40

      Надо, не спорю. И вот сейчас если ограничат уровень зарплат в нашей стране (чего никогда не сделают), завтра вся наша доблестная молодёжь отправится за длинным долларом за кордон. Куда угодно, хоть в сборную острова Науру, лишь бы бабло шло

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