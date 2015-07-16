Евро-2015. Россия в финале сыграет с Испанией

В полуфинальном матче чемпионата Европы для команд не старше 19 лет сборная России разгромила Грецию и вышла в финал.
В полуфинальном матче чемпионата Европы для команд не старше 19 лет сборная России разгромила Грецию и вышла в финал. Команда под управлением Дмитрия Хомухи забила четыре мяча в ворота хозяев турнира. В решающем матче россияне встретятся Испанией, которая обыграла команду Франции (2:0). Финальная встреча состоится 19 июля в 21:00 (мск).
Россия U-19 – Греция U-19 - 4:0
Голы: 1:0 – Чернов, 50; 2:0 – Гасилин, 52; 3:0 – Шейдаев (пенальти), 64; 4:0 – Чернов, 79.
Россия: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов (Черов, 71), Головин (Мелкадзе, 58), Безденежных (Зуев, 46), Шейдаев, Гасилин.
Греция: Коцарис (Теодаракис, 85), Салиакас, Цимикас, Целепидис, Маркопулиотис, Кирьякопулос, Русос, Карахалиос, Стаикос (Орфанидис, 62), Кулурис (Васаитис, 72), Вергос.
Предупреждения: Баринов, 68 – Кирьякопулос, 64; Васаитис, 78.
Удаление:
Целепидис, 68.
Франция U-19 – Испания U-19 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: 0:1 – Асенсио, 88; 0:2 – Асенсио, 90.
Франция: Эскале, Фюльжини, Дьякаби, Диалло, Лукас-Франсуа, Кеман, Кили (Тусар, 88), Блен, Коман, Корне, Гирасси (Дембеле, 72).
Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха, Мерино (Диоп, 90), Себальос, Асенсио, Родриго Эрнандес, Падреса (Лейва, 68), Майораль.
Предупреждения: Килик, 32; Дембеле, 73; Лукас-Франсуа, 80 – Мерино, 62
16 июля 2015. 21:45 мск. Стадион: «Стадио Катеринис»
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