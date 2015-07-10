Бананы, кокосы. Как футболисты проводят лето

Совсем скоро Европа вновь будет увлечена футболом, а пока игроки отдыхают и набираются сил. "Бомбардир" показывает, чем они занимаются в свой заслуженный отпуск.









Все свободное от забивания голов и съемок в рекламе время Криштиану Роналду старается проводить с сыном.







Как и его вечный конкурент Лионель Месси, который с недавних пор точно знает, каким именно боком нужно поворачиваться в сторону объектива.







Златан Ибрагимович еще не знает, будет ли он открывать свою стоматологическую клинику, но рекламный постер на всякий случай уже сделал







Поскольку клуба "Алания" больше нет, Владимир Габулов может приезжать на родину только во время выходных.







Дани Алвес придумывает еще более странные прически для нового сезона. А пока носит шляпу.







Сергей Игнашевич съездил в Нормандию и доказал, что Земля действительно имеет форму шара







В то время, как "Реал" и "МЮ" ведут тяжелые переговоры, Давид Де Хеа думает съездить в Пизу, чтобы подпереть падающую башню, а пока разминается солнышком на ладошке. Настоящий голкипер способен поймать в руки даже пылающую звезду!







Ничего особенного - просто обычный день из жизни Неймара.







Робин ван Перси показывает, насколько крупную рыбу удалось поймать "Фенербахче" на трансферном рынке.







Самир Насри напоминает всем нам, как скучно мы живем.







Темперамент Халка не может остудить даже бочка со льдом.







Супергерой Мадрида Гарет Бейлман и его бейлмобиль







В любой игре с мячом Андреа Пирло автоматически выполняет функции дирижера. Стефан де Врей и Дейли Блинд не против.







Не успел Стивен Джеррард переехать в Лос-Анжелес, как уже получил "Оскар". Пока авансом, но никто не сомневается, что он его оправдает и снимет с "Гэлакси" очень крутое кино.







Денис Черышев в новом сезоне обещает не симулировать, но для подстраховки все-таки получил навыки ныряния.







Хуан Мата очень сильно уверен, что у "МЮ" дело в шляпе. Ну очень сильно.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Совсем скоро Европа вновь будет увлечена футболом, а пока игроки отдыхают и набираются сил. "Бомбардир" показывает, чем они занимаются в свой заслуженный отпуск.Все свободное от забивания голов и съемок в рекламе времястарается проводить с сыном.Как и его вечный конкурент, который с недавних пор точно знает, каким именно боком нужно поворачиваться в сторону объектива.еще не знает, будет ли он открывать свою стоматологическую клинику, но рекламный постер на всякий случай уже сделалПоскольку клуба "Алания" больше нет,может приезжать на родину только во время выходных.придумывает еще более странные прически для нового сезона. А пока носит шляпу.съездил в Нормандию и доказал, что Земля действительно имеет форму шараВ то время, как "Реал" и "МЮ" ведут тяжелые переговоры,думает съездить в Пизу, чтобы подпереть падающую башню, а пока разминается солнышком на ладошке. Настоящий голкипер способен поймать в руки даже пылающую звезду!Ничего особенного - просто обычный день из жизнипоказываетнасколько крупную рыбу удалось поймать "Фенербахче" на трансферном рынке.напоминает всем нам, как скучно мы живем.Темпераментне может остудить даже бочка со льдом.Супергерой Мадридаман и его бейлмобильВ любой игре с мячомавтоматически выполняет функции дирижера.не против.Не успелпереехать в Лос-Анжелес, как уже получил "Оскар". Пока авансом, но никто не сомневается, что он его оправдает и снимет с "Гэлакси" очень крутое кино.в новом сезоне обещает не симулировать, но для подстраховки все-таки получил навыки ныряния.очень сильно уверен, что у "МЮ" дело в шляпе. Ну очень сильно.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!